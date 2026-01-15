Dương Thanh Vàng trải lòng về cú sốc từng bị khán giả đuổi xuống sân khấu

Gần 3 năm trở lại đây, Dương Thanh Vàng trở thành gương mặt thân quen của chương trình Thần Tài gõ cửa. Từng đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, nhưng với Dương Thanh Vàng, chương trình là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Từ một khán giả trung thành, anh hạnh phúc khi được chọn vào vai Thổ Địa, đồng hành cùng nghệ sĩ Đình Toàn trong vai Thần Tài để đi gieo những mầm hy vọng.

Ban đầu, nghệ sĩ 9X không khỏi lo lắng về cách trò chuyện, làm sao để những nhân vật là người khuyết tật có thể mở lòng trước ống kính. Nhưng dưới sự dẫn dắt của đàn anh Đình Toàn, Dương Thanh Vàng nhanh chóng trở thành người gợi mở để các nhân vật tự tin kể lại câu chuyện cuộc đời mình.

Tiếp xúc với những mảnh đời không may mắn nhưng tràn đầy nghị lực, nam diễn viên tự thấy mình được nhận lại nhiều hơn là cho đi. "Khi tiếp xúc với họ, tôi thấy được sự nghị lực, sự bền bỉ, thấy được hành trình họ vượt qua trở ngại để sống và làm việc", anh xúc động chia sẻ.

Những nhân vật ấy chính là nguồn cảm hứng lớn lao, nhắc nhở anh về giá trị của sự nỗ lực trong cuộc sống.

Nghị lực của các nhân vật trong "Thần Tài gõ cửa" đã truyền cảm hứng cho Dương Thanh Vàng trong cuộc sống (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước khi bén duyên với nghiệp diễn, Dương Thanh Vàng từng tốt nghiệp ngành Toán ứng dụng tại Đại học Cần Thơ. Anh cũng từng có quãng thời gian làm gia sư dạy Toán và giáo viên rèn chữ đẹp cho học sinh mầm non, tiểu học.

Giai đoạn năm 2015-2016, Dương Thanh Vàng nổi lên như một hiện tượng sau các cuộc thi hài trên truyền hình. Sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến nam diễn viên trẻ lúc bấy giờ tự tin vào tài năng của mình. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, thực tế nghiệt ngã ập đến khi các lời mời biểu diễn dần thưa thớt.

Bước ngoặt lớn nhất xảy ra trong một buổi diễn tại sân khấu Trống Đồng. Tên tuổi của dàn thí sinh bước ra từ cuộc thi truyền hình giúp chương trình "cháy vé", nhưng khi lên sân khấu, tiểu phẩm của họ lại nhận về sự im lặng đáng sợ. Dương Thanh Vàng bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc bị một khán giả phản ứng gay gắt: "Diễn cái gì vậy, xuống đi!".

“Cú tát” ấy giúp anh nhận ra sự khác biệt giữa việc khán giả xem miễn phí trên truyền hình và việc họ bỏ tiền túi mua vé để nhận lại giá trị nghệ thuật xứng đáng. Thừa nhận lối diễn khi đó còn hời hợt, "trẻ con", anh và các đồng nghiệp như Minh Dự, Thái Duy quyết định tạm dừng mọi show diễn để theo học lớp đào tạo của nghệ sĩ Minh Nhí và NSƯT Hữu Châu.

Việc bị khán giả đuổi xuống khi đang diễn chính là “cú tát” thức tỉnh Dương Thanh Vàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt hai năm, tuân thủ yêu cầu khắt khe của NSƯT Hữu Châu, Dương Thanh Vàng không đi diễn mà chỉ tập trung rèn luyện chính kịch và bi kịch để thấu hiểu tận cùng cảm xúc nhân vật.

Bên cạnh kỹ thuật biểu diễn, anh được thầy truyền dạy cách quan sát những điều nhỏ nhặt nhất. Những trải nghiệm thực tế này đã trở thành kho tư liệu quý giá giúp anh xây dựng nhân vật một cách chân thực và có chiều sâu hơn.

Sau hành trình khổ luyện đầy gian nan, Dương Thanh Vàng tái xuất sân khấu với diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ dừng lại ở việc khẳng định tên tuổi của mình, anh còn mang theo tâm thế của một người đi trước tiếp sức cho thế hệ trẻ.

Nam diễn viên đang là cố vấn chuyên môn cho đoàn lô tô Hương Nam và hoàn toàn không nhận thù lao như một cách để trả "món nợ" ân tình với ánh đèn sân khấu. Mong muốn lớn nhất của anh là đưa nghệ thuật lô tô trở về đúng giá trị, để mỗi thành viên đều được đón nhận như một người làm nghệ thuật chân chính.