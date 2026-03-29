Gần 60 bức tranh khắc họa thế giới nội tâm của họa sĩ Nguyễn Trà Vinh

Họa sĩ Nguyễn Trà Vinh cho biết, sắp tới anh sẽ mang đến triển lãm Trong và ngoài với gần 60 bức tranh sơn mài.

Tác phẩm "Tự họa đứng 3" của Nguyễn Trà Vinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Qua những tác phẩm trong triển lãm, Nguyễn Trà Vinh đã đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa nội tâm và thế giới chung quanh, đồng thời lý giải bằng ngôn ngữ mỹ thuật.

"Tôi cho rằng, các tác phẩm chính là lời tâm sự từ thế giới nội tâm của mỗi họa sĩ. Với tôi, sơn mài không chỉ là kỹ thuật truyền thống mà là một phương thức tư duy. Những tác phẩm trưng bày trong triển lãm không kể chuyện theo lối trực tiếp mà gợi mở một thế giới song hành cùng thực tại qua những gương mặt với ánh nhìn xa vắng, trong không gian nửa thực nửa mơ", anh nói.

Chia sẻ về các tác phẩm trong triển lãm, nhà phê bình nghệ thuật Phạm Minh Quân nhận định, các tác phẩm ở Trong và ngoài có chiều sâu của ngôn ngữ mỹ thuật. Ở đó, người xem không bị dẫn dắt bởi chi tiết mà được mời bước chậm lại, lắng nghe bề mặt và khoảng lặng.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - cho rằng, các tác phẩm trong triển lãm là một “nghiệp phận” nương theo bốn mùa, nơi màu sắc cứ tự mình sống âm ỉ cho đến lúc được hiển lộ đầy hoan hỉ và rực rỡ.

"Triển lãm Trong và ngoài là một dấu mốc quan trọng, minh chứng cho một đời dấn thân sáng tạo và những giá trị nhân văn gắn kết bền bỉ của tác giả", ông Đoàn nói.

Cùng với triển lãm là buổi giới thiệu về sách nghệ thuật Ấn định ước mơ và tập thơ, tản văn Hoa lòng của Nguyễn Thảo Hiền - thân phụ của họa sĩ.

Triển lãm Trong và ngoài của Nguyễn Trà Vinh sẽ diễn ra ngày 3-12/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.