Diễn viên Tuyền Mập vượt qua mặc cảm, trân trọng cơ hội làm nghề

Không còn là một diễn viên hài hoạt ngôn, Tuyền Mập nhiều lần rơi nước mắt trước những hoàn cảnh khó khăn. Nghị lực của các nhân vật khiến nữ diễn viên trân trọng hơn những gì cô đang có.

Chứng kiến câu chuyện người cha khuyết tật và đứa con hiểu chuyện, Tuyền Mập bật khóc, nghĩ về đứa con 10 tuổi ở nhà để rồi tự răn mình và răn con phải biết trân trọng mái ấm đủ đầy đang có.

Diễn viên Tuyền Mập vào vai bà Thổ Địa trong chương trình Thần tài gõ cửa (Ảnh: Ban tổ chức).

Tuyền Mập cho biết con đường nghệ thuật của cô chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Có những góc khuất đầy nước mắt mà chị hiếm khi than vãn cùng ai. Đó là giai đoạn sân khấu thoái trào, là những tháng ngày mang bầu vượt mặt phải tạm rời xa nghệ thuật. Chị từng rơi vào trầm cảm, từng khóc nghẹn vì nỗi sợ bị nghề bỏ rơi.

Rồi đại dịch ập đến, khó khăn chồng chất khó khăn, Tuyền Mập tập tành kinh doanh online, tự tay gói từng đơn hàng để có thêm kinh tế cho gia đình. Bao nhiêu mệt mỏi, lo toan, chị đều gói ghém lại sau lưng, chỉ để lại nụ cười rạng rỡ khi xuất hiện trước khán giả.

Chính vì từng đi qua những khó khăn, Tuyền Mập thấu hiểu những mặc cảm mà nhiều phụ nữ phải gánh chịu, đặc biệt là những ai sở hữu ngoại hình "quá khổ" giống mình. Chị chỉ muốn dùng chính sự trải nghiệm của bản thân để gửi gắm một thông điệp giản dị: Mọi phụ nữ đều xứng đáng được tôn trọng và mặc đẹp.

Diễn viên Tuyền Mập hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh: Ban tổ chức).

Tuyền Mập nói, hiện tại chị hài lòng với cuộc sống, chắt chiu từng cơ hội được đứng dưới ánh đèn sân khấu và giữ nguyên sự chân chất, bình dị như ngày đầu mới vào nghề. Nữ diễn viên vẫn miệt mài chạy show, cháy hết mình trên sàn tập kịch và âm thầm ấp ủ giấc mơ làm biên kịch, làm phim của riêng mình.