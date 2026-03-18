Diện váy ngủ ren đi dự tiệc, “bom sex” Megan Fox thổi bùng tranh cãi

Trên trang cá nhân có hơn 23 triệu người theo dõi, Megan Fox cũng đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc tham dự sự kiện. Những hình ảnh này thu hút hàng triệu lượt tương tác, cùng nhiều bình luận khen ngợi vóc dáng của nữ diễn viên sau khi sinh con.

Trong loạt ảnh, Megan Fox diện váy lụa đen của thương hiệu Fleur du Mal, kết hợp áo ngực ren lộ rõ ở phần cổ, cùng tất lưới cao đến đùi và dây đeo tất. Cô hoàn thiện phong cách với vòng cổ pha lê, kính râm và giày cao gót đế xuồng.

Bộ đồ dự tiệc của Megan Fox tạo gây tranh cãi trong dư luận (Ảnh: IG).

Trang phục của Megan Fox nhanh chóng tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng thiết kế quá hở hang và mang tính phô diễn, trong khi những người ủng hộ lại đánh giá cao sự tự tin và cá tính thời trang của nữ diễn viên.

Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên “có thể làm tốt hơn cho hình ảnh của mình”, thậm chí đặt câu hỏi về phong cách mà cô theo đuổi trong thời gian gần đây. Có bình luận nhận định cô “đang cố gắng gây chú ý quá mức” hoặc đang cố so sánh với các ngôi sao khác như "đàn em" Sydney Sweeney.

Không ít ý kiến đánh giá bộ váy ren mang phong cách nội y là không phù hợp với tính chất sự kiện, cho rằng đây có thể là cách để thu hút sự chú ý truyền thông. “Cô ấy không cần phải làm vậy để nổi bật”, một người dùng bình luận.

Megan Fox quyến rũ và xinh đẹp hơn sau khi sinh con thứ 4 (Ảnh: IG).

Tuy nhiên, nhiều khán giả lại lên tiếng ủng hộ Megan Fox, cho rằng việc lựa chọn trang phục là quyền cá nhân. Một số ý kiến bày tỏ sự đồng tình với phong cách táo bạo của nữ diễn viên, đồng thời nhận định đây là điều phổ biến trong giới nghệ sĩ quốc tế.

“Nếu thân hình tôi đẹp như vậy, tôi cũng sẽ ăn mặc như thế. Cô ấy mặc những gì cô ấy muốn. Hầu hết người nổi tiếng đều mặc những thứ mà chúng ta, những người bình thường, sẽ không bao giờ mặc ra đường”, một ý kiến ủng hộ Megan Fox.

Sự xuất hiện này diễn ra không lâu sau khi Megan Fox đăng tải loạt ảnh gợi cảm trên trang cá nhân, khoe vóc dáng sau khi sinh con thứ 4. Điều này cũng làm dấy lên những đồn đoán về việc can thiệp thẩm mỹ.

Nữ diễn viên vướng nghi vấn dao kéo thẩm mỹ nhưng cô từ chối bình luận (Ảnh: IG).

Megan Fox từng phủ nhận việc lạm dụng “dao kéo” như nhiều tin đồn lan truyền. Trong một số cuộc phỏng vấn, cô khẳng định chưa từng thực hiện các ca phẫu thuật lớn trên khuôn mặt như nâng mũi hay độn cằm. Tuy nhiên, cô thừa nhận có sử dụng một số biện pháp thẩm mỹ không xâm lấn, chẳng hạn như tiêm botox hoặc chăm sóc da chuyên sâu.

Cô cũng cho biết áp lực ngoại hình tại Hollywood là rất lớn, đặc biệt với phụ nữ. Theo Megan Fox, việc công chúng và truyền thông quá tập trung vào vẻ ngoài khiến nhiều nghệ sĩ bị soi xét, dẫn đến những suy đoán thiếu căn cứ về phẫu thuật thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên nhấn mạnh rằng việc một người lựa chọn can thiệp thẩm mỹ hay không là quyền cá nhân và không nên bị phán xét. Cô cho rằng điều quan trọng hơn là sự tự tin và cách mỗi người cảm nhận về bản thân.

Megan Fox (SN 1986) được biết đến rộng rãi qua vai Mikaela Banes trong loạt phim Transformers và Transformers: Revenge of the Fallen. Nhờ ngoại hình quyến rũ, cô nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp của Hollywood, xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng như Maxim, Rolling Stone hay FHM.

Megan Fox nhiều lần khẳng định, cô không muốn bị xem là một "biểu tượng sex" (Ảnh: IG).

Tuy nhiên, nữ diễn viên từng thừa nhận việc bị gắn mác “biểu tượng sex” cũng mang lại không ít áp lực. Sau thành công của Transformers, hình ảnh gợi cảm của cô được truyền thông khai thác mạnh, khiến công chúng chú ý nhiều hơn đến ngoại hình thay vì năng lực diễn xuất.

Theo Megan Fox, điều này đôi khi khiến cô cảm thấy bị hiểu sai. Nữ diễn viên cho biết Hollywood là môi trường cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi nghệ sĩ phải liên tục chứng minh năng lực và đối mặt với kỳ vọng lớn từ công chúng. Vì vậy, cô học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, đồng thời lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng riêng.

Hiện, Megan Fox là mẹ của 4 người con, gồm 3 con chung với chồng cũ Brian Austin Green và 1 con gái với rapper Machine Gun Kelly (MGK), chào đời năm 2025.

Nữ diễn viên cho biết làm mẹ là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Cô cố gắng dành nhiều thời gian cho các con, tạo cho chúng một cuộc sống bình thường nhất có thể, dù bản thân là người nổi tiếng.