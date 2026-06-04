Điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong si mê suốt hơn 20 năm?

Mới đây, sự xuất hiện của Vương Phi trong đêm nhạc của Tạ Đình Phong một lần nữa trở thành tâm điểm truyền thông châu Á.

Giữa hàng nghìn khán giả, “thiên hậu” Hong Kong xuất hiện với trang phục giản dị, mái tóc buông tự nhiên và nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý lại là chiếc nhẫn kim cương được cô đeo ở ngón áp út.

Vương Phi và Tạ Đình Phong là cặp tình nhân nổi tiếng của làng giải trí châu Á (Ảnh: Sina).

Ngay lập tức, chủ đề “Vương Phi đeo nhẫn ngón áp út” leo lên nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Các chủ đề liên quan đến chuyện tình giữa Vương Phi và Tạ Đình Phong cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận.

Sau hơn 2 thập kỷ với nhiều lần hợp tan, tình yêu giữa Vương Phi và Tạ Đình Phong vẫn là một trong những câu chuyện tình nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Không ít người đặt câu hỏi: "Điều gì ở Vương Phi khiến một người đàn ông như Tạ Đình Phong luôn hướng về cô, bất chấp khoảng cách tuổi tác, những cuộc hôn nhân đổ vỡ và nhiều năm xa cách?".

Chuyện tình từng gây chấn động châu Á

Năm 2000, khi công khai hẹn hò, Vương Phi và Tạ Đình Phong trở thành cặp đôi gây tranh cãi bậc nhất làng giải trí.

Thời điểm đó, Vương Phi đã là “thiên hậu” nổi tiếng khắp châu Á, sở hữu sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng cùng cuộc hôn nhân đổ vỡ với rocker Đậu Duy. Trong khi đó, Tạ Đình Phong mới 19 tuổi, là ngôi sao trẻ đang lên và là con trai của hai nghệ sĩ nổi tiếng Tạ Hiền và Địch Ba Lạp.

Khoảng cách 11 tuổi khiến mối quan hệ này liên tục bị soi xét. Tuy nhiên, bất chấp những lời dị nghị, Tạ Đình Phong không hề che giấu tình cảm dành cho người phụ nữ lớn tuổi hơn mình.

Vương Phi và Tạ Đình Phong bắt đầu hẹn hò khi nam ca sĩ mới 19 tuổi (Ảnh: HK01).

Nam nghệ sĩ từng nhiều lần công khai bày tỏ tình yêu với Vương Phi. Khi mới ngoài 20 tuổi, anh thậm chí tuyên bố người phụ nữ mình muốn kết hôn chính là cô. Tuy nhiên, chuyện tình đẹp không kéo dài lâu. Sau chưa đầy 3 năm bên nhau, cả hai chia tay trong tiếc nuối.

Những năm sau đó, mỗi người bước vào cuộc sống riêng. Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng và có thêm con gái. Tạ Đình Phong lập gia đình với Trương Bá Chi, trở thành cha của 2 cậu con trai.

Nhiều người từng nghĩ câu chuyện giữa họ đã hoàn toàn khép lại. Nhưng định mệnh dường như có cách sắp đặt riêng.

Năm 2014, sau khi cả hai đều trở lại cuộc sống độc thân, hình ảnh Vương Phi và Tạ Đình Phong thân mật tại căn hộ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) được truyền thông ghi lại. Cuộc tái hợp của họ ngay lập tức gây chấn động làng giải trí châu Á.

Sức hút đặc biệt của người phụ nữ mang tên Vương Phi

Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình hay danh tiếng, rất khó lý giải sức hấp dẫn của Vương Phi đối với Tạ Đình Phong. Điều khiến cô khác biệt nằm ở cá tính.

Từ khi còn nhỏ, Vương Phi đã nổi tiếng là người mạnh mẽ và độc lập. Tuổi thơ thiếu vắng sự quan tâm của cha mẹ khiến cô sớm hình thành tính cách tự chủ, không thích phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Vương Phi nổi tiếng với tài năng nghệ thuật và tính cách mạnh mẽ (Ảnh: HK01).

Ngay cả khi mẹ phản đối con đường nghệ thuật, Vương Phi vẫn kiên quyết theo đuổi đam mê ca hát.

Năm 15 tuổi, cô phát hành album đầu tiên và chính thức bước chân vào làng giải trí. Kể từ đó, Vương Phi luôn sống theo cách mình muốn, bất chấp những định kiến hay áp lực từ dư luận.

Trong mắt người hâm mộ, cô là biểu tượng của sự tự do. Ở thời kỳ đỉnh cao, khi nhiều ngôi sao cố gắng xây dựng hình ảnh hoàn hảo, Vương Phi lại nổi tiếng bởi sự thẳng thắn, lạnh lùng và không cố chiều lòng công chúng.

Chính sự khác biệt ấy tạo nên sức hút khó thay thế. Nhiều người nhận xét Vương Phi chưa bao giờ cố gắng trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt người khác. Cô chỉ đơn giản là chính mình. Đó cũng được cho là điều khiến Tạ Đình Phong say mê suốt nhiều năm.

Tình yêu trưởng thành sau những đổ vỡ

Nếu ở lần đầu yêu nhau, cả hai còn trẻ và thiếu sự chín chắn thì cuộc tái hợp năm 2014 diễn ra khi họ đã trải qua nhiều biến cố.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Vương Phi không còn tìm kiếm sự lãng mạn ồn ào. Trong khi đó, Tạ Đình Phong cũng đã bước qua tuổi nổi loạn để trở thành người đàn ông điềm tĩnh hơn.

Tái hợp sau gần 10 năm xa cách, Vương Phi và Tạ Đình Phong bảo vệ tình yêu của họ bằng lối sống kín tiếng (Ảnh: Sina).

Kể từ ngày tái hợp, họ gần như không công khai nói về nhau trước truyền thông. Không có những màn thể hiện tình cảm rầm rộ, không có kế hoạch kết hôn được công bố. Thay vào đó, họ lựa chọn sự đồng hành âm thầm.

Vương Phi thường xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của Tạ Đình Phong. Ngược lại, nam nghệ sĩ luôn dành cho bạn gái sự tôn trọng tuyệt đối.

Nhiều năm trước, Tạ Đình Phong từng chia sẻ rằng anh đã học được cách “hít thở cùng Vương Phi”. Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng phản ánh triết lý tình yêu của cặp đôi: Không kiểm soát, không ràng buộc, không cố thay đổi đối phương. Có lẽ đó chính là lý do giúp họ duy trì mối quan hệ bền vững suốt hơn một thập kỷ sau ngày tái hợp.

Người phụ nữ không thể thay thế

Ở tuổi ngoài 50, Vương Phi không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên như trước. Cô ít xuất hiện trước truyền thông, dành nhiều thời gian cho du lịch, bạn bè và cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của “thiên hậu” vẫn không hề suy giảm.

Sức hút của Vương Phi sau tuổi 50 vẫn chưa bao giờ kết thúc (Ảnh: Sina).

Hơn 30 năm qua, Vương Phi vẫn được xem là một trong những giọng ca có vị thế đặc biệt nhất của làng nhạc Hoa ngữ. Cô là nữ ca sĩ người Hoa đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time và từng được Guinness ghi nhận về thành tích doanh số âm nhạc.

Điều khiến công chúng nhớ đến cô nhiều nhất không chỉ là sự nghiệp lẫy lừng. Bên cạnh đó còn là hình ảnh một người phụ nữ dám sống theo lựa chọn của mình, dám yêu, dám từ bỏ và dám bắt đầu lại từ đầu.

Sau tất cả những thăng trầm, Vương Phi và Tạ Đình Phong vẫn lựa chọn ở bên nhau. Không cần đám cưới xa hoa hay những lời hứa hẹn trước công chúng, chuyện tình của họ khiến nhiều người tin rằng: Đôi khi tình yêu đích thực không nằm ở thời điểm gặp gỡ, mà ở việc sau tất cả, hai người vẫn muốn quay về bên nhau.