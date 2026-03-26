Duyên Quỳnh trở lại, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ lý do hợp tác

Sau "bản hit tỷ view", Duyên Quỳnh trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình nghệ thuật mang tính chính luận. Cô thường xuyên được mời biểu diễn ca khúc này tại các sân khấu phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa cộng đồng...

Đặc biệt, Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các hoạt động âm nhạc.

Hòa chung không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, ca sĩ Duyên Quỳnh vừa ra mắt ca khúc mang tên "Thanh niên Việt". Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được nữ ca sĩ thể hiện bằng tinh thần tươi trẻ, tôn vinh sự dấn thân và khát vọng vươn mình của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Duyên Quỳnh được chú ý nhiều hơn sau bản hit 6,5 tỷ lượt xem (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Duyên Quỳnh cho biết chỉ trong vòng 8 ngày kể từ khi nhận được bản thảo từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cô đã hoàn thiện sản phẩm để kịp gửi tặng khán giả đúng dịp ý nghĩa này.

"Với tôi, đây không phải là bài toán về con số hay danh tiếng, mà là lời cảm ơn chân thành dành cho Đoàn Thanh niên, nơi đã cho tôi một quãng thanh xuân đầy ắp kỷ niệm qua các hoạt động cộng đồng trên khắp cả nước", nữ ca sĩ bày tỏ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, anh luôn trân trọng Duyên Quỳnh vì sự nhiệt tình và tinh thần vì cộng đồng: "Quỳnh là một ca sĩ không ngại về cát-xê, có thể đi hát ở bất cứ nơi đâu vì thông điệp và mục đích lan tỏa tích cực".

Duyên Quỳnh mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực qua âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong sáng tác lần này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn.

Duyên Quỳnh cùng ê-kíp cũng đã khéo léo dung hòa màu sắc âm nhạc của thập niên 1980-1990 với kỹ thuật sản xuất hiện đại. Nữ ca sĩ tin rằng âm nhạc chính luận không hề khô khan nếu nghệ sĩ biết cách kể chuyện.

"Tôi không lo dòng nhạc chính luận khó tiếp cận khán giả. Bởi tôi tin rằng chính niềm tự hào dân tộc trong bài hát sẽ là thỏi nam châm gắn kết mọi người”, Duyên Quỳnh bộc bạch.

Trước ý kiến cho rằng Duyên Quỳnh "đổi đời" sau bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ cô có nhiều show hơn, cát-xê cũng tăng nhưng không ở mức đột biến. "Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, thu nhập hiện tại giúp tôi cân đối chi tiêu và ổn định cuộc sống", cô nói.