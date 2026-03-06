Gần 1.000 người đến “Thưởng lãm Châu phê - Lưu dấu Mộc bản” tại Hà Nội

Chuyên đề Thưởng lãm Châu phê - Lưu dấu Mộc bản được trưng bày tại không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Đại diện Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho phóng viên Dân trí biết, trong 3 ngày đầu diễn ra sự kiện (3-5/3) đã có gần 1.000 khách đến tham quan.

Ban đầu, chương trình dự kiến mở cửa từ 9h đến 16h trong 3 ngày (3-5/3). Tuy nhiên, do số lượng đoàn đăng ký tiếp tục tăng và được phân bổ theo từng ngày, đơn vị tổ chức quyết định kéo dài thời gian trưng bày đến ngày 8/3. Cụ thể, ngày 6/3 có 210 người đăng ký tham quan; ngày 7/3 có 160 người và ngày 8/3 cũng ghi nhận 160 người đăng ký.

Sự kiện tiếp cận công chúng thông qua cách kể chuyện bằng không gian trưng bày trực quan, kết hợp trình chiếu phim tư liệu và các hoạt động trải nghiệm thực hành.

Với hành trình Media phương tiện, các em học sinh Nga và công chúng đã được thưởng thức những góc nhìn sinh động và sâu sắc về đời sống cung đình xưa thông qua hai bộ phim tư liệu đặc sắc Hoàng cung đón Tết và Nghệ thuật san khắc Mộc bản.

Khu vực Lưu dấu Mộc bản với sự tham gia của các nghệ nhân từ làng nghề Thanh Liễu thu hút sự quan tâm của du khách cùng các em học sinh.

Nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, bày tỏ sự thích thú khi tham gia các hoạt động trải nghiệm tại không gian trưng bày. Một bạn trẻ cho biết: “Tôi thấy rất thú vị với các hoạt động trải nghiệm tại chuyên đề, nhất là với mộc bản. Khi xin được một bản in mộc bản, tôi có cảm giác như chạm vào một khoảnh khắc lịch sử, rất tự hào”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Công Đạt (áo nâu) - nghệ nhân khắc mộc bản làng Thanh Liễu - cho biết: “Trải nghiệm thực tế là cách đưa di sản đến gần cộng đồng.

Thông qua hoạt động tại không gian này, mọi người sẽ hiểu hơn giá trị và ý nghĩa của những tấm mộc bản. Chúng không chỉ nằm trong bảo tàng hay trung tâm lưu trữ, mà được cộng đồng nhìn nhận dưới góc độ thực tế và lan tỏa rộng rãi hơn”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt cho biết thêm, mỗi bản khắc hay bản in mộc bản đều có thể được ứng dụng theo nhiều cách khác nhau, từ trưng bày đến làm quà tặng.

Theo anh, sự kiện cũng góp phần lan tỏa giá trị của làng nghề Thanh Liễu - nơi các nghệ nhân vẫn gìn giữ và thực hành kỹ thuật khắc mộc bản cổ truyền - qua đó giúp công chúng nhận diện rõ hơn bản sắc và giá trị của loại hình di sản này.

Công chúng trực tiếp tham gia trải nghiệm quy trình in dập mộc bản trên giấy dó.

Một bạn trẻ hào hứng khoe tấm thiệp Xuân sau khi tham gia trải nghiệm “bắt thăm” để in ấn triện lên các tấm thiệp Xuân và lưu giữ bản in ý nghĩa làm kỷ niệm không gian trưng bày Thưởng lãm Châu phê - Lưu dấu Mộc bản.

Du khách thích thú tham gia hoạt động trải nghiệm in hình 12 con giáp trên giấy dó từ bản khắc mộc bản. Hoạt động tương tác này giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ và khách quốc tế, trực tiếp cảm nhận kỹ thuật in truyền thống và hiểu hơn giá trị của di sản mộc bản.

Các em học sinh chăm chú tìm hiểu lịch sử tại không gian trưng bày, nơi giới thiệu tài liệu phong phú về thời kỳ Pháp thuộc, các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cùng khối tư liệu, hình ảnh, di sản Hồ Chí Minh được tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu trong nước và quốc tế.

Thay vì tiếp cận kiến thức qua sách giáo khoa, các em được trải nghiệm thực tế, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn giá trị lịch sử, pháp lý và văn hóa của tài liệu gốc.

Em Nguyễn Vân Nhã - học sinh lớp 7A11 - chia sẻ: "Em cảm thấy rất vui và tự hào khi cùng các bạn trong khối lớp đến tham quan không gian trưng bày. Tại đây, em có cơ hội tìm hiểu thêm nhiều tư liệu di sản quý như mộc bản, Châu phê của các vua triều Nguyễn, qua đó hiểu hơn về lịch sử cha ông cách đây hàng trăm năm".