Gia tộc quyền lực Hong Kong dậy sóng vì giao hết tài sản cho con dâu

Mới đây, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, ông Hướng Hoa Cường cho biết khối tài sản gia đình sẽ được đưa vào quỹ tín thác. Người được tin tưởng giao vai trò quản lý là con dâu cả Quách Bích Đình.

Theo tờ China Times, vợ chồng ông - gồm Hướng Hoa Cường và bà Trần Lam - sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 500 tỷ HKD (gần 1.700 tỷ đồng).

Hướng Hoa Cường tin tưởng cô con dâu ngoan Quách Bích Đình (Ảnh: Sina).

Ông cho biết quyết định này xuất phát từ sự đánh giá cao dành cho con dâu về khả năng quản lý tài chính cũng như lối sống tiết chế. “Bích Đình là kiểu người thực sự giỏi quản lý tiền bạc và không phung phí”, ông thẳng thắn chia sẻ.

Trong khi đó, hai con trai là Hướng Tả và Hướng Hữu không trực tiếp nắm quyền kiểm soát tài sản, mà mỗi tháng chỉ nhận một khoản phí sinh hoạt cố định thông qua quỹ.

Ông Hướng nhấn mạnh việc lập quỹ tín thác nhằm đảm bảo tính minh bạch và ổn định lâu dài cho gia đình, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh trong tương lai.

“Tôi có thể lập di chúc trước nhưng không thể chia tài sản trước. Trước khi chia, con vẫn là con, nhưng sau khi chia, con có thể khác đi. Mười năm nữa, nếu tôi thấy ai làm tốt, tôi có thể thay đổi mọi thứ”, ông nói.

Trước đó, vợ chồng ông từng bày tỏ quan điểm không chuyển giao trực tiếp công ty gia đình cho thế hệ thứ 2, mà hướng đến việc xây dựng nền tảng bền vững cho thế hệ kế tiếp.

Phía sau quyết định gây sốc của “ông trùm giải trí Hong Kong”

Quyết định này nhanh chóng gây tranh luận trong dư luận. Ông Hướng thừa nhận bản thân không ngờ việc sắp xếp tài sản gia đình lại tạo ra phản ứng mạnh đến vậy.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường, Trần Lam, cùng vợ chồng con trai cả (Ảnh: Sina).

Theo tiết lộ, hai con trai tỏ ra không hài lòng. Hướng Hữu thậm chí tìm cách liên lạc với cha mẹ với mong muốn thay đổi di chúc, song vợ chồng ông từ chối và khẳng định không thay đổi quyết định hiện tại.

Hướng Tả sau khi biết thông tin cũng đã trao đổi với cha mẹ về việc phân chia tài sản. Ông Hướng thẳng thắn cho biết hiện tại chưa người con nào khiến ông hoàn toàn yên tâm.

Ngoài ra, vợ chồng Hướng Hoa Cường quyết định giao quyền quản lý tài sản cho con dâu sau khi cân nhắc yếu tố tình cảm gia đình. Ông cho biết, những khoảnh khắc sum vầy bên con dâu và các cháu là điều khiến ông trân trọng nhất ở giai đoạn hiện tại của cuộc đời.

“Tôi nghĩ đến sự đáng yêu của các cháu. Vài năm nay, tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ chúng là đủ, tôi mãn nguyện rồi. Ai làm tôi vui, tôi sẽ làm người đó vui. Ai làm tôi không vui, tôi cũng sẽ không làm họ vui”, ông bày tỏ.

Hướng Hoa Cường muốn chuyển giao tài sản, đầu tư cho các cháu vì thất vọng nhiều với 2 con trai (Ảnh: Sina).

Hướng Hoa Cường là nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong ngành điện ảnh Hong Kong, hoạt động với vai trò nhà sản xuất, doanh nhân và từng tham gia diễn xuất. Cùng vợ, ông đồng sáng lập China Star Entertainment Group - hãng phim đứng sau nhiều tác phẩm nổi bật thập niên 1990-2000 của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc).

China Star từng hợp tác với các ngôi sao hàng đầu như Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt và Lưu Đức Hoa, góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của điện ảnh xứ hương cảng.

Giới quan sát cho rằng việc chuyển quyền quản lý tài sản cho con dâu thể hiện mức độ tin tưởng lớn của vợ chồng ông, đồng thời phản ánh cách các gia đình tài phiệt Hong Kong bảo toàn tài sản thông qua quỹ tín thác thay vì chia trực tiếp.

Sự nghiệp nhiều thăng trầm của 2 con trai họ Hướng

Hướng Tả, con trai cả của Hướng Hoa Cường và Trần Lam, bước vào làng giải trí với nhiều thuận lợi. Anh được đào tạo võ thuật và theo đuổi hình ảnh diễn viên hành động.

Nam diễn viên 42 tuổi từng tham gia các phim như Thần bài Macau 3, Phong Thần Bảng, Huyết Chiến, Đấu danh trạng, Hoắc Nguyên Giáp… Tuy nhiên, sự nghiệp không có nhiều đột phá. Truyền thông Trung Quốc từng xếp anh vào nhóm diễn xuất gây tranh cãi.

Hướng Hoa Cường và cậu con trai cả, Hướng Tả (Ảnh: Sohu).

Đầu năm 2025, anh tham gia chương trình thực tế Lớp học siêu việt 2, song phần thể hiện không được đánh giá cao. Theo Sohu, Hướng Tả đang chuyển hướng sang phong cách hài để tìm kiếm cơ hội mới.

Cùng năm, anh bị một đơn vị vận hành sòng bạc tại Macau khởi kiện vì khoản nợ 1,4 triệu HKD (4,7 tỷ đồng) chưa thanh toán.

Trong khi đó, Hướng Hữu - con trai thứ 2 - từng nhiều lần vướng ồn ào. Năm ngoái, bà Trần Lam thừa nhận sự nuông chiều của vợ chồng bà khiến con trai chậm trưởng thành. Khi du học tại Anh, riêng tiền điện thoại mỗi tháng của Hướng Hữu lên tới khoảng 200.000 HKD (hơn 670 triệu đồng).

Năm 2015, Hướng Hữu mâu thuẫn với một tài xế taxi và bị phạt 6 tháng tù. Sau khi ra tù, anh thử sức kinh doanh tiệm thú cưng rồi mở nhà hàng nhưng đều thất bại. Từ đó, vợ chồng Hướng Hoa Cường thay đổi cách giáo dục con, để con tự lập thay vì tiếp tục hỗ trợ tài chính.

“Tôi cho rằng những gia đình có điều kiện không nên cho con quá nhiều tiền”, bà Trần Lam chia sẻ.

Chân dung cô con dâu được tin tưởng

Quách Bích Đình trở thành nàng dâu bạc tỷ và được gia tộc họ Hướng yêu thương, tin tưởng (Ảnh: Weibo).

Quách Bích Đình (SN 1984) mang 2 dòng máu Mỹ - Trung. Với chiều cao 1,7m và gương mặt xinh đẹp, cô gia nhập làng giải trí từ năm 18 tuổi với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang điện ảnh.

Năm 2006, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được biết đến rộng rãi qua vai Nam Tương trong loạt phim Tiểu thời đại (2013-2015). Sau khi kết hôn với Hướng Tả năm 2019 tại Italy, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình.

Nữ diễn viên đã sinh 2 con trong 3 năm đầu hôn nhân. Dù cuộc sống hôn nhân của Bích Đình và Hướng Tả nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông, nữ diễn viên họ Quách không bao giờ lên tiếng bình luận.

Sự khéo léo trong cách vun đắp gia đình và lối sống kín tiếng được cho là điểm cộng giúp cô được lòng bố mẹ chồng.