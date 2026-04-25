Đường đua phim Việt dịp 30/4: Thái Hoà mất ngôi “ông hoàng phòng vé”?

Bốn tác phẩm mới gồm Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8, Trùm sò và Heo 5 móng gia nhập "đường đua" dịp lễ 30/4 cùng Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng - bộ phim đã chiếu sớm và tạo doanh thu lớn trước đó.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 16h ngày 25/4, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng vươn lên về vị trí top 1 doanh thu phòng vé theo ngày với 4,8 tỷ đồng, ghi nhận 53.841 vé bán ra/2.071 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên 114 tỷ đồng.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng theo chân Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) - 2 pháp sư tập sự từ miền xuôi tìm đến bản làng vùng cao sau khi nhận tin mẹ của họ - bà Huỳnh (NSƯT Hạnh Thuý) gặp nạn bí ẩn.

Tại đây, cả hai dần bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ lạ gắn liền với “Phí Phông” - loài quỷ hút máu được người dân truyền tai như một thực thể đáng sợ. Càng đào sâu, họ không chỉ đối đầu với thế lực siêu nhiên mà còn buộc phải đối diện với những bí mật liên quan đến gia đình và chính thân phận của mình.

Kiều Minh Tuấn và Đoàn Minh Anh trong một cảnh phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Vị trí top 2 là Heo 5 móng với 4,8 tỷ đồng doanh thu trong ngày, từ 56.906 vé bán ra/2.810 suất chiếu.

Tác phẩm kinh dị dân gian của đạo diễn Lưu Thành Luân khai thác truyền thuyết linh dị về “heo 5 móng” ở miền Tây Nam Bộ - những sinh vật được cho là hiện thân của các vong hồn chưa siêu thoát - gây tò mò nhờ màu sắc bản địa đậm nét.

Nội dung theo chân Khải (Võ Tấn Phát) - một TikToker làm nội dung về tâm linh. Trong một lần đi tìm nội dung thu hút cho kênh, cũng như nghĩ đủ mọi cách để câu kéo người xem, Khải cùng cộng sự của anh vô tình "đánh thức" truyền thuyết Cô Năm Hợi. Từ đây, mọi tai ương liên tục xảy đến khiến Khải rơi vào vòng xoáy nghiệp quả, phải đối đầu với Chí (Trần Ngọc Vàng đóng) - một người đàn ông hết lòng vì gia đình.

Phim đã tạo chú ý khi đạt tốc độ bán vé sớm ấn tượng khi thu khoảng 8 tỷ đồng trong ngày sneakshow đầu tiên.

Trước đó, trong ngày đầu mở bán (24/4), Heo 5 móng duy trì lợi thế khi dẫn đầu doanh thu trong ngày với 3,86 tỷ đồng, bán gần 47.000 vé/2.469 suất chiếu. Đây là bộ phim được hệ thống rạp ưu tiên mạnh về lịch chiếu, đồng thời giữ hiệu suất phòng vé ổn định.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh thu của tác phẩm do đạo diễn Lưu Thành Luân thực hiện vượt mốc 20 tỷ đồng.

Anh hùng có Thái Hòa đóng chính hiện đứng thứ 3 về doanh thu phòng vé theo ngày với hơn 4 tỷ đồng, từ 39.206 vé bán ra/2.002 suất chiếu. Tuy nhiên, hiệu suất trung bình của phim thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu. Vào buổi sáng cùng ngày, theo ghi nhận phim lội ngược dòng khi chiếm top 1 cuộc đua phòng vé dịp lễ.

Tổng doanh thu phim hiện tại đạt 7,2 tỷ đồng - con số được đánh giá là chưa tương xứng với mức kỳ vọng trước thời điểm phát hành.

Anh hùng xoay quanh một tài xế taxi tên Hùng (Thái Hòa đóng) - người cha đơn thân vô tình bị cuốn vào đường dây lừa đảo từ thiện tiền tỷ trong bối cảnh con gái anh đang nguy kịch. Dù sở hữu dàn diễn viên thực lực, chất liệu kịch tính và giàu cảm xúc cùng đề tài hấp dẫn, Anh hùng được nhận xét có kịch bản khá dễ đoán.

"Anh hùng" do Thái Hòa đóng chính xếp thứ 3 doanh thu phòng vé ngày 25/4 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Vị trí thứ tư thuộc về Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, đạt hơn 2,7 tỷ đồng doanh thu vào chiều 25/4, tương đương 27.161 vé bán ra/1.177 suất chiếu. Tổng doanh thu hiện tại của phim vượt mốc 10 tỷ đồng.

Tác phẩm mang màu sắc trào phúng, khai thác hậu trường làm phim thông qua câu chuyện về đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn) - người bị gán mác “làm phim rác” và quyết tâm thực hiện một dự án chỉn chu để lấy lại danh dự. Hành trình thực hiện bộ phim với cú máy dài kéo theo hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, tạo nên tiếng cười châm biếm mang tính “gây nhột”.

Đứng cuối bảng xếp hạng là Trùm sò của đạo diễn Đức Thịnh. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nam đạo diễn sau thời gian dài vắng bóng, tuy nhiên màn nhập cuộc chưa thật sự thuận lợi khi chỉ thu 524 triệu đồng trong ngày 25/4 từ 552 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim hiện mới đạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Tính riêng trong ngày 25/4, cục diện phòng vé đang ở thế bám đuổi sát sao khi khoảng cách doanh thu giữa ba cái tên dẫn đầu là không đáng kể.

Với việc kỳ nghỉ lễ chính thức còn chưa bắt đầu, thứ hạng ngôi vương vẫn là một ẩn số thú vị và sẽ chỉ thực sự ngã ngũ trong những ngày tới.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt cho rằng, sau 2 ngày công chiếu, cục diện phòng vé dịp lễ 30/4 đã phần nào lộ diện. Trong 4 phim đồng loạt ra rạp, Trùm sò gần như chắc chắn có doanh thu thấp nhất do không tạo được bứt phá về suất chiếu lẫn lượng vé bán ra.

Cuộc đua vì thế tập trung vào 3 cái tên còn lại gồm Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8 và Heo 5 móng.

“Hiện tại, không tính Phí Phông vì phim ra rạp từ ngày 16/4, đến thời điểm kỳ nghỉ lễ bắt đầu đã bước sang tuần chiếu thứ 2, tôi đánh giá Heo 5 móng là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí dẫn đầu phòng vé. Hai vị trí tiếp theo nhiều khả năng sẽ là cuộc đua giữa Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8.

Tuy nhiên, mọi nhận định lúc này vẫn chỉ mang tính dự đoán, bởi kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài hơn so với dịp Giỗ Tổ, nên phải đến giữa tuần sau mới có thể xác định rõ ràng cục diện doanh thu”, chuyên gia cho hay.

Theo ông Việt, thị trường phim lễ 30/4 khó tạo đột biến như mùa Tết khi không có phim nào đủ sức áp đảo hoàn toàn về suất chiếu hay doanh thu. “Miếng bánh” phòng vé bị chia nhỏ cho 4 phim, cộng thêm một phần nhỏ từ Phí Phông vẫn đang chiếu, khiến khả năng bùng nổ doanh thu là không cao.

Nếu tính cả Phí Phông, chuyên gia dự đoán nhiều khả năng chỉ có 2 phim vượt mốc 100 tỷ đồng là Phí Phông và Heo 5 móng, còn Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 khó đạt được con số này.

Ông đánh giá: “Anh hùng khai thác đề tài từ thiện trong xã hội - một chủ đề không mới, khó tạo bất ngờ. Điểm mạnh lớn nhất của phim nằm ở diễn xuất của Thái Hòa, giúp khán giả có niềm tin đây là tác phẩm có sức hút nhất định.

Tuy nhiên, theo tôi, nam diễn viên chưa tạo được sự đột phá, thậm chí có dấu hiệu lặp lại chính mình dù tham gia những dự án khác nhau, nhất là khi đặt cạnh sự biến hóa rõ nét của Kiều Minh Tuấn trong các vai diễn gần đây. Đây có thể là lý do khiến một bộ phận khán giả không tìm thấy sự mới mẻ như kỳ vọng”.

Trường hợp của Phí Phông được xem là điểm sáng hiếm hoi khi nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng và lập kỷ lục trong dòng phim kinh dị.

Tuy nhiên, theo nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, nếu không bị cạnh tranh bởi loạt phim ra mắt dịp lễ khiến suất chiếu bị chia nhỏ, bộ phim hoàn toàn có thể tiến xa hơn, thậm chí chạm mốc 200 tỷ đồng. Trong bối cảnh hiện tại, con số khoảng 150 tỷ đồng được xem là khả thi hơn.