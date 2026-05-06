Theo truyền thông Trung Quốc, bà Trần Lệ Hoa qua đời cách đây khoảng một tháng, để lại khối tài sản ước tính khoảng 6,7 tỷ USD. Trước đó, bà đã lập di chúc, phân chia tài sản cho 3 người con riêng và dành phần lớn cho chồng là Trì Trọng Thụy.

Trì Trọng Thụy vào vai Đường Tăng trong "Tây du ký"

Nguồn tin từ trang 163 cho biết, các thủ tục liên quan đến di chúc đã được tiến hành ngay sau tang lễ của nữ doanh nhân họ Trần vào tháng trước. Tổng tài sản bao gồm hệ thống kinh doanh, cổ phần và bất động sản có giá trị lớn.

Tuy nhiên, dù là chồng hợp pháp và có quyền hưởng một phần tài sản theo quy định, Trì Trọng Thụy đã chủ động từ chối quyền lợi này.

Tại buổi công bố các nội dung liên quan đến di chúc, nam diễn viên ký văn bản xác nhận không nhận tài sản thừa kế. Thay vào đó, ông tiếp tục đảm nhận vai trò quản lý Bảo tàng Gỗ Đàn Hương Trung Quốc - dự án gắn bó với vợ chồng ông trong nhiều năm.

Chia sẻ về quyết định của mình, Trì Trọng Thụy cho biết bảo tàng không chỉ là tài sản mà còn mang ý nghĩa văn hóa, vì vậy ông mong muốn tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của nơi này thay vì xem đó là đối tượng phân chia tài sản.

Quyết định của nam diễn viên khiến dư luận bất ngờ, bởi nhiều ý kiến cho rằng ông có thể sở hữu khối tài sản khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn. Trên mạng xã hội Trung Quốc, thời gian qua cũng xuất hiện không ít bình luận trái chiều liên quan đến vấn đề tài sản sau khi bà Trần Lệ Hoa qua đời.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin thân cận, việc từ chối thừa kế đã được Trì Trọng Thụy xác định từ trước. Khi còn sinh thời, mỗi lần nhắc đến chuyện phân chia tài sản, ông đều khẳng định bản thân không kết hôn vì tiền bạc.

Trên thực tế, ngay từ khi kết hôn vào năm 1990, mối quan hệ giữa Trì Trọng Thụy và người vợ hơn 11 tuổi đã vấp phải nhiều định kiến. Sự chênh lệch về tuổi tác cũng như khác biệt về địa vị và tài sản khiến cuộc hôn nhân của họ thường xuyên bị bàn luận. Cả hai vẫn gắn bó gần 40 năm, cùng nhau xây dựng cuộc sống và đồng hành trong công việc dù không có con chung.

Theo những người thân cận, bà Trần Lệ Hoa luôn đánh giá cao sự hy sinh và đồng hành của chồng. Việc bà để lại phần lớn tài sản cho Trì Trọng Thụy được cho là xuất phát từ sự tin tưởng và trân trọng, sau nhiều năm ông lui về phía sau để hỗ trợ vợ trong kinh doanh và cuộc sống.

Sau khi vợ qua đời, Trì Trọng Thụy tiếp tục đảm nhận công việc điều hành bảo tàng - dự án tâm huyết của hai người. Đây cũng được xem là điểm tựa tinh thần giúp ông vượt qua giai đoạn mất mát.

Trước đó, nam diễn viên từng chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, cho rằng mối quan hệ được xây dựng trên sự tôn trọng và thấu hiểu. Ông từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng tình cảm không cần giải thích bằng lời, mà được chứng minh qua thời gian.

Sinh năm 1952 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Trì Trọng Thụy xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật Kinh kịch. Ông theo học tại Học viện Kịch nói Thượng Hải và tốt nghiệp năm 1981. Vai diễn Đường Tăng trong Tây du ký (1986) giúp ông trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, ông lựa chọn rẽ hướng sau khi kết hôn với Trần Lệ Hoa. Đây là quyết định từng gây tranh cãi nhưng cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nam diễn viên.

Những năm gần đây, dù được cho là có cuộc sống sung túc, Trì Trọng Thụy vẫn duy trì lối sống giản dị. Ông thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, tham gia kinh doanh và livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng. Hiện tại, nam diễn viên sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian tại bảo tàng, trực tiếp quản lý các khu trưng bày.

Theo một số hình ảnh được chia sẻ, ông thường dừng lại khá lâu trước bức chân dung của bà Trần Lệ Hoa đặt tại khu trung tâm bảo tàng - một chi tiết khiến nhiều người xúc động.