Elon Musk tuyên bố làm phim AI hay hơn “The Odyssey”, kết quả ra sao?

Mùa hè năm nay, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan tạo nên cơn sốt tại các phòng vé toàn cầu. Theo dữ liệu của The Numbers, tính đến cuối tháng 10, bộ phim đạt doanh thu khoảng 1,816 tỷ USD, trong đó thị trường Bắc Mỹ đóng góp khoảng 625,6 triệu USD, còn doanh thu quốc tế đạt gần 1,190 tỷ USD.

Với kinh phí sản xuất ước tính 250 triệu USD, tác phẩm thu về doanh số phòng vé gấp hơn 7 lần ngân sách ban đầu. Đây cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp Christopher Nolan, đồng thời trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử hãng Universal Pictures, theo thông tin từ hãng phim.

Tỷ phú Elon Musk từng tuyên bố làm phim AI hay hơn Christopher Nolan (Ảnh: News).

Thành công của The Odyssey càng đáng chú ý khi tác phẩm được chuyển thể từ trường ca Hy Lạp cổ đại, có thời lượng gần 3 tiếng và quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng. Bộ phim cho thấy sức hút của Nolan đối với khán giả quốc tế, cũng như khả năng đưa những câu chuyện kinh điển trở lại màn ảnh rộng.

Trước khi phim ra mắt, Nolan từng vấp phải những tranh cãi liên quan đến việc lựa chọn diễn viên, đặc biệt là Lupita Nyong'o và Elliot Page. Tỷ phú Elon Musk công khai chỉ trích quyết định tuyển chọn diễn viên của đạo diễn, đồng thời đặt nghi vấn về tính chính xác của tác phẩm. Musk cũng đưa ra những bình luận gây tranh cãi về lựa chọn nghệ thuật của Nolan.

Bộ phim The Odyssey làm bằng AI ra mắt gây thất vọng

Không dừng lại ở việc chỉ trích, tháng 7, Musk tuyên bố công cụ Grok Imagine sẽ tạo ra một bộ phim The Odyssey dài hoàn chỉnh trước khi năm nay khép lại. Theo tuyên bố trên mạng xã hội X (trước là Twitter), tác phẩm sẽ có độ chính xác lịch sử và trung thành với tinh thần nguyên tác của Homer.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10, sản phẩm đầu tiên được công bố lại chỉ là tập mở đầu dài 7 phút, mang tên The Oath (Lời thề). Video được giới thiệu là dự án hợp tác giữa Grok Imagine, Wonder Studios và đạo diễn Dev Walker. Thay vì một bộ phim điện ảnh hoàn chỉnh như tuyên bố ban đầu, dự án hiện được phát hành dưới dạng phim nhiều tập.

"The Odyssey" của đạo diễn Christopher Nolan đạt doanh thu 1,8 tỷ USD trên toàn cầu (Ảnh: Universal).

Tập đầu tiên xoay quanh câu chuyện Odysseus giả điên nhằm tránh phải tham gia cuộc chiến thành Troy. Câu chuyện tiếp tục với những cuộc giao tranh tại thành Troy, trước khi chuyển đến thời điểm 10 năm sau, khi quân Hy Lạp chuẩn bị thực hiện kế hoạch sử dụng con ngựa gỗ để đánh chiếm thành.

Dù thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, sản phẩm nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng trước chất lượng hình ảnh, chuyển động nhân vật và cách xây dựng cảm xúc. Theo The Independent, một số người dùng đặt câu hỏi về lý do ê-kíp quyết định công bố sản phẩm khi chất lượng còn nhiều hạn chế.

Những lời phê bình tập trung chủ yếu vào cách AI (trí tuệ nhân tạo) tái hiện con người. Các nhân vật có làn da được làm mịn quá mức, hàm răng hoàn hảo bất thường, trong khi chuyển động cơ thể thiếu tự nhiên. Một số cảnh tạo cảm giác nhân vật đang di chuyển dưới nước; hình ảnh các chiến binh cũng bị so sánh với đồ họa trong trò chơi điện tử.

"The Odyssey" làm bằng AI của tỷ phú Elon Musk không nhận được phản hồi tích cực từ người xem (Ảnh: Grok Image).

Ở những phân đoạn đối thoại, khẩu hình nhân vật đôi khi không khớp với lời nói. Giọng đọc đều đều, thiếu thay đổi về ngữ điệu khiến các cuộc trò chuyện trở nên thiếu sức sống.

Hạn chế này bộc lộ rõ trong cảnh Odysseus chia tay gia đình trước khi ra chiến trường. Đây vốn là phân đoạn có tiềm năng tạo điểm nhấn cảm xúc, nhưng lại diễn ra chóng vánh với biểu cảm cứng nhắc và lời thoại thiếu tự nhiên.

Trong bài đánh giá đăng trên The Guardian, nhà phê bình Peter Bradshaw chấm tập phim 1/5 sao. Ông cho rằng các tình tiết kịch tính thiếu động cơ và ý nghĩa, trong khi phần thoại mang cảm giác máy móc, khó khơi gợi cảm xúc nơi người xem.

Theo TechCrunch, một trong những hạn chế lớn của dự án nằm ở cách kể chuyện. Một số hình ảnh riêng lẻ có độ chân thực tương đối thuyết phục, thậm chí tạo cảm giác được ghi hình với diễn viên thật. Tuy nhiên, khi kết hợp thành một tác phẩm hoàn chỉnh, chúng lại thiếu sự liên kết và nhịp điệu cần thiết.

Với thời lượng chỉ 7 phút, phim cố gắng bao quát nhiều sự kiện trải dài qua hàng chục năm, khiến diễn biến trở nên gấp gáp. Phần dẫn chuyện chiếm nhiều thời lượng, các nhân vật xuất hiện chóng vánh, những tình tiết quan trọng chưa được khai thác đầy đủ. Việc liên tục chuyển đổi địa điểm và mốc thời gian khiến mạch phim rời rạc.

Khi công nghệ vẫn chưa hoàn toàn thay thế được nghệ thuật

San Francisco Chronicle cũng chỉ ra sự khác biệt giữa khả năng tạo hình và năng lực kể chuyện của AI. Công nghệ này có thể mô phỏng tương đối tốt những hình ảnh quen thuộc của dòng phim sử thi như chiến binh, đoàn tàu hay các trận đánh quy mô lớn. Tuy nhiên, những khung hình hoành tráng chưa đủ tạo nên sức hấp dẫn nếu nhân vật thiếu cá tính và câu chuyện không có chiều sâu.

"The Odyssey" làm bằng AI bị chê thiếu chiều sâu và tính liên kết (Ảnh: Grok Image).

Theo Wonder Studios, nhóm sản xuất phải sử dụng hình ảnh tham chiếu để giữ ổn định ngoại hình nhân vật, đồng thời tạo nhiều phiên bản cho từng cảnh trước khi lựa chọn và biên tập. Dù vậy, những sai lệch về gương mặt, trang phục, ánh sáng và chuyển động vẫn có thể xuất hiện, ảnh hưởng đến tính liền mạch của tác phẩm.

Dù nhận nhiều phản ứng tiêu cực, dự án vẫn cho thấy một số tiềm năng của công nghệ AI trong sản xuất nội dung hình ảnh. Theo The Guardian, Xavier Collins, đồng sáng lập Wonder Studios, cho biết tập phim đầu tiên được thực hiện bởi nhóm sáng tạo gồm 3 người trong chưa đầy 2 tuần, với kinh phí ước tính hàng chục nghìn USD. Đây là mức đầu tư thấp hơn đáng kể so với ngân sách 250 triệu USD của phiên bản do Christopher Nolan thực hiện.

Trước những ý kiến trái chiều, Collins cho biết dự án được triển khai nhằm thử nghiệm công nghệ, qua đó nhận diện những hạn chế của Grok Imagine và tìm cách cải thiện ở các tập tiếp theo. Wonder Studios dự kiến điều chỉnh nhịp kể chuyện, đồng thời khắc phục một số chi tiết chưa chính xác về lịch sử, trong đó có thiết kế tàu thuyền.

Hiện ê-kíp chưa công bố lịch phát hành tập thứ 2 cũng như kế hoạch hoàn thành phiên bản điện ảnh dài như tuyên bố ban đầu của Elon Musk. Sau màn ra mắt gây tranh cãi, dự án phần nào cho thấy khoảng cách giữa khả năng tạo ra hình ảnh bằng AI và năng lực xây dựng một bộ phim có câu chuyện, cảm xúc và sức hấp dẫn thực sự.