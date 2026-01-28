Dự kiến xây dựng Công viên văn hóa Nguyễn Du tại Hà Nội, rộng 8ha

Ngày 27/1, tại khu vực Hồ Văn - Văn Miếu, Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội thảo khoa học với chủ đề Cội nguồn tổ tiên đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới, quy tụ đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ và đại diện dòng họ Nguyễn Tiên Điền.

Hội thảo được tổ chức bởi Đảng ủy - UBND xã Dân Hòa phối hợp với Chi hội kiều học Hà Nội và Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hội thảo tập trung làm rõ cội nguồn tổ tiên của đại thi hào Nguyễn Du, mối quan hệ giữa “Tổ nội” và “Tổ ngoại”, cũng như vai trò của các làng Tảo Dương (xã Hồng Dương cũ) và Canh Hoạch (xã Dân Hòa cũ, Hà Nội) trong tiến trình hình thành dòng họ Nguyễn Tiên Điền - dòng họ của Nguyễn Du.

Hội thảo khoa học với chủ đề Cội nguồn tổ tiên đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới (Ảnh: Huy Khánh).

Nhiều tham luận của các nhà nghiên cứu tiếp cận vấn đề từ các góc độ lịch sử, văn hóa, văn học, gia tộc học và quy hoạch di sản, qua đó khẳng định xã Dân Hòa là không gian văn hóa giàu trầm tích lịch sử, góp phần quan trọng nuôi dưỡng truyền thống hiếu học, tinh thần nhân văn và nền tảng văn hóa của dòng họ Nguyễn.

Phát biểu tại hội thảo, bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sự kiện này có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch tổng thể Công viên văn hóa - du lịch Nguyễn Du, gắn với định hướng phát triển văn hóa Thủ đô.

Theo bà Hà, việc đưa giá trị di sản Nguyễn Du vào đời sống xã hội, trường học và các hoạt động văn hóa cộng đồng không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Hà Nội với bạn bè quốc tế.

Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Hà Nội sẽ từng bước xây dựng kế hoạch đầu tư, tăng cường liên kết giữa các cơ quan, đơn vị nhằm huy động nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo tồn, tôn vinh và khai thác giá trị di sản văn hóa.

Việc bảo tồn di sản Nguyễn Du sẽ được gắn với phát triển du lịch, giáo dục truyền thống và công nghiệp văn hóa, phù hợp với định hướng Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, luôn đi đầu trong gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc.

Ở góc độ địa phương, ông Mai Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa cho biết Canh Hoạch - Dân Hòa là vùng đất có truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời, nổi tiếng là làng khoa bảng, nơi sản sinh hai vị Trạng nguyên Nguyễn Đức Lượng và Nguyễn Thiến, thường được dân gian gọi là “Trạng Cậu, Trạng Cháu”.

Theo ông Trường, các kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy Canh Hoạch không chỉ là vùng đất học mà còn có mối liên hệ mật thiết với Tổ nội và Tổ ngoại của đại thi hào Nguyễn Du, một nội dung khoa học quan trọng cần tiếp tục được làm sáng tỏ.

Từ các cơ sở khoa học và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dân Hòa dự kiến xây dựng Công viên văn hóa - du lịch Nguyễn Du với quy mô khoảng 8ha.

Công viên được định hướng trở thành không gian văn hóa tổng hợp, có giá trị giáo dục, khoa học và thực tiễn, bao gồm nhiều hạng mục như khu đón tiếp, khu trường thi, khu chiếu phim tư liệu, khu tưởng niệm, khu triển lãm - biểu diễn nghệ thuật, vườn Kiều, hồ nước và các không gian trải nghiệm văn hóa khác, phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố.

Bên cạnh giá trị học thuật, hội thảo dành nhiều thời lượng thảo luận các giải pháp quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, tiêu biểu là định hướng xây dựng Công viên Nguyễn Du trên đất Canh Hoạch - Dân Hòa, gắn với phát triển du lịch văn hóa Thủ đô, cũng như việc tu bổ, tôn tạo các di tích liên quan.

Hội thảo không chỉ góp phần khẳng định thêm tầm vóc, giá trị trường tồn của đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới, mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa, lan tỏa các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.