Đoàn ballet Eifman Ballet trở lại Việt Nam với kiệt tác "Eugene Onegin"

Vở vũ kịch do Boris Eifman - Giám đốc nghệ thuật kiêm biên đạo của Eifman Ballet - dàn dựng từ tiểu thuyết thơ cùng tên của đại thi hào Nga Alexander Pushkin.

Theo ban tổ chức, đoàn sẽ thực hiện 8 đêm diễn tại Việt Nam vào tháng 10 tới. Trong đó, 4 đêm diễn diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) từ ngày 21/10 đến ngày 24/10 và 4 đêm tại Cung Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) từ ngày 28/10 đến ngày 31/10.

Eifman Ballet trở lại Việt Nam vào tháng 10 này với tác phẩm "Eugene Onegin" được chuyển thể từ tiểu thuyết thơ Alexander Pushkin (Ảnh: Ban tổ chức).

Eugene Onegin được biên đạo Boris Eifman dàn dựng và ra mắt lần đầu tại Saint Petersburg năm 2009. Sau hơn 15 năm, tác phẩm đã lưu diễn tại hơn 40 quốc gia và được nhiều nhà phê bình đánh giá là một trong những vở ballet đương đại tiêu biểu của thế kỷ XXI.

Boris Eifman được giới chuyên môn mệnh danh là "bậc thầy ballet tâm lý" bởi khả năng chuyển tải những xung đột nội tâm phức tạp của con người thông qua ngôn ngữ hình thể.

Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, ông đã thực hiện nhiều tác phẩm chuyển thể từ các kiệt tác văn học thế giới như: Anna Karenina, Anh em nhà Karamazov, Hamlet hay Eugene Onegin.

Khác với nguyên tác của Pushkin lấy bối cảnh nước Nga thế kỷ XIX, phiên bản của Eifman đưa các nhân vật vào thế giới hiện đại với những biến động xã hội và tâm lý đương thời.

Trung tâm câu chuyện vẫn là Eugene Onegin - người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo từ chối tình yêu chân thành của Tatyana. Chỉ đến khi nhận ra giá trị của tình cảm ấy, anh mới hiểu mình đã đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Thông qua câu chuyện tình yêu dang dở, vở diễn đặt ra những suy ngẫm về tuổi trẻ, sự trưởng thành, những lựa chọn sai lầm và cảm giác tiếc nuối khi mọi thứ đã trở nên quá muộn. Chủ đề xuyên suốt của tác phẩm được ê-kíp sáng tạo gọi là "Too Late For Love" (Quá muộn cho tình yêu).

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung, Eugene Onegin còn được đánh giá cao ở phần dàn dựng. Đội ngũ sáng tạo quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của sân khấu Nga như nhà thiết kế sân khấu Zinovy Margolin, các nhà thiết kế phục trang Olga Shaishmelashvili, Pyotr Okunev và Anna Yakushchenko cùng chuyên gia ánh sáng Gleb Filshtinsky.

Âm nhạc của vở diễn là sự kết hợp giữa các tác phẩm cổ điển của nhà soạn nhạc Pyotr Tchaikovsky và phần nhạc rock hiện đại của Alexander Sitkovetsky. Sự pha trộn này tạo nên một không gian nghệ thuật vừa mang hơi thở truyền thống vừa đậm tinh thần đương đại, vốn là dấu ấn trong phong cách sáng tạo của Boris Eifman.

Sự trở lại của Eifman Ballet cũng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những đoàn nghệ thuật có vị trí đặc biệt trong đời sống ballet thế giới. Thành lập từ cuối thập niên 1970, đoàn lựa chọn con đường khác biệt so với nhiều nhà hát ballet truyền thống của Nga.

Ê-kíp sáng tạo của vở vũ kịch quy tụ những tên tuổi hàng đầu (Ảnh: Ban tổ chức).

Thay vì tập trung vào vẻ đẹp duy mỹ thuần túy của ballet cổ điển, Boris Eifman kết hợp kỹ thuật hàn lâm với ngôn ngữ chuyển động hiện đại, đẩy mạnh yếu tố kịch tính và chiều sâu tâm lý nhân vật. Cách tiếp cận này giúp Eifman Ballet xây dựng được lượng khán giả đông đảo trên toàn cầu, đồng thời tạo nên những cuộc tranh luận kéo dài trong giới phê bình.

“Mỗi khi tôi chuyển thể văn học vào ballet, tôi không cố kể lại câu chuyện - tôi muốn chạm đến phần cảm xúc mà ngôn ngữ không với tới được. Cơ thể con người là thứ ngôn ngữ cổ xưa nhất, và cũng trung thực nhất. Nó không nói dối. Tâm hồn Nga bí ẩn, mãnh liệt, đầy mâu thuẫn chỉ có thể được hiểu qua chuyển động, không phải qua lời”, ông Boris Eifman chia sẻ.

Năm 2025, lần đầu tiên Eifman Ballet đến Việt Nam với vở Anna Karenina. Chuỗi 7 đêm diễn khi đó nhận được sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật hàn lâm, góp phần đưa ballet quốc tế đến gần hơn với khán giả trong nước.

Theo đại diện đơn vị tổ chức, việc đưa Eugene Onegin đến Việt Nam là bước tiếp theo trong nỗ lực kết nối công chúng với các tác phẩm nghệ thuật biểu diễn đỉnh cao của thế giới.