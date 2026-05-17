Giải thưởng Truyền hình châu Á 2026 được tổ chức tại Việt Nam

Ban tổ chức giải thưởng Truyền hình châu Á - Asian Television Awards (ATA) vừa công bố lễ trao giải lần thứ 31 tại TPHCM sẽ diễn ra vào tháng 11 tới, phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng và các kênh truyền hình của hơn 10 nước châu Á.

Giải thưởng Truyền hình châu Á được thành lập vào năm 1996, được trao cho những chương trình và nhà sản xuất xuất sắc trong ngành truyền hình châu Á. Giải thưởng được tổ chức hằng năm với 66 hạng mục về tin tức, phim tài liệu - thời sự, trẻ em - hoạt hình, giải trí, chính kịch, kỹ thuật số và bao gồm các hạng mục liên quan như đạo diễn và diễn xuất.

Giải thưởng thu hút hơn 1.000 dự án mỗi năm từ nhiều đài truyền hình khác nhau. Hằng năm, một hội đồng gồm 70 giám khảo đến từ 10 quốc gia sẽ là người đánh giá cho cuộc thi.

Trọng Hiếu từng trình diễn trên sân khấu Asian Television Awards lần thứ 23 tại Malaysia (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng công bố giải thưởng âm nhạc Jupiter Music Awards (JMA) - thuộc hệ thống Asian Television Awards - hướng đến việc kết nối nghệ sĩ, người hâm mộ và các nền tảng giải trí toàn cầu thông qua âm nhạc. JMA tập trung vào thế hệ khán giả Gen Z với hệ sinh thái bình chọn và tương tác hoàn toàn trên nền tảng số.

Theo đó, các nghệ sĩ Việt Nam có sản phẩm âm nhạc phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến 15/7 sẽ đủ điều kiện đăng ký tham gia hệ thống đề cử và bình chọn để góp mặt tại giải thưởng này.

Kết quả sẽ do khán giả lẫn hội đồng chuyên môn quốc tế bình chọn, trước khi chiến thắng cuối cùng được công bố tại lễ trao giải diễn ra vào tháng 11.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn 4 đại diện Việt Nam xuất sắc nhất để nhận giải thưởng “New Talent” tại lễ trao giải.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng Việt Nam đang sở hữu một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng, có khả năng kết nối với khán giả trong khu vực và quốc tế thông qua âm nhạc và nền tảng số”.