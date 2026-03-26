Galaxy Studio nỗ lực nâng chuẩn trải nghiệm điện ảnh cho khán giả Việt Nam

Từ điểm khởi đầu khiêm tốn đến định hướng nâng chuẩn trải nghiệm

Cách đây hơn hai thập kỷ, Galaxy Studio khởi đầu từ một rạp chiếu tại Nguyễn Du (TPHCM), trên nền được cải tạo từ tầng hầm của một nhà thi đấu cũ. Từ nền tảng ban đầu đó, thương hiệu đã từng bước mở rộng hệ thống, đồng thời định hình vị thế trong lĩnh vực phát hành và vận hành rạp chiếu phim tại Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng giám đốc Galaxy Studio: “Chính hành trình phát triển này đã giúp thương hiệu hiểu rằng điện ảnh không chỉ là những bộ phim. Điện ảnh là trải nghiệm. Khi thói quen giải trí của khán giả thay đổi rất nhanh, khi đại chúng có quá nhiều lựa chọn, chúng tôi càng tin rằng, rạp chiếu phim không chỉ là nơi để xem phim, nó phải là một điểm đến hấp dẫn”.

Từ định hướng đó, Galaxy Studio bắt đầu hành trình “Nâng tầm trải nghiệm điện ảnh” kể từ sau đại dịch. Sau khởi đầu thành công của Galaxy Sala tại TPHCM, Galaxy CineX - Hanoi Centre được phát triển như một không gian điện ảnh đa trải nghiệm, nơi công nghệ, dịch vụ và cảm xúc được thiết kế đồng bộ, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khán giả về chất lượng trải nghiệm tổng thể.

Galaxy CineX - Hanoi Centre được ra mắt trong bối cảnh ngành giải trí không ngừng thay đổi, trải nghiệm ngày càng trở thành yếu tố then chốt giúp rạp chiếu phim giữ chân khán giả. Không chỉ là nơi xem phim, rạp đang dần được định vị như không gian trải nghiệm tổng thể, kết hợp công nghệ, cảm xúc và yếu tố văn hóa.

Galaxy CineX - Hanoi Centre: Bước đi đột phá trong chiến lược nâng chuẩn trải nghiệm

Khai trương vào đầu tháng 3, Galaxy CineX - Hanoi Centre là cụm rạp flagship (trọng điểm) đầu tiên của Galaxy Studio tại Hà Nội, thể hiện định hướng phát triển phân khúc rạp chiếu cao cấp. Đón nhận sự quan tâm và ủng hộ của khán giả, rạp phim flagship này dần cho thấy vai trò của mình trong việc định hình một không gian điện ảnh không chỉ phục vụ nhu cầu xem phim, mà còn mở rộng thành trải nghiệm giải trí trọn vẹn.

Nằm tại vị trí trung tâm Hà Nội, rạp phim trở thành một điểm đến văn hóa - giải trí ấn tượng mới của Thủ đô. Không gian rạp được phát triển trên nền Nhà in Tiến Bộ, với các chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ hoạt động in ấn và lan tỏa tri thức.

Sau thời gian vận hành, các không gian như phòng chờ VIP Boulevard Lounge, khu ẩm thực CineMunch Eatery hay hệ thống phòng chiếu theo chủ đề tiếp tục đóng vai trò hoàn thiện hành trình trải nghiệm của khán giả, từ trước, trong đến sau khi xem phim.

Tại Galaxy CineX - Hanoi Centre, khán giả được tận hưởng nhiều trải nghiệm giải trí đa dạng (Ảnh: Galaxy Studio).

Đầu tư công nghệ - nền tảng của trải nghiệm xem phim

Kết hợp cùng yếu tố không gian, Galaxy CineX - Hanoi Centre cũng được chú trọng đầu tư vào khía cạnh công nghệ, khi đồng bộ nhiều hệ trình chiếu và âm thanh hiện đại.

Cụm rạp là đơn vị tiên phong thiết lập chuẩn mực rạp chiếu thế hệ mới khi đồng bộ trang bị ba công nghệ trình chiếu và âm thanh hàng đầu thế giới - IMAX with Laser, Dolby Atmos và Samsung Onyx Cinema LED - mang đến chuẩn mực trải nghiệm điện ảnh tương đương với các rạp phim hàng đầu tại Mỹ, Singapore hay Hàn Quốc.

Trải nghiệm điện ảnh chuẩn quốc tế từ hình ảnh đến âm thanh với bộ đôi Samsung Onyx và Dolby Atmos tại Galaxy CineX - Hanoi Centre (Ảnh: Galaxy Studio).

Phòng chiếu IMAX with Laser khiến khán giả ấn tượng bằng trải nghiệm đắm chìm vào bộ phim yêu thích với độ phân giải cao, độ tương phản sâu, hình ảnh sắc nét và góc nhìn mở rộng.

Bên cạnh đó, phòng chiếu Onyx x Dolby Atmos sử dụng màn hình Samsung Onyx; hệ thống âm thanh Dolby Atmos cũng ghi điểm khi cải thiện độ chính xác màu sắc so với máy chiếu truyền thống cùng trải nghiệm âm thanh đa chiều, sống động, di chuyển bao trùm không gian.

Trong sự kiện khai trương vào tháng 3, Galaxy Studio cũng thực hiện ký kết hợp tác chiến lược với Dolby Laboratories, hướng tới triển khai công nghệ Dolby Vision kết hợp Dolby Atmos tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, công nghệ này sẽ được áp dụng đầu tiên tại dự án Galaxy CineX - AEON Thanh Khê (Đà Nẵng) trong thời gian sắp tới, cho thấy định hướng mở rộng và liên tục cập nhật các chuẩn công nghệ mới của doanh nghiệp.

Lễ ký kết giữa Galaxy Studio và Dolby Laboratories, ra mắt công nghệ Dolby Vision và Dolby Atmos tại hệ thống rạp Galaxy ký kết trong khuôn khổ lễ khai trương ngày 6/3 (Ảnh: Galaxy Studio).

Nỗ lực dài hạn trong việc định hình trải nghiệm điện ảnh

Với Galaxy Studio, việc nâng chuẩn trải nghiệm không chỉ dừng lại ở một cột mốc, mà là quá trình liên tục được duy trì và phát triển. Sự ra đời của Galaxy CineX - Hanoi Centre, cùng định hướng mở rộng trong thời gian tới, cho thấy cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng sự phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam.

Galaxy CineX - Hanoi Centre là minh chứng cho cam kết nâng chuẩn trải nghiệm điện ảnh của Galaxy Studio tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Galaxy Studio).

Trong chiến lược dài hạn, Galaxy Studio cho biết sẽ tiếp tục đưa các công nghệ điện ảnh và mô hình trải nghiệm mới đến với khán giả trên khắp cả nước, điều này cho thấy sự nhất quán với định hướng nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách toàn diện.