Diễn viên 13 tuổi gây chú ý trong phim "Đồng hồ đếm ngược"

Bộ phim Đồng hồ đếm ngược phát sóng vào khung giờ vàng tối thứ 5 và thứ 6 hằng tuần trên VTV3 đang được khán giả chú ý.

Phim xoay quanh nhân vật Thành (Thanh Sơn), một thanh niên tỉnh lẻ mưu sinh tại thành phố, bất ngờ sở hữu năng lực siêu nhiên sau một biến cố lớn. Từ đó, anh bước vào hành trình khám phá những bí ẩn của cuộc sống, đối diện với mất mát và dần nhận ra giá trị của thời gian, tình thân và tình người.

Một cảnh của nhân vật bé Nhi trong "Đồng hồ đếm ngược" (Ảnh: Chụp màn hình).

Những tập gần đây, phim có nhân vật mới là bé Nhi (Thục Trang Sachi đóng). Nhi là con riêng của bà Bích (Hoa Thúy), em gái cùng cha khác mẹ với Thành. Nhi là một cô bé nhút nhát, sống khép mình và thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Sự xuất hiện của Thành trở thành điểm tựa tinh thần, giúp Nhi dần cởi mở, mạnh mẽ hơn và học cách tin vào những điều tốt đẹp.

Thục Trang Sachi được nhận xét thể hiện tương đối tốt những phân đoạn có chiều sâu tâm lý, đặc biệt là các cảnh nội tâm và cao trào cảm xúc. Khán giả nhận xét diễn viên nhí có ánh mắt biết biểu đạt cảm xúc, tạo được sự đồng cảm với người xem.

Là tuyến nhân vật thứ chính ở phần cuối tác phẩm, Nhi được xem như “mảnh ghép cảm xúc”, góp phần làm rõ thông điệp nhân văn mà bộ phim hướng tới.

Thục Trang Sachi được khen khả năng diễn xuất (Ảnh: Chụp màn hình).

Thục Trang Sachi sinh năm 2013, bén duyên nghệ thuật từ 5 tuổi. Trước Đồng hồ đếm ngược, cô bé từng tham gia một số phim truyền hình, phim ngắn như: Những chặng đường bụi bặm, Mùa hoa tìm lại…

Bên cạnh diễn xuất, em còn theo đuổi ca hát, từng biểu diễn tại nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn, đoạt một số giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế. Cô bé gây ấn tượng với khán giả bởi sự tự tin, tinh thần làm việc chuyên nghiệp ở độ tuổi thiếu nhi.

Năm 2024, Thục Trang Sachi ghi dấu ấn khi song ca cùng diva Hà Trần trong MV Đêm ngân và phát hành sản phẩm cá nhân Khoảng trời của bé - ca khúc cảm động kể về nỗi nhớ cha mẹ sau cơn bão Yagi.

Hồi tháng 5/2025, cô bé gây chú ý khi đứng chung sân khấu cùng Hòa Minzy trong tiết mục Chong chóng xanh tại chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Người là Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.