Diễn viên Kim Thư gây chú ý với diện mạo khác lạ ở tuổi 48

Loạt ảnh Kim Thư xuất hiện trong tiệc sinh nhật của diễn viên Chi Bảo hôm 23/1 đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn, khác lạ so với hình ảnh nữ tính thường thấy.

Kim Thư chia sẻ, cô muốn thử phong cách mới sau nhiều năm gắn bó với hình ảnh dịu dàng. Sự thay đổi của nữ diễn viên Đẻ mướn khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, nhiều khán giả để lại bình luận ủng hộ cô làm mới hình ảnh, thử nhiều phong cách khác nhau.

Kim Thư gây chú ý với tóc ngắn cá tính (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian qua, Kim Thư tập trung cho công việc quản lý nhà hàng, quán ăn. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Ở tuổi 48, Kim Thư vẫn giữ nét trẻ trung, rạng rỡ. Tự nhận mình "lười" chăm sóc bản thân, nhưng sau khi được bạn bè nhắc nhở, cô bắt đầu chơi thể thao, bén duyên với bộ môn pickleball.

Kim Thư trên sân pickleball (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, Kim Thư cùng các nghệ sĩ như Ưng Đại Vệ, Bảo Thy... tham gia câu lạc bộ pickleball do Chi Bảo khởi xướng. Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước, các nghệ sĩ vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Đặc biệt, việc có cùng đam mê thể thao giúp họ càng thêm gắn bó.

Cũng như Kim Thư, nhiều năm qua, Chi Bảo tập trung kinh doanh. Hôm 23/1, anh được vợ con và bạn bè tổ chức sinh nhật tuổi 53. Cựu diễn viên gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn. Bà xã Chi Bảo tiết lộ, anh giảm hơn 10kg nhờ chăm chỉ tập luyện pickleball cùng chế độ ăn uống do cô tư vấn.

Chi Bảo được vợ con tổ chức sinh nhật tuổi 53 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chi Bảo cũng chia sẻ, anh gắn bó với môn thể thao này vì thấy phù hợp đồng thời thấy vui khi có dịp hội ngộ các đồng nghiệp sau nhiều năm giải nghệ, rời xa showbiz. Nam diễn viên Đồng tiền xương máu còn lập câu lạc bộ pickleball lấy tên con trai Zorba, nhằm tạo ra không gian để gắn kết bạn bè.