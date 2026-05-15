Đỗ Mỹ Linh làm đại sứ Miss World 2026 giữa tin đồn mang thai lần hai

Sự kiện khởi động Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026) diễn ra ngày 14/5 tại TPHCM, với sự tham dự của Chủ tịch cuộc thi - bà Julia Morley, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri cùng nhiều hoa hậu, á hậu Việt Nam.

Tại sự kiện, ban tổ chức công bố dàn đại sứ đồng hành của cuộc thi tại Việt Nam gồm Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Huỳnh Minh Kiên.

Chủ tịch Julia Morley tại Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự góp mặt của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi lập gia đình, người đẹp khá kín tiếng và hiếm hoi tham gia các hoạt động giải trí. Nói về vai trò đại sứ đồng hành cùng cuộc thi, cô cho biết bản thân vô cùng hào hứng. Với cô, Miss World là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, người đẹp sinh năm 1996 đang mang thai con thứ hai. Thời gian gần đây, cô hạn chế xuất hiện công khai và ít chia sẻ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Đỗ Mỹ Linh vắng mặt tại sự kiện khởi động cuộc thi Miss World 2026 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng công bố những địa phương đầu tiên đồng hành cùng hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam gồm Hải Phòng và phường Vũng Tàu (TPHCM).

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ là nơi diễn ra một số hoạt động chính như phần thi “Dance of the world” (phần thi vũ đạo kết hợp trình diễn) và đêm chung kết. Trong khi đó, Hải Phòng đăng cai các hoạt động đồng hành, còn Vũng Tàu sẽ tổ chức một số chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Julia Morley cho biết bà có tình cảm đặc biệt với Việt Nam từ nhiều năm qua. “Trước khi nhiều người ở đây được sinh ra, tôi đã yêu đất nước Việt Nam. Tôi từng đến Việt Nam, đi dọc những dòng sông và cảm nhận vẻ đẹp của con người nơi đây”, bà chia sẻ.

Theo bà Julia Morley, Miss World 2026 không chỉ là sân chơi nhan sắc mà còn hướng đến việc lan tỏa các giá trị cộng đồng thông qua dự án “Beauty with a purpose” (Sắc đẹp vì mục đích cao cả). Bà kỳ vọng hơn 130 đại diện quốc tế sẽ góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Trong khi đó, đương kim hoa hậu Opal Suchata Chuangsri gửi lời chào đến khán giả Việt Nam và cho biết cô mong chờ hành trình sắp tới tại Việt Nam. Người đẹp Thái Lan kỳ vọng mùa giải năm nay sẽ là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam.

Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri (Ảnh: Ban tổ chức).

Một trong những hoạt động tại sự kiện là nghi thức trao tặng sách cho Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM. Trên sân khấu, bà Phạm Kim Dung, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri cùng đại diện đơn vị tiếp nhận thực hiện nghi thức trao tặng hơn 1.000 đầu sách với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, tại Miss World 2026, hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi đại diện cho văn hóa nước mình để gửi tặng trẻ em Việt Nam.

Những đầu sách này dự kiến sẽ được trao trong Ngày hội sách dành cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam như một hoạt động giao lưu văn hóa trong khuôn khổ cuộc thi.