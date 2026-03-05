“Đồi gió hú” 2026: Ngập cảnh nóng, gây tranh cãi từ nội dung đến diễn viên

Trong làn sóng “hồi sinh” các tác phẩm văn học kinh điển bằng lăng kính hiện đại, Đồi gió hú (Wuthering Heights) phiên bản 2026 nổi lên như một dự án táo bạo nhưng đầy rủi ro. Phim do Emerald Fennell chấp bút và đạo diễn, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1847 của Emily Brontë - một biểu tượng của văn học Anh.

"Đồi gió hú" bản năm 2026 đang là bộ phim điện ảnh gây chú ý trong giai đoạn đầu năm (Ảnh: Yaoo).

Thay vì trung thành với cấu trúc nhiều tầng lớp và sắc thái u tối của nguyên tác, nữ đạo diễn Fennell tuyên bố muốn tái hiện “cảm giác của một cô gái tuổi teen lần đầu đọc Đồi gió hú” bằng ngôn ngữ điện ảnh dữ dội và trực diện hơn.

Emerald Fennell khẳng định không làm một bản chuyển thể trung thành tuyệt đối với tiểu thuyết năm 1847 của Emily Brontë, mà tạo ra “phiên bản của riêng mình”. Fennell cho biết điều cô theo đuổi là cảm giác mãnh liệt khi lần đầu đọc tác phẩm ở tuổi thiếu niên - một trải nghiệm ngập tràn cảm xúc, dữ dội và ám ảnh.

Theo nữ đạo diễn, cấu trúc nhiều tầng lớp của nguyên tác khiến việc chuyển thể nguyên vẹn lên màn ảnh gần như bất khả thi, vì vậy cô chủ động lược bỏ, kết hợp nhân vật và điều chỉnh cách kể để tập trung vào mối quan hệ giữa hai nhân vật chính.

Tuy nhiên, quyết định làm mới của đạo diễn Fennell khiến không ít khán giả bất ngờ, thậm chí “ngột thở” trước mật độ cảnh 18+ xuất hiện xuyên suốt phim.

Sự diễn xuất ăn ý của Margot Robbie và Jacob Elordi tạo nên thành công cho "Đồi gió hú" (Ảnh: iMDB).

Ra mắt cuối tháng 1, tác phẩm nhanh chóng tạo làn sóng tranh luận. Doanh thu toàn cầu đạt khoảng 157 triệu USD, trong khi điểm số 58% trên trang web đánh giá phim Rotten Tomatoes phản ánh rõ tình trạng khen - chê song hành.

Phim vẫn xoay quanh mối quan hệ giữa Cathy Earnshaw (Margot Robbie đóng) và Heathcliff (Jacob Elordi đóng), nhưng nhịp điệu và sắc thái đã thay đổi đáng kể.

Lớn lên trong một mái nhà đầy bạo lực và thiếu thốn tình thương, họ trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau. Tình yêu nảy nở từ cô độc, song khác biệt giai cấp và khát vọng an toàn khiến Cathy lựa chọn Edgar Linton thay vì Heathcliff. Từ đó, bi kịch nối tiếp bi kịch.

Thông điệp mà bộ phim nhấn mạnh là tình yêu độc hại - nơi sự chiếm hữu, lệ thuộc và nhu cầu kiểm soát lẫn nhau được đẩy lên cực đoan. Ở đây, dục vọng gắn liền với quyền lực, còn ham muốn song hành cùng hủy hoại.

Nhà phê bình Justin Chang của The New Yorker nhận định những khán giả trung thành với nguyên tác có thể không hài lòng trước các thay đổi. Theo ông, bộ phim đặt nặng yếu tố xác thịt, trao cho nhân vật đời sống tính dục hoang dại pha sắc thái mỉa mai.

Bản phim năm 2026 của "Đồi gió hú" bị cho là quá lạm dụng cảnh nóng (Ảnh: News).

Trong khi đó, Clarisse Loughrey từ The Independent thẳng thắn chê phim “rỗng tuếch”, cho rằng ê-kíp đã làm suy giảm sự dữ dội trong cảm xúc của tiểu thuyết gốc, thay bằng những chi tiết lãng mạn dễ xem và "dễ bán".

Một trong những tranh cãi lớn nhất xoay quanh việc chọn Jacob Elordi vào vai Heathcliff. Trong nguyên tác, nhân vật mang ngoại hình da sẫm và xuất thân mập mờ - yếu tố sắc tộc đóng vai trò then chốt trong bi kịch. Việc trao vai cho một diễn viên da trắng khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về tính phù hợp.

Trước những tranh cãi về lựa chọn diễn viên, đạo diễn Fennell cũng bảo vệ quan điểm sáng tạo của mình, cho rằng điều quan trọng nhất không phải là tái hiện từng chi tiết văn học, mà là truyền tải được cường độ cảm xúc và tinh thần nổi loạn mà cô cảm nhận từ câu chuyện.

Dù vậy, phần nhìn của phim được đánh giá cao. Trang phục, bối cảnh xa hoa, thời tiết dữ dội cùng các cú máy phô diễn tạo nên một “bữa tiệc thị giác”. Thiết kế phục trang của nữ chính Cathy mang phom dáng hiện đại, chủ ý làm mờ ranh giới thời đại thay vì tái hiện chính xác thế kỷ 19.

Margot Robbie được khen ngợi về diễn xuất trong "Đồi gió hú" (Ảnh: iMDB).

Âm nhạc do Charli XCX thực hiện cũng là điểm nhấn. Âm hưởng hiện đại thay thế chất cổ điển quen thuộc ở các bản chuyển thể trước, tạo lớp sóng cảm xúc ồn ào phù hợp tinh thần nổi loạn mà phim theo đuổi.

Tuy nhiên, với nhiều khán giả, việc lạm dụng cảnh nóng khiến mạch phim trở nên mệt mỏi. Nếu xem đây là bản chuyển thể trung thành với văn học, tác phẩm khó làm hài lòng. Nhưng nếu tiếp cận như một tác phẩm độc lập, ưa phá cách và thiên về trải nghiệm thị giác - âm nhạc, Đồi gió hú (2026) vẫn có thể mang lại cảm giác mới mẻ.

Phiên bản này có thể gây chia rẽ, nhưng cũng cho thấy xu hướng điện ảnh đương đại: Sẵn sàng tái định nghĩa kinh điển, dù phải đánh đổi bằng tranh cãi.