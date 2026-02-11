“Dương Quá đẹp nhất màn ảnh” sống độc thân, báo động sức khỏe ở tuổi U60

Từ quá khứ lầm lỡ đến “anh cả” làng giải trí xứ hương cảng

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Cổ Thiên Lạc từng trải qua tuổi trẻ nhiều biến cố. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, anh sớm phải bươn chải mưu sinh. Năm 15 tuổi, anh sống tại khu lao động ở Hong Kong và từng sa ngã, bị bắt vì liên quan đến một vụ cướp.

Cổ Thiên Lạc trong "Thần điêu đại hiệp" (Ảnh: Sina).

Nhìn lại quá khứ, nam diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ: “Tôi ghét nó nhưng cũng biết ơn nó. Nhờ những sai lầm thời trẻ mà mỗi lần đi chệch hướng, tôi đều tự nhắc mình điều chỉnh lại”.

Năm 1993, cuộc đời Cổ Thiên Lạc rẽ sang hướng khác khi anh ký hợp đồng với đài TVB và gia nhập làng giải trí. Không qua đào tạo bài bản, anh dần khẳng định vị trí nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng.

Thập niên 1990 ghi dấu tên tuổi Cổ Thiên Lạc qua loạt phim như Thần điêu đại hiệp (1995), Hồ sơ trinh sát (1997), Cỗ máy thời gian (2001)… Trong đó, vai Dương Quá giúp anh trở thành một trong những phiên bản được yêu thích nhất trên màn ảnh. Cặp đôi Dương Quá - Tiểu Long Nữ do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng thể hiện đến nay vẫn được xem là kinh điển.

Gia tài nghệ thuật của Cổ Thiên Lạc lên tới hơn 100 phim điện ảnh và khoảng 15 phim truyền hình.

Làm việc không ngừng nghỉ dù giàu có

Từ năm 2001, Cổ Thiên Lạc chuyển hướng sang điện ảnh, tham gia nhiều thể loại khác nhau. Tần suất đóng phim dày đặc từng khiến anh bị chỉ trích “ham tiền”, thậm chí có thời điểm bị chê vì góp mặt trong các tác phẩm chất lượng thấp.

Cổ Thiên Lạc hiện có sự nghiệp rực rỡ (Ảnh: Sohu).

Trước những ý kiến trái chiều, anh cho biết bản thân muốn dùng phần lớn thu nhập để làm từ thiện và duy trì hoạt động của công ty, tạo việc làm cho nhiều người trong ngành.

Theo HK01, Cổ Thiên Lạc đã tài trợ xây dựng hàng trăm trường tiểu học, giếng nước và công trình dân sinh tại Trung Quốc đại lục, đồng thời quyên góp 350 triệu NDT (hàng nghìn tỷ đồng) cho hoạt động thiện nguyện.

Năm 2013, anh thành lập Công ty Thiên Hạ Nhất, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đến năm 2020, anh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong.

Nam diễn viên Dư Văn Lạc, bạn thân của Cổ Thiên Lạc tiết lộ, nam diễn viên Thần điêu đại hiệp là một người sống rất trách nhiệm và khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Dư Văn Lạc kể rằng, khi anh hỏi Cổ Thiên Lạc sao không nghỉ ngơi mà vẫn làm việc hăng say, anh đã nhận được câu trả lời: "Bạn nghĩ rằng tôi không muốn dừng lại ư? Bạn có biết tôi phải trả cho nhân viên bao nhiêu tiền lương trong một tháng không? Nếu tôi không làm việc, họ sẽ không có việc làm".

Nam diễn viên Dư Văn Lạc từng tiết lộ mỗi tháng Cổ Thiên Lạc phải chi khoảng 4 triệu HKD (13 tỷ đồng) tiền lương cho nhân viên.

Giàu có nhưng sống kín tiếng, chưa lập gia đình

Cổ Thiên Lạc được xem là một trong những nghệ sĩ có tiềm lực tài chính vững vàng của làng giải trí Hong Kong. Truyền thông từng ước tính tài sản của anh lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Nam diễn viên có sở thích sưu tập xe hơi và sở hữu nhiều dòng xe đắt đỏ như Toyota Supra, Porsche 911, Ferrari…

Cổ Thiên Lạc sở hữu nhiều bất động sản và siêu xe (Ảnh: Sina).

Bên cạnh thú chơi siêu xe, anh còn đầu tư vào bất động sản. Năm 2002, Cổ Thiên Lạc chi khoảng 20 triệu HKD (hơn 66 tỷ đồng) để mua một biệt thự riêng. Ba năm sau, anh chuyển sang một dinh thự lớn hơn trị giá 66 triệu HKD (hơn 219 tỷ đồng). Đến năm 2021, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý khi mua một căn penthouse cao cấp tại Hong Kong với giá khoảng 50 triệu HKD (hơn 166 tỷ đồng).

Dù có sự nghiệp vững chắc và ngoại hình được đánh giá điển trai, Cổ Thiên Lạc vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh từng vướng tin đồn tình cảm với một số bạn diễn nhưng đều phủ nhận. Mối quan hệ công khai hiếm hoi của anh là với diễn viên Huỳnh Kỷ Doanh. Tuy nhiên, cả hai chia tay sau 7 năm gắn bó và từ đó anh kín tiếng hơn về đời tư.

Năm 2021, mạng xã hội từng lan truyền thông tin Cổ Thiên Lạc bí mật kết hôn và có con, song phía bạn bè của Huỳnh Kỷ Doanh đã lên tiếng bác bỏ.

Ở tuổi ngoài 50, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đã lập gia đình, Cổ Thiên Lạc vẫn sống cùng cha mẹ. Anh được biết đến là người con hiếu thảo, thường xuyên dành thời gian chăm sóc và đưa cha mẹ đi du lịch.

Nam diễn viên từng chia sẻ: “Tôi luôn muốn sống với bố mẹ. Điều quan trọng nhất với một người là sự ủng hộ của gia đình”.

Tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại

Gần đây, khi tham gia chương trình do Trịnh Du Linh dẫn dắt, Cổ Thiên Lạc lần đầu tiết lộ về vấn đề sức khỏe. Anh cho biết thời thơ ấu từng mắc tình trạng tụ máu trong não, gây ra các cơn mù tạm thời. Mỗi lần phát tác, anh nhìn thấy luồng sáng trắng mạnh rồi mất thị lực trong khoảng 10 giây. Có thời điểm tình trạng này xảy ra 4-5 lần mỗi ngày.

Cổ Thiên Lạc có vấn đề sức khoẻ (Ảnh: Sina).

Sau khi điều trị dài hạn, tình trạng tụ máu không còn ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện anh thừa nhận có dấu hiệu suy giảm trí nhớ nhẹ và mắc chứng “mù khuôn mặt” - khó nhận diện người quen.

“Tôi cảm thấy người đó rất quen nhưng khi họ hỏi có nhớ không thì tôi thật sự không nhớ. Có lẽ não bộ bị quá tải vì gặp quá nhiều người”, anh nói.

Ngoài ra, Cổ Thiên Lạc từng trải qua nhiều tai nạn, từ việc bị ngựa đá vào đầu khi nhỏ đến tai nạn giao thông thời trung học, để lại sẹo trên mặt. Những chấn thương khi đóng phim cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thể trạng của anh.

Dù vậy, ở tuổi U60, nam diễn viên vẫn khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến cho điện ảnh và hỗ trợ thế hệ trẻ trong ngành.