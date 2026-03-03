AI ngày càng len lỏi sâu vào lĩnh vực giải trí, từ khâu viết kịch bản, tạo hình nhân vật đến dựng cảnh và xử lý hậu kỳ. Sau màn kết hợp giữa robot và người thật tại sự kiện Xuân Vãn 2026 gây chú ý, phim ngắn AI tiếp tục tạo “cơn sốt” trên các nền tảng như Weibo hay Douyin.

Sự nở rộ của AI trong điện ảnh là xu hướng khó đảo ngược

Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu DataEye, vào trung tuần tháng 2, tổng lượt xem phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ, trong đó các sản phẩm do AI thực hiện chiếm khoảng 30%. Riêng trong tháng 1, dòng phim AI mô phỏng người thật ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các thể loại video ngắn.

AI đang được ứng dụng tích cực trong việc sản xuất video, phim ảnh và âm nhạc tại Trung Quốc (Ảnh: News).

Tờ The Paper nhận định thành tích của phim AI đã vượt xa dự đoán của giới chuyên môn. Truyền thông Trung Quốc thậm chí dự báo năm 2026 sẽ là thời điểm bùng nổ của phim ngắn AI, kéo theo nguy cơ nhiều diễn viên truyền thống đối diện tình trạng thiếu việc làm.

Trong vài năm trở lại đây, phim ngắn phát triển mạnh nhờ chi phí sản xuất thấp và khả năng tiếp cận khán giả nhanh qua Internet. Khi kết hợp với AI, chi phí tiếp tục được thu hẹp đáng kể. Với công nghệ hiện tại, một ê-kíp gồm 3 người có thể hoàn thành 80 tập phim chỉ trong 5 ngày - con số gần như không tưởng trước đây.

Một trong những dự án gây chú ý đầu năm là Vụ ẩn mê án. Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Trương Lập Vỹ cho biết toàn bộ tác phẩm được thực hiện bằng công nghệ AI hiện đại. Theo ông, trước đây một phim ngắn cần vài trăm nghìn nhân dân tệ (tương đương hàng trăm triệu đồng), còn phim điện ảnh có thể tiêu tốn tới 100 triệu NDT (hơn 380 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhờ AI, mức đầu tư đã giảm mạnh.

Sự xuất hiện của Seedance 2.0 được xem là bước ngoặt công nghệ. Đây là mô hình AI tạo video từ văn bản hoặc hình ảnh đầu vào, cho phép người dùng nhập mô tả để hệ thống tự động dựng thành video với chuyển động mượt mà và bố cục tự nhiên.

Phiên bản 2.0 cải thiện khả năng hiểu ngữ cảnh, xử lý ánh sáng, góc máy và biểu cảm nhân vật, giúp sản phẩm tiệm cận hơn với chất lượng điện ảnh truyền thống. Theo giới làm nghề, công nghệ này mở ra khả năng một cá nhân có thể đảm nhiệm toàn bộ quá trình sản xuất phim - điều từng đòi hỏi hàng trăm nhân sự.

Phim ngắn hành động do AI Trung Quốc tạo ra (Video: Weibo).

Đạo diễn Trương Lập Vỹ cho rằng: “AI nên trở thành đôi cánh của người sáng tạo nội dung. Theo đà phát triển hiện tại, phim ngắn AI sẽ trở thành một hình thức nội dung độc lập, không chỉ phổ biến trên nền tảng video mà còn có thể bước ra những sân khấu rộng lớn hơn”. Ông cũng bày tỏ tham vọng thử sức với các dự án phim dài và phim chiếu rạp trong tương lai.

Làn sóng này còn thu hút nhiều cá nhân trẻ. Tháng 1 vừa qua, nam thanh niên Bành Thanh Vân đã thành lập công ty tại Hàng Châu (Trung Quốc) chuyên sản xuất và đào tạo phim ngắn AI.

Sau khi mất việc trong ngành thiết kế đồ họa vào năm 2024 vì sự phát triển của công nghệ, anh chuyển hướng sang làm phim AI và gặt hái thành công với tác phẩm thần thoại Chúng thần chi chiến. Hiện ê-kíp gồm 2 người của anh sản xuất phim cho đối tác nước ngoài, mang về thu nhập đáng kể mỗi tháng.

Trong quá trình sản xuất, nhiều đạo diễn sử dụng kết hợp các nền tảng AI như ChatGPT để viết kịch bản, Midjourney tạo ảnh tĩnh, Kling chuyển ảnh thành video và Suno sản xuất nhạc phim. Theo nhà sản xuất Chen Kun, với những cảnh chiến đấu phức tạp đòi hỏi kỹ xảo cao, AI có thể giúp giảm hơn 75% thời gian và chi phí.

Các bộ phim do AI tạo ra đang được đón nhận tại Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Với những bộ phim kinh phí thấp, ít diễn viên và thời gian gấp rút, việc dàn dựng các đại cảnh từng là thách thức lớn. Nay, AI có thể “triệu tập” cả đội quân diễn viên kỹ thuật số chỉ trong thời gian ngắn.

Sự thay đổi này cho thấy điện ảnh đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, nơi công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần mà dần trở thành trung tâm của quá trình sáng tạo.

Sự đón nhận tích cực của khán giả với phim AI

Dù vẫn tồn tại hạn chế ở những phân cảnh cảm xúc - vốn là “bài toán khó” của diễn viên kỹ thuật số, các chuyên gia nhận định những điểm yếu này sẽ sớm được cải thiện nhờ tốc độ phát triển nhanh của công nghệ.

Phim ngắn AI đang trở thành phân khúc tăng trưởng mới của thị trường video ngắn Trung Quốc, vốn được xem là lớn nhất thế giới. Dòng phim này thường được chia thành nhiều tập, mỗi tập kéo dài từ vài chục giây đến vài phút, được tạo ra bằng thuật toán thay vì quay dựng truyền thống với diễn viên thật.

Nhờ tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất, phim ngắn AI ngày càng phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh khán giả ưu tiên nội dung nhanh, dễ tiếp cận.

Diễn viên AI đang dần khắc phục những nhược điểm để hoàn thiện (Ảnh: Sohu).

Theo Sina, sự đón nhận tích cực của công chúng đến từ việc nhân vật AI ngày càng chân thực, giảm cảm giác “giống người nhưng không phải người” vốn từng gây khó chịu. Các đề tài như tu luyện, thần thoại, chuyển thể từ tiểu thuyết mạng với mô típ quen thuộc như tái sinh hay “lội ngược dòng” đặc biệt được ưa chuộng.

Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Chen Kun của dự án Mirror of Mountains and Seas cho rằng phần lớn khán giả xem phim trên điện thoại khi di chuyển hoặc làm việc nên ít chú ý đến các lỗi nhỏ về hình ảnh. Ông nhận định: “Ngay cả khi chưa đạt đến chất lượng điện ảnh truyền thống, AI vẫn có thể đáp ứng yêu cầu của phim ngắn như một bước tiến đầu tiên”.

Trong bối cảnh điện ảnh Trung Quốc có dấu hiệu chững lại, phim AI trở nên hấp dẫn với nhà sản xuất nhờ khả năng kiểm soát thời gian thực hiện và chi phí nhân sự, mở ra kỳ vọng tăng trưởng doanh thu.

Tuy nhiên, thể loại này vẫn đối mặt nhiều thách thức như âm thanh thiếu nhất quán, khẩu hình chưa tự nhiên và rủi ro pháp lý liên quan đến quyền sử dụng hình ảnh kỹ thuật số, đặc biệt khi một số nhân vật có ngoại hình tương đồng với diễn viên thật.

Dẫu vậy, với sự cải tiến liên tục của công nghệ, phim ngắn AI đang dần khẳng định vị thế như một xu hướng nội dung mới trong hệ sinh thái giải trí số.