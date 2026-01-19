Diễn viên Băng Di hóa mỹ nhân xưa, lan tỏa tình yêu với áo dài

Nhìn lại năm 2025, Băng Di cho biết đó là hành trình với nhiều cung bậc cảm xúc. Thời gian qua, nữ diễn viên tập trung cho công việc kinh doanh. Cô được biết đến với vai trò nhà sáng lập, điều hành một địa điểm giải trí dành cho giới trẻ tại TPHCM và loạt mô hình mang tinh thần Việt Nam đương đại.

Thời điểm phim điện ảnh “Cục vàng của ngoại” ra rạp vào tháng 10/2025 cũng là giai đoạn Băng Di hoạt động với cường độ cao. Trong suốt quá trình quay phim và ra mắt tác phẩm, nữ diễn viên vẫn duy trì lịch làm việc song song giữa công việc kinh doanh và nghệ thuật.

Băng Di hóa mỹ nhân xưa trong tà áo dài truyền thống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cùng với sự trở lại trên màn ảnh rộng, Băng Di cũng thu hút sự chú ý khi chia sẻ tin vui đã nhận lời cầu hôn bạn trai Việt kiều - doanh nhân Justin Chiêm - sau 9 năm đồng hành.

Chia sẻ về dự định năm mới, Băng Di cho biết năm 2026 sẽ là một cột mốc đặc biệt. “Nếu như trước đây, tôi ưu tiên phát triển kinh doanh và chỉ tham gia diễn xuất khi có dự án phù hợp, thì năm nay tôi sẽ chủ động hơn để thực hiện những điều mình đã ấp ủ từ lâu. Và biết đâu, khán giả sẽ được thấy một Băng Di ở một vai trò mới trong lĩnh vực nghệ thuật”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên dành tình yêu đặc biệt cho áo dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những ngày đầu năm dương lịch, Băng Di gây ấn tượng khi xuất hiện trong bộ ảnh áo dài mang đậm tinh thần Á Đông, với những tông màu sang trọng như xanh ngọc lục bảo hay đỏ đô.

Trong vai trò Đại sứ Lễ hội Áo dài TPHCM nhiều năm liên tiếp, nữ diễn viên thường xuyên đồng hành cùng các hoạt động quảng bá, đưa hình ảnh tà áo dài Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Băng Di diện áo dài truyền thống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ vậy, trong các sự kiện quan trọng, nữ diễn viên cũng ưu tiên lựa chọn áo dài. Băng Di chia sẻ, cô luôn mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa Việt, lồng ghép vào các dự án kinh doanh cũng như thông qua những đêm hội văn hóa, với mong muốn đưa người trẻ đến gần hơn với văn hóa dân gian.

Gần đây nhất, nữ diễn viên còn đảm nhận vai trò đạo diễn dàn dựng đêm hội khai mạc Đại lễ Kỳ Yên tại Đình thần An Khánh (chương trình do Ủy ban Nhân dân phường An Khánh chỉ đạo thực hiện).