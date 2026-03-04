Đời sống tình cảm của Angelababy sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Theo blogger giải trí nổi tiếng Lưu Đại Chùy, Angelababy từng có mối quan hệ nghiêm túc với một người đàn ông kém tuổi sau khi chấm dứt hôn nhân. Người này được cho là xuất hiện cùng cô tại phim trường Hoành Điếm (Trung Quốc). Tuy nhiên, phía công ty quản lý nữ diễn viên khi đó phủ nhận và khẳng định cô vẫn độc thân.

Angelababy vừa đón sinh nhật lần thứ 37 (Ảnh: News).

Năm 2022, truyền thông Trung Quốc xôn xao trước thông tin Angelababy hẹn hò trai trẻ kém 10 tuổi. Cái tên bị réo gọi nhiều nhất là Lâm Nhất, sau khi cả hai bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Thượng Hải (Trung Quốc). Trước đó, họ từng hợp tác trong chương trình truyền hình thực tế Keep Running và có nhiều tương tác thân thiết.

Lâm Nhất không giấu sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị, thậm chí từng gọi cô là “nữ thần trong lòng”. Dù vậy, cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ vượt trên mức đồng nghiệp.

Một nguồn tin khác cho biết Angelababy có một người bạn trai tại Hong Kong (Trung Quốc), và đây có thể là lý do cô chuyển hướng hoạt động nghệ thuật về đặc khu này trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, thông tin vẫn dừng ở mức đồn đoán.

Angelababy từng vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn kém 10 tuổi Lâm Nhất (Ảnh: Sina).

Đầu năm 2025, Angelababy tiếp tục bị đồn có quan hệ tình cảm với nam diễn viên Lý Thần. Cả hai gắn bó gần 10 năm qua chương trình Keep Running và duy trì quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Lý Thần từng tiết lộ rằng, Angelababy chính là người tình trong mộng của anh còn nữ diễn viên khen ngợi người đồng nghiệp khác giới đàn ông, đáng tin cậy.

Tin đồn nổ ra khi Lý Thần liên tục đăng bài chúc mừng sinh nhật Angelababy công khai trong 2 năm liên tiếp. Một số ý kiến cho rằng cả hai đang “ngầm công khai” tình cảm, song cũng có quan điểm nhận định đây chỉ là sự tương tác vì công việc. Trước những suy đoán, cả hai đều giữ im lặng.

Tháng 11 vừa rồi, hình ảnh Angelababy dẫn con trai đi dạo phố cùng một người đàn ông cũng gây chú ý. Người đàn ông đi cạnh nữ diễn viên được cho là ở độ tuổi trung niên và sở hữu dáng vóc cao lớn. Khi được hỏi về danh tính của anh, nữ diễn viên từ chối trả lời.

Lý Thần từng thổ lộ dành nhiều tình cảm cho Angelababy (Ảnh: Sina).

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng tổ chức đám cưới xa hoa vào năm 2015 và tuyên bố ly hôn vào năm 2022. Sau đổ vỡ, nữ diễn viên gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp, đặc biệt sau sự cố xuất hiện tại buổi biểu diễn của Lisa ở hộp đêm thoát y tại Paris (Pháp), khiến cô bị hạn chế hoạt động một thời gian.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng liên tục vướng tin đồn tình cảm. Anh từng được cho là có mối quan hệ kéo dài hơn 2 năm với hot girl Diệp Kha trước khi chia tay vào năm 2025. Gần đây, nam nghệ sĩ 49 tuổi lại xuất hiện thân thiết bên nữ ca sĩ kém 22 tuổi, Hồ Nhiễm Nhi, ở Singapore.

Angelababy (SN 1989) là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ nhờ ngoại hình nổi bật và độ phủ sóng quảng cáo lớn. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của cô nhiều năm qua không đạt thành tích như kỳ vọng, thậm chí bị gắn với danh xưng “bình hoa di động”.

Ở tuổi U40, Angelababy ưu tiên phát triển sự nghiệp, chăm sóc con trai và gia đình (Ảnh: News).

Nữ diễn viên vừa đón tuổi 37 bên bạn bè và người thân. Ở tuổi U40, Angelababy đã có những trải lòng thẳng thắn về hôn nhân cũ và vai trò làm mẹ.

Theo đó, Angelababy cho biết cô hiện đặt gia đình và con trai lên hàng đầu. “Điều quan trọng nhất lúc này là con và công việc. Tôi muốn dành cho con sự ổn định và bình yên,” nữ diễn viên chia sẻ.

Sau khi tuyên bố ly hôn vào năm 2022, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh thống nhất cùng chăm sóc con trai chung. Dù không còn đồng hành trong đời sống tình cảm và công việc, cả hai vẫn giữ trách nhiệm làm cha mẹ.

Nữ diễn viên thừa nhận, biến cố hôn nhân khiến cô trưởng thành và thận trọng hơn trong chuyện tình cảm. Cô không còn dễ dàng mở lòng như trước và ưu tiên sự riêng tư cho bản thân cũng như gia đình.

Mỹ nhân sinh năm 1989 cho biết cô mong muốn xây dựng hình ảnh một người mẹ trách nhiệm và một nghệ sĩ nghiêm túc với nghề.