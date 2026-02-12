Đinh Tuấn Vũ kể hậu trường 6 năm làm phim về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Đây là tác phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa ê-kíp Việt Nam và điện ảnh Hàn Quốc, quy tụ dàn sao thực lực của cả hai quốc gia.

Dàn diễn viên Hàn Quốc gồm Lee Kyung Young (vai HLV Park Chung Gun), Lee Jung Eun (ngôi sao phim Ký sinh trùng, vai vợ HLV Park) và tài tử Jung Il-woo (vai xạ thủ Jin Jong Oh). Phía Việt Nam có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc như Nhan Phúc Vinh (vai Hoàng Xuân Vinh), Thanh Hương, Lương Gia Huy....

Nói về sự kết hợp này, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ xúc động kể lại mối thâm tình kéo dài 6 năm với diễn viên kỳ cựu Lee Kyung Young: “Ông Lee đã tạo nên một HLV Park Chung Gun rất đặc biệt, vừa có sự bình tĩnh, thông thái, vừa có sự máu lửa cống hiến. Ông ấy yêu Việt Nam, yêu nhân vật đến mức mỗi lần mặc chiếc áo khoác in cờ đỏ sao vàng, ánh mắt ông đều toát lên niềm tự hào”.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và diễn viên Hàn Quốc - Lee Kyung Young (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lấy cảm hứng từ tấm Huy chương Vàng Olympic lịch sử tại Rio 2016, Viên đạn cuối cùng là câu chuyện về ý chí khổ luyện và tình thầy trò xuyên biên giới. Để chuyển tải trọn vẹn câu chuyện, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã đưa ra quyết định táo bạo: Ghi hình song song tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Chia sẻ về quá trình làm việc với ê-kíp Hàn Quốc (trong đó có Giám đốc sản xuất Patrick Park từ phim Ký sinh trùng), Đinh Tuấn Vũ tiết lộ: “Ngay từ khâu chuẩn bị, tôi đã thấy được sự kỹ càng và chuyên nghiệp của họ. Từng chi tiết nhỏ nhất về luật bắn súng, màu sắc khẩu súng đều được nghiên cứu để trung thành với sự thật.

Điều khiến tôi sốc nhất là sự tĩnh lặng và kỷ luật trên trường quay. Trong 2 tuần tại Hàn Quốc, tôi chưa một lần nghe ê-kíp to tiếng. Họ vận hành mạch lạc, quy củ đến mức khó tin, giúp tôi dễ dàng truyền tải mọi ý tưởng dù là khó nhất”.

Ê-kíp diễn viên phim "Viên đạn cuối cùng": Nhan Phúc Vinh, Lee Kyung Young, Thanh Hương, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, Lương Gia Huy, nhà sản xuất Patrick (sản xuất phim "Ký sinh trùng") (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đạo diễn khẳng định sự phối hợp giữa hai dàn diễn viên đã đạt đến độ "ăn ý": “Chỉ cần qua vài ánh mắt và động tác ra hiệu, họ đã hiểu tôi và bạn diễn muốn gì. Khoảnh khắc Nhan Phúc Vinh hát vang quốc ca Việt Nam tại trường quay, cả ê-kíp Hàn - Việt đều lặng đi vì xúc động”.

Được ví là "cuộc chơi mạo hiểm", Viên đạn cuối cùng đã trải qua hành trình dài 6 năm do gián đoạn bởi dịch Covid-19. Ê-kíp đã phải ghi hình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Incheon với nhiệt độ cảm nhận xuống tới -22 độ C.

“Mỗi ngày đi quay, tôi mặc 5 lớp áo vẫn thấy lạnh, nhưng các diễn viên phải mặc trang phục thi đấu mùa hè mỏng manh. Từ ông Lee đến Nhan Phúc Vinh đều bị ốm, nhưng không ai bỏ cuộc. Có những đêm tôi tự hỏi, tại sao vất vả đến vậy mà đích đến vẫn xa vời? Nhưng chính sự kiên định của diễn viên Lee Kyung Young và các cộng sự đã tiếp lửa cho tôi đi đến cùng”, Đinh Tuấn Vũ bồi hồi nhớ lại.

Lee Kyoung Young, Lee Jung Eun (phim "Ký sinh trùng") và đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kết lại hành trình gian nan nhưng đầy tự hào, vị đạo diễn trẻ khẳng định: “Chúng tôi hay đùa nhau rằng "viên đạn cuối" này bắn mãi chẳng tới đích, nhưng giờ tôi tin nó đã trúng đích. Điều đọng lại sâu sắc nhất trong tôi không chỉ là bộ phim, mà là tình cảm ấm áp và sự gắn bó giữa những con người ở hai quốc gia, từ trong phim ra đến đời thực”.

Song song với việc hoàn thiện Viên đạn cuối cùng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đang tập trung cho giai đoạn hậu kỳ của dự án phim điện ảnh tâm lý - kịch tính “Ốc mượn hồn” dự kiến ra rạp vào tháng 6.