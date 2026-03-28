Festival "Về miền di sản Bắc Ninh 2026": Đưa di sản vào dòng chảy thời đại

Tối 27/3, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, việc UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp không chỉ khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ độc đáo mà còn là sự ghi nhận nỗ lực của các thế hệ nghệ nhân, cộng đồng làng nghề.

Đây đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm quốc tế trong việc bảo vệ, phục hồi và phát huy giá trị di sản trước những thách thức của thời đại.

Bắc Ninh tổ chức khai mạc Festival Về miền di sản Bắc Ninh 2026 (Ảnh: Xuân Trường).

Bên cạnh đó, sự kiện quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới mở ra cơ hội lớn để tiếp tục bảo tồn, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế một cách bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Festival Về miền di sản Bắc Ninh 2026 với một chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc nhằm đánh thức, lan tỏa và đưa di sản trở thành nguồn lực cho phát triển.

Chào mừng chuỗi sự kiện quan trọng là chương trình nghệ thuật đặc sắc chủ đề Tinh hoa di sản - Ngàn năm tỏa rạng với sự tham gia của nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ và các đoàn nghệ thuật tiêu biểu trên cả nước.

Nón quai thao tạo tác từ khối led tròn trở thành điểm nhấn đặc biệt (Ảnh: Xuân Trường).

Chương trình gồm 3 chương: Tinh hoa di sản, Sắc màu Kinh Bắc và Ngàn năm tỏa rạng được xây dựng với cách tiếp cận mới mẻ, tạo sự cuốn hút.

Tổng đạo diễn chương trình Đặng Lê Minh Trí chia sẻ, từ góc độ tổng thể, chương trình cho thấy rõ định hướng đưa văn hóa trở thành trụ cột phát triển của địa phương. Đơn vị tổ chức đã hiện thực hóa định hướng đó bằng cách tiếp cận có chiều sâu.

Ê-kíp đã tạo ra một không gian để di sản tự cất tiếng bằng chính ngôn ngữ của thời đại và đối thoại cùng khán giả. Nhờ đó, các lớp giá trị tưởng chừng tách rời đã được kết nối thành một mạch thống nhất: Chiều sâu tâm linh, lịch sử của Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc; chiều rộng văn hóa Kinh Bắc với tranh Đông Hồ, dân ca quan họ, làng nghề và chiều mở hội nhập, nơi di sản tiếp tục được tiếp biến trong đời sống đương đại.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là hệ thống sân khấu được thiết kế theo hướng đa lớp và chuyển động, trong đó các khối đèn led không còn là màn hình hiển thị, mà trở thành những đạo cụ lớn có khả năng biến đổi liên tục.

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (Ảnh: Xuân Trường).

Khối led tròn lớn tạo hình nón quai thao là một điểm nhấn thị giác tiêu biểu. Hình ảnh ảnh này không chỉ mang giá trị biểu tượng văn hóa Kinh Bắc, mà còn cho thấy khả năng chuyển hóa chất liệu truyền thống sang một hình thức biểu đạt đương đại, một cách xử lý giàu tính sáng tạo nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản.

Đáng chú ý, chương trình dành sự đầu tư đặc biệt cho các đạo cụ sân khấu mang tính phục dựng di sản như tái hiện mộc bản Cư trần lạc đạo kích thước lớn (4mx6m), đưa thuyền rồng nguyên bản vào không gian biểu diễn.

Những hình tượng trong tranh dân gian Đông Hồ được “động hóa”, bước ra khỏi không gian tĩnh để hòa vào sân khấu, tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa ký ức văn hóa và trải nghiệm hiện đại.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng được thiết kế đồng bộ, vận hành như một lớp kể chuyện thứ hai, góp phần mở rộng không gian cảm nhận. Những làn điệu quan họ và chất liệu dân gian quen thuộc được đặt trong một cấu trúc mới, kết hợp với tiết tấu đương đại, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa nhiều thế hệ khán giả.

Chương trình có màn trình diễn ánh sáng ấn tượng (Ảnh: Xuân Trường).

Chia sẻ về quá trình dàn dựng, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết: “Chúng tôi không cố gắng tái hiện di sản theo cách đầy đủ, mà tìm cách tạo ra không gian để di sản tỏa sáng một cách rực rỡ nhất.

Khi mỗi lớp hình ảnh, mỗi chi tiết sân khấu được đặt đúng vị trí, tổng thể sẽ tạo nên một dòng chảy và trong dòng chảy ấy, khán giả không chỉ nhìn thấy, mà có thể cảm nhận được chiều sâu của văn hóa bằng chính trải nghiệm của mình”.

Phần kết chương trình là màn trình diễn drone Di sản tỏa sáng tương lai mở rộng không gian trình diễn lên bầu trời, nơi các di sản tiếp tục chuyển hóa và kết nối với những hình ảnh mang tính định hướng tương lai.

Đây vừa là một điểm nhấn công nghệ, vừa mang tính gửi gắm thông điệp về bước chuyển tư duy: Di sản không dừng lại ở việc được bảo tồn, mà có thể trở thành nền tảng cho những giá trị phát triển mới.