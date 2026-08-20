Festival Thăng Long - Hà Nội diễn ra ở 5 địa điểm văn hóa của Thủ đô

Tiếp nối kỳ Festival đầu tiên tổ chức năm 2025, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II trở lại với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, hướng tới cách tiếp cận mới với di sản: Không chỉ bảo tồn, giới thiệu mà còn đưa các giá trị văn hóa vào đời sống đương đại thông qua nghệ thuật và sáng tạo.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, Festival diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng và khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Hoa hậu Ngọc Hân tại sự kiện họp báo (Ảnh: Ban tổ chức)

Chia sẻ trong buổi họp báo chiều 20/8, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội - cho biết kỳ Festival đầu tiên năm 2025 có hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thu hút gần 200.000 lượt khách trải nghiệm và gần 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

“Thành công của Festival năm 2025 cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục xác định Festival Thăng Long - Hà Nội là một hoạt động văn hóa thường niên, từng bước xây dựng thành một thương hiệu văn hóa của Thủ đô”, bà Ánh Mai nói.

Bà Ánh Mai nhấn mạnh, Festival năm nay tiếp tục tăng cường sự tham gia của cộng đồng, nghệ nhân, nghệ sĩ và các lực lượng sáng tạo, qua đó hướng tới việc người dân không chỉ là đối tượng thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình tạo dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Kế hoạch của thành phố cũng nhấn mạnh việc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ, tính tương tác và trải nghiệm của công chúng.

Festival mở màn ngày 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc, dự kiến quy mô khoảng 5.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế.

Tối 12/9, chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, nhịp cầu di sản” tiếp tục diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Tối 13/9, chương trình nghệ thuật nhạc trẻ mang concept “MOVE Fest - Chuyến tàu tiếp nối tinh hoa” được tổ chức tại đây, hướng tới nhóm khán giả trẻ.

Trong khi đó, từ ngày 11 đến ngày 20/9, Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm kết nối di sản, tinh hoa làng nghề và trình diễn nghệ thuật.

Tại Bảo tàng Hà Nội, các hoạt động triển lãm, trải nghiệm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức từ ngày 11/9 và kéo dài đến hết năm 2026.

Không gian làng nghề Bát Tràng cũng có những chương trình riêng. Ngày 19/9, chương trình Thanh âm gốm dự kiến tổ chức 2-3 suất diễn, khai thác âm thanh từ chất liệu và nhạc cụ gốm để kể câu chuyện làng nghề bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Cùng ngày, đêm thời trang Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi quy tụ nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Những chất liệu gắn với Hà Nội như lụa, mây tre và sản phẩm thủ công được đưa vào các thiết kế đương đại.

Festival khép lại tối ngày 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bằng chương trình bế mạc với hình tượng “ga sáng tạo mở”, gồm 3 phần: "Khởi nguồn di sản - Dòng chảy tinh hoa”, “Đánh thức cảm hứng sáng tạo ngàn năm văn hiến” và “Thành phố Hà Nội - Thủ đô sáng tạo”.

Từ một sự kiện tập trung vào giới thiệu di sản, Festival Thăng Long - Hà Nội đang được định hướng trở thành không gian để di sản gặp gỡ nghệ thuật, thời trang, công nghệ và sáng tạo. Bài toán đặt ra sau mỗi mùa Festival không chỉ là số lượng khán giả, mà còn là khả năng để những giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành, sáng tạo và tạo thành các sản phẩm có sức sống lâu dài.

“Xa hơn, thông qua việc kết nối di sản với nghệ thuật, sáng tạo, du lịch và các hoạt động văn hóa đương đại, Festival sẽ góp phần phát huy giá trị di sản, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa của Thủ đô”, bà Ánh Mai nói.