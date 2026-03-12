Diễn viên Lê Phương "giấu chồng" đóng cảnh nóng với Quốc Huy

Đoàn phim Vì mẹ anh phán chia tay vừa có buổi ra mắt khán giả với sự tham gia của đạo diễn Vũ Khắc Tuận cùng dàn sao nhiều thế hệ như Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Hồng Ánh, NSƯT Mỹ Duyên, Thùy Anh...

Thoát khỏi hình tượng nghèo khổ trước đây để hóa thân thành nữ nhiếp ảnh gia xinh đẹp, giàu có và cá tính, Lê Phương cho biết cô rất thích tuyến nhân vật đặc biệt đóng cặp cùng Quốc Huy.

“Vai diễn là một hình tượng rất khác mà tôi chưa thể hiện bao giờ. Cô ấy từng đổ vỡ và không muốn ràng buộc cho đến khi gặp Đức An (Quốc Huy thủ vai) và trải qua tình một đêm. Họ có một tình yêu rất trưởng thành, sai thì sửa”, cô nói.

Diễn viên Lê Phương chia sẻ về vai diễn khác biệt nhất từ trước đến nay (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Khi được hỏi có làm “công tác tư tưởng” cho bạn đời về đóng cảnh thân mật với đồng nghiệp trên phim hay không, Lê Phương thú nhận: “Tôi không nói cho anh Kiên dù đọc kịch bản biết có cảnh nóng. Tôi muốn thử thách cảm xúc mới mẻ trong hành trình làm nghề và rất hãnh diện khi ông xãhiểu và tôn trọng công việc của mình”.

Về phía Quốc Huy, nam diễn viên cũng cảm thấy may mắn khi người bạn đồng hành ngoài đời dù không trong nghề nhưng vẫn thấu hiểu, góp ý nhiều điều để anh thay đổi chính mình, giúp mỗi dự án đều là một bước tiến.

Gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn nghiêm túc, song diễn viên Quốc Huy tin rằng bản thân sẽ phù hợp với dạng vai hài hước: “Tôi từng nói với ê-kíp về mong muốn thử sức với nhân vật gây cười, không ngờ về sau lại được mời thử vai thật. Đạo diễn đã tiếp sức cho tôi rất nhiều vì mỗi lần quăng miếng thì sẽ có người ở ngoài cười để ủng hộ tinh thần”, anh cho biết thêm.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng vướng tin đồn "phim giả tình thật" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Phim gồm 16 tập, kể về Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng), chàng thiếu gia giả bệnh để né tránh cuộc hôn nhân do mẹ sắp đặt. Trớ trêu thay, người chăm sóc anh lại là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) - "oan gia" thời đi học 10 năm trước.

Từ những va chạm mâu thuẫn, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau, cùng vượt qua định kiến số phận lẫn hiểm nguy để chứng minh tình yêu đích thực còn mạnh mẽ hơn mọi lời đoán định.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận tiết lộ đã sớm “chọn mặt gửi vàng” vai chính cho Võ Điền Gia Huy. Sau thành công của Tử chiến trên không, nam diễn viên cho biết: “Tôi đã đóng nhiều vai đánh đấm nên thời gian tới muốn khán giả có thể thấy mình ở giao diện nhẹ nhàng, tình cảm hơn”.

Đặc biệt, tương tác giữa Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng trên phim đã dấy lên không ít nghi vấn “phim giả tình thật”. Về việc này, Tam Triều Dâng cho rằng trách nhiệm của diễn viên khi tham gia thể loại tình cảm là phải có “phản ứng hóa học tốt” để khán giả cảm nhận được cảm xúc chân thật.

“Nếu có lời đồn tức là khán giả tin rằng giữa chúng tôi có gì đó, việc này thật ra lại tốt cho bộ phim”, Võ Điền Gia Huy phản hồi.

Phim còn có sự tham gia của NSND Lan Hương, diễn viên Tuyền Mập cùng nhiều diễn viên khác, phát sóng từ ngày 13/3.