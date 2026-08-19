Diễn viên lồng tiếng vai Đường Tăng: Cuộc sống thay đổi, ăn chay gần 10 năm

Trong chương trình Gamebox - Hộp trò chơi trên VTV3, MC Sơn Lâm có cuộc trò chuyện với các diễn viên lồng tiếng Trần Vũ, Võ Huyền Chi, Nguyễn Anh Tuấn và Trần Hoàng Sơn, cùng họ nhìn lại những vai diễn đáng nhớ trong hành trình làm nghề.

Không xuất hiện trực tiếp trên màn ảnh, các diễn viên lồng tiếng tạo dấu ấn bằng giọng nói, cách xử lý câu thoại và cảm xúc dành cho nhân vật. Nhiều vai diễn đã trở thành một phần ký ức của khán giả.

Trần Vũ (thứ 2 từ phải qua), Võ Huyền Chi (thứ 2 từ trái sang) và Anh Tuấn (vest đen) tại chương trình (Ảnh: VTV).

Đằng sau mỗi nhân vật thành công là sự nỗ lực hóa thân của nghệ sĩ lồng tiếng. Với Trần Vũ, khi nhắc đến vai diễn để lại dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp, anh chọn Đường Tăng phim Tây Du Ký. Không chỉ mang đến cho anh những trải nghiệm ấn tượng, đáng nhớ, nhân vật này còn có ảnh hưởng sâu sắc, góp phần thay đổi cách nhìn và lối sống của Trần Vũ.

Nam diễn viên kể, khi mới nhận vai, anh từng được người thầy nhận xét rằng giọng thoại của mình có “chất thiền”, phù hợp với hình tượng Đường Tăng. Chính nhận xét này khiến anh càng trăn trở về cách thể hiện nhân vật.

Diễn viên Trần Vũ lồng tiếng vai Đường Tăng phim "Tây Du Ký" (Video: VTV).

“Một lời nói phải có trọng lực. Thời điểm nhận vai Đường Tăng, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào thể hiện nhân vật một cách tốt nhất, để giọng nói có được sự tĩnh tại cần thiết”, Trần Vũ thổ lộ.

Từ mong muốn tìm được trạng thái phù hợp với nhân vật, Trần Vũ nảy ra ý định ăn chay và duy trì thói quen này suốt gần 10 năm kể từ khi nhận lồng tiếng Đường Tăng. Với anh, đây là một vai diễn đặc biệt khi không chỉ để lại dấu ấn trong công việc mà còn tác động đến chính đời sống của mình.

Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên Võ Huyền Chi - người lồng tiếng cho Heri phim Gia đình là số 1 - lại có góc nhìn khá khác về những nhân vật mình từng đảm nhận.

Theo Huyền Chi, nghề lồng tiếng đòi hỏi nghệ sĩ liên tục chuyển đổi giữa các bộ phim và nhân vật khác nhau.

“Thông thường, sau khi một bộ phim kết thúc khoảng 1-2 tuần, chúng tôi sẽ tạm gác nhân vật sang một bên để tập trung cho công việc tiếp theo. Vì thế, đôi khi chính mình cũng không còn nhớ rõ đã thể hiện nhân vật ấy như thế nào”, Võ Huyền Chi chia sẻ.

Tuy nhiên, Heri lại là một trường hợp đặc biệt. Nhân vật liên tục được khán giả chia sẻ, nhắc lại trên mạng xã hội, giúp cô vẫn được nhớ đến với vai diễn này nhiều năm sau khi bộ phim khép lại.

Huyền Chi tâm sự: “Có những nhân vật bản thân từng lồng tiếng nhưng đôi khi lại không nhớ rõ bằng khán giả. Các bạn ấy có thể nhớ từng câu thoại, từng phân đoạn của nhân vật. Với Heri, vì nhân vật này được nhắc lại nhiều nên tôi cũng nhớ rất rõ”.

Sự yêu mến của công chúng vì thế trở thành cách để những giọng nói phía sau màn ảnh tiếp tục sống cùng nhân vật, kể cả khi phim đã kết thúc.

Với diễn viên Anh Tuấn, Yuki trong Hóa giải lời nguyền là vai diễn anh đặc biệt trân trọng. "Đó là nhân vật đến với tôi sau một thời gian khá dài chờ đợi. Bản thân đã trải qua hơn 1 năm casting (thi tuyển chọn diễn viên - PV) và nhiều lần thất bại trước khi có cơ hội đảm nhận vai chính đầu tiên trong sự nghiệp", Nguyễn Anh Tuấn nói.

Bộ phim được thực hiện từ năm 2007. Gần 2 thập kỷ sau, nam diễn viên vẫn bất ngờ khi có khán giả nhận ra mình qua vai Yuki. Với anh, đó là niềm hạnh phúc rất lớn.

Còn diễn viên Trần Hoàng Sơn nhớ đến vai Conan như một dấu mốc quan trọng trong những ngày đầu sự nghiệp. Đây là vai chính hoạt hình đầu tiên, đồng thời cũng là nhân vật có tính biểu tượng lớn trong hành trình làm nghề của anh.

Điều đặc biệt là thời điểm tham gia casting Conan, Trần Hoàng Sơn mới vào nghề chưa đầy 3 tháng. Trong khi đó, các ứng viên khác đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm. Vì thế, anh không nghĩ mình được chọn. Việc được giao lồng tiếng nhân vật Conan vì thế trở thành một bất ngờ lớn với anh.

Huyền Chi và Anh Tuấn tham gia lồng tiếng ngay tại chương trình (Ảnh: VTV).

Nhìn lại hành trình làm nghề, diễn viên Anh Tuấn cho rằng, những chông chênh, thiếu sót ở những ngày đầu là điều khó tránh khỏi, đồng thời cũng là một phần trong hành trình trưởng thành của mỗi nghệ sĩ.

Trong khi đó, với Huyền Chi, kinh nghiệm lâu năm đôi khi lại khiến nghệ sĩ đánh mất sự tự nhiên vốn có trong những ngày đầu vào nghề. Nữ diễn viên cho hay, khi nghe lại các sản phẩm lồng tiếng trước đây, chị nhận ra điều mình cần “học lại” chính là sự tự nhiên trong cách thể hiện.

Theo Huyền Chi, những điều đó không thể dễ dàng tạo ra chỉ bằng kỹ thuật hay kinh nghiệm. Đó là trạng thái cần được tìm lại từ cảm xúc và sự chân thật khi nghệ sĩ hóa thân vào nhân vật.

Những chia sẻ của các diễn viên lồng tiếng cho thấy công việc phía sau phòng thu không đơn thuần là đọc lời thoại. Để một nhân vật có thể ở lại trong lòng khán giả, nghệ sĩ phải dành cho họ giọng nói riêng, cảm xúc riêng và cả sự đầu tư nghiêm túc.