Giải pháp bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng

Nguy cơ từ tia UV và những lớp bảo vệ cần thiết

Bức xạ cực tím từ mặt trời gồm hai loại chính: UVB gây cháy nắng, tổn thương bề mặt da; còn UVA âm thầm xuyên sâu hơn, thúc đẩy lão hóa sớm. Ngay cả khi trời nhiều mây, vẫn có đến 80% tia UV xuyên qua được. Bởi vậy, chống nắng không nên là thói quen theo mùa mà cần được duy trì mỗi ngày.

Cụ thể, chống nắng là cả một hệ thống bảo vệ nhiều lớp. Lớp đầu tiên đến từ bên trong - chế độ ăn giàu vitamin C, E hay lycopene giúp da tăng sức đề kháng tự nhiên trước tác hại của tia UV.

Lớp thứ hai là thói quen chủ động tránh khung giờ UV cao điểm từ 10h đến 16h. Lớp thứ ba là kem chống nắng, bảo vệ trực tiếp những vùng da hở, cần bôi đủ lượng và thoa lại sau 2 giờ, nhất là sau khi đổ mồ hôi hoặc bơi lội.

The Skin Cancer Foundation nhấn mạnh rằng trang phục có thể hấp thụ hoặc chặn tia UV và là một trong những hình thức bảo vệ hiệu quả bậc nhất trước tác hại của ánh nắng (Ảnh: Uniqlo).

Thay vì chỉ trông chờ vào một biện pháp đơn lẻ, chống nắng hiệu quả thường là một “hệ thống” nhiều lớp: từ chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe làn da, thói quen tránh khung giờ UV cao, kem chống nắng cho vùng da hở, đến lớp che chắn bằng trang phục.

Khi chống nắng trở thành một phần của lối sống tại Nhật Bản

Với người Nhật, chống nắng là một phần của chăm sóc sức khỏe làn da lâu dài, không chỉ là câu chuyện thẩm mỹ. Họ duy trì thói quen này xuyên suốt trong ngày, kết hợp ô che nắng, trang phục có chỉ số UPF và thoa lại kem chống nắng ở nhiều dạng khác nhau, thay vì chỉ thoa một lần vào buổi sáng.

Trong khi nhiều quốc gia Nam Âu ưu thích việc tắm nắng, Nhật Bản ứng phó với ánh mặt trời bằng công nghệ và ý thức cộng đồng, được thúc đẩy bởi cả lý tưởng thẩm mỹ lâu đời lẫn nhận thức hiện đại về nguy cơ ung thư da.

Một nghiên cứu quan sát đăng trên JAMA Dermatology cho thấy, trong khung giờ UV cao của mùa hè tại trung tâm Tokyo, hơn 53% phụ nữ và 30,2% nam giới sử dụng ít nhất một biện pháp chống nắng khi di chuyển ngoài trời.

Trong khi nhiều nơi đối phó với nắng nóng bằng cách mặc càng ít càng tốt, nhiều người Nhật lại chọn mặc thêm những lớp đồ mỏng, nhẹ, thoáng và có khả năng cản tia UV (Ảnh: Uniqlo).

Chính trong lối sống ấy, nhu cầu về một chiếc áo gọn nhẹ nhưng thực sự hiệu quả trở thành một đòi hỏi rất thực tiễn, đủ để dùng dưới trời nắng gắt nhưng cũng phù hợp trong các văn phòng hay toa tàu điện có điều hòa mát lạnh; đồng thời, trang phục che chắn được ưu tiên khi có thông số bảo vệ minh bạch, được kiểm định và đủ thoải mái để sử dụng hằng ngày.

Vì vậy, dễ hiểu khi người dân nơi đây có lý do để tự hào về UNIQLO, thương hiệu thấu hiểu nhu cầu bảo vệ da của người dùng nội địa và mang những giải pháp trang phục chống nắng tối ưu đến với người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Mức bảo vệ được Uniqlo công bố là ngăn chặn hơn 90% tia UV cũng cho thấy đây không chỉ là câu chuyện thời trang, mà là cách một thương hiệu toàn cầu đưa việc chăm sóc sức khỏe làn da vào những lựa chọn rất đỗi quen thuộc mỗi ngày.

Điều này càng có ý nghĩa tại Việt Nam, nơi nắng nóng kéo dài trong phần lớn thời gian trong năm. Vì vậy, một sản phẩm bảo vệ da chỉ thực sự đáng giá khi vừa đủ tin cậy để dùng lâu dài, vừa đủ thoải mái để người mặc muốn sử dụng mỗi ngày.

Đó cũng là lý do trang phục chống tia UV của Uniqlo được nhiều người Việt tin dùng, nhờ kết hợp khả năng bảo vệ với trải nghiệm mặc thoải mái, tiện dụng trong nhiều hoàn cảnh. Các công nghệ như AIRism hay DRY-EX cũng góp phần hoàn thiện điều đó, khi mang lại cảm giác mát hơn, thoáng hơn và phù hợp với nhịp sống di chuyển liên tục.

Trang phục chống tia UV của Uniqlo được thiết kế để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa đảm bảo sự tiện dụng khi di chuyển và sinh hoạt ngoài trời (Ảnh: Uniqlo).

Trong bối cảnh nắng nóng và chỉ số UV ngày càng gia tăng, bảo vệ da cần được nhìn nhận như một thói quen chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Các sản phẩm Uniqlo được ứng dụng công nghệ để giúp nâng cao hiệu quả chống nắng và duy trì chất lượng lâu dài. Khi chọn sản phẩm chống tia UV, điều quan trọng không nằm ở mức giá hay cảm giác che phủ, mà ở mức độ đáng tin cậy. Bởi thói quen tốt chỉ có thể được duy trì khi bắt đầu từ lựa chọn đúng.