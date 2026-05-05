Diễn viên Thùy Anh tuyên bố đã thắng kiện vụ đòi bồi thường 20 tỷ đồng

Theo nữ diễn viên, vụ kiện liên quan đến tai nạn lao động xảy ra trong quá trình quay phim cách đây gần 2 năm đã được Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đưa ra phán quyết.

“Các yêu cầu của tôi đã được xem xét và chấp nhận, trong đó xác định nghĩa vụ bồi thường của Công ty Cổ phần Truyền thông Hỏa Thổ tương ứng với những tổn thất mà tôi đã phải chịu”, Thùy Anh cho biết.

Diễn viên Thùy Anh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thùy Anh cho biết tai nạn nghề nghiệp cách đây gần 2 năm đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần và công việc của cô.

“Sau sự việc đó, tôi rơi vào "vùng trũng" tâm lý. Tôi gần như mất niềm tin vào con người. Tôi không hiểu tại sao mình sống hết lòng, làm việc nghiêm túc nhưng lại bị đối xử bất công.

Gần như ngày nào tôi cũng khóc, cũng tự vấn. Tôi cố gắng xoay xở, tìm cách làm việc, kiếm thu nhập, nhưng càng cố thì mọi thứ lại càng rối. Có những giai đoạn, tôi cảm thấy kiệt sức”, nữ diễn viên nói.

Trong khoảng thời gian xảy ra tranh chấp, cô gần như dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Sau khoảng nửa năm, Thùy Anh mới dần ổn định lại tâm lý và nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực hơn.

Nữ diễn viên cũng cho rằng câu chuyện của cô không chỉ mang tính cá nhân mà còn phản ánh thực tế của nhiều người lao động trong ngành.

“Nếu một người đã có vị trí nhất định như tôi còn gặp tình huống như vậy, thì những bạn trẻ mới vào nghề sẽ xoay xở ra sao? Khi đó, tôi quyết định không chỉ đứng lên vì bản thân, mà còn vì những người khác. Tôi hy vọng rằng, từ sự việc này, môi trường làm việc trong ngành sẽ tiếp tục được quan tâm đúng mức, để đảm bảo sự an toàn, tôn trọng và công bằng cho tất cả những người tham gia”, cô bày tỏ.

Thùy Anh từng gặp thương tích tại phim trường, phải khâu 6 mũi (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, vào cuối tháng 8/2024, Thùy Anh vướng vào tranh chấp pháp lý với đơn vị sản xuất phim. Phía đơn vị sản xuất phim cho rằng nữ diễn viên vi phạm hợp đồng bảo mật, quyết định cắt vai diễn và yêu cầu bồi thường thiệt hại 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thùy Anh khẳng định những cáo buộc này là thông tin một chiều và không chính xác.

Sự cố cũng khiến nữ diễn viên bị thương ở mặt, phải khâu 6 mũi. Theo cô, vết thương đến nay vẫn để lại sẹo, gây ảnh hưởng đến công việc.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với phía Công ty Cổ phần Truyền thông Hỏa Thổ để có thêm thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.