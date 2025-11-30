Diễn viên Kiều Trinh bật khóc khi nhận vai diễn "giống mình đến kỳ lạ"

Diễn viên Kiều Trinh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim điện ảnh và truyền hình như Mùa len trâu, Rừng đen, Bi đừng sợ, Mặt trời mùa đông, Tiệm ăn của quỷ… Dù gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, nữ diễn viên lại lắm truân chuyên trong cuộc sống.

Gần đây, Kiều Trinh trở lại màn ảnh nhỏ, gây chú ý với vai người mẹ bị mất trí trong series Phim ngắn của tuần trên đài THVL. Nữ diễn viên cho biết, vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc với chị.

Kiều Trinh vào vai người mẹ bị mất trí nhớ, lấy đi nước mắt của khán giả (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong phim, Kiều Trinh vào vai người mẹ thương con vô bờ bến, sẵn sàng làm tất cả chỉ mong con có cuộc sống lương thiện. Bi kịch ập đến khi bà mắc bệnh và mất trí nhớ, rơi vào trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Tuy nhiên, ngay cả trong những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, bà vẫn chỉ hướng về con trai của mình với những điều tốt đẹp nhất.

Nữ diễn viên chia sẻ, tập phim có nhiều cảnh quay cảm động khiến chị khóc từ lúc đọc kịch bản cho đến khi ra phim trường. Đặc biệt, Kiều Trinh tiết lộ, vai diễn này có nhiều điểm tương đồng đến kỳ lạ với cuộc đời thực của chị, bởi chính chị cũng từng trải qua quãng thời gian mất trí nhớ đầy ám ảnh.

Đằng sau ánh hào quang màn ảnh, cuộc đời Kiều Trinh là chuỗi ngày dài đấu tranh với nghịch cảnh. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên và ra đi với hai bàn tay trắng cùng con gái, chị ngỡ tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng thứ hai. Thế nhưng, đó lại là khởi đầu cho bi kịch.

Nhớ lại khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kiều Trinh xót xa cho biết, đó là lúc chị chìm trong "địa ngục trần gian" khi rơi vào trầm cảm nặng, mắc bệnh tâm thần và mất trí nhớ tạm thời.

Chính trong những giây phút tuyệt vọng nhất, con gái lớn Thanh Tú đã trở thành "liều thuốc" cứu rỗi cuộc đời chị. Dù cuộc đời nhiều sóng gió, nữ diễn viên vẫn tự hào vì nuôi dạy con cái nên người.

Con gái lớn Thanh Tú từng là diễn viên triển vọng trong các phim Người bất tử, Tháng năm rực rỡ nhưng đã rẽ hướng sang ngành khác. Con trai Kỳ Phong cũng sớm bộc lộ năng khiếu với vai Cò trong Đất rừng phương Nam. Dù các con có năng khiếu nghệ thuật, Kiều Trinh vẫn luôn đặt việc học lên hàng đầu vì tiếc nuối quá khứ bản thân không được học hành đầy đủ.

Kiều Trinh tận hưởng cuộc sống bình yên nơi quê nhà (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau những thăng trầm nơi phố thị, hiện tại Kiều Trinh có cuộc sống bình yên tại quê nhà Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai). Trong khu vườn rộng 5.000m2 do cha để lại, chị trồng nhiều cây ăn trái, hoa tươi và chăn nuôi.

Hàng ngày, rũ bỏ hào quang của một diễn viên, Kiều Trinh trở thành một người nông dân thực thụ, tìm thấy niềm vui sau những ngày làm việc vất vả và đóng phim một cách chọn lọc.

Nữ diễn viên Mùa len trâu cũng đang có mối quan hệ tốt đẹp với bạn trai mới. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, "nửa kia" vốn là khán giả trung thành của chị từ hơn 20 năm trước. Cả hai từng đi qua đổ vỡ hôn nhân và gắn kết với nhau sau 6 tháng tìm hiểu.

Kiều Trinh nói, bạn trai luôn mang lại cho chị cảm giác an toàn, sự tôn trọng và niềm vui sống. Mối quan hệ này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các con của chị. Ở tuổi U50, Kiều Trinh giờ đây chỉ mong cầu những tháng ngày an nhiên, hạnh phúc bên gia đình.