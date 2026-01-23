Điểm đặc biệt trong váy cưới đính hoa của Á hậu Phương Nhi

Gần đây, bộ ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong một bức ảnh, Phương Nhi nở nụ cười rạng rỡ, được chồng chở trên chiếc xe đạp. Cô và bạn đời cũng được khen đẹp đôi khi xuất hiện bên chiếc đàn dương cầm trong không gian sang trọng.

Phương Nhi rạng rỡ trong bộ ảnh cưới cùng doanh nhân Minh Hoàng (Ảnh: Antiantiart).

Phương Nhi chọn mặc thiết kế váy cưới cổ yếm, đắp voan trong bộ ảnh cưới. Chiếc váy gây ấn tượng bởi phong cách tối giản, chất liệu rủ tự nhiên, tôn chuyển động mềm mại của cô dâu.

Ê-kíp sáng tạo cho biết, bộ váy được thiết kế riêng cho Á hậu Phương Nhi, hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của người đẹp gốc Thanh Hóa. Các chi tiết trong bộ váy được tiết chế, đóng vai trò làm nền để nổi bật vẻ rạng ngời và nhan sắc thanh lịch của Phương Nhi.

Bộ váy cưới có thiết kế hở lưng, tạo điểm nhấn với chi tiết hoa đính kết thủ công (Ảnh: Antiantiart).

Điểm đặc biệt của bộ váy là chi tiết hoa đính kết xuyên suốt phần thân váy. Các họa tiết không bố trí theo bố cục đối xứng, mà được sắp xếp ngẫu hứng, gợi cảm hứng trừu tượng.

Mỗi bông hoa là kết quả của nhiều công đoạn, từ cắt vải, tạo hình từng cánh hoa, xử lý độ cong, cho đến đính kết lên thân váy. Ê-kíp trải qua nhiều công đoạn kỳ công để hoàn thành họa tiết hoa, tạo nên bề mặt trang phục có chiều sâu và dấu ấn cá nhân rõ nét.

Họa tiết hoa được đính dọc phần thân trên của bộ váy (Ảnh: Chụp màn hình).

Về mặt kỹ thuật, thiết kế cho thấy sự tỉ mỉ trong cách xử lý chất liệu và dựng phom. Các lớp vải cao cấp được xếp chồng có tính toán, kết hợp giữa dựng phom bên trong và đính kết bề mặt, tạo nên hiệu ứng chìm - nổi nhẹ nhàng khi ánh sáng chạm vào.

Phom dáng được dựng theo tỷ lệ, vóc dáng cô dâu, với phần thân trên ôm vừa vặn, trong khi phần chân váy được mở dần, tạo nên sự uyển chuyển cho người mặc.

Chiếc váy được hoàn thiện sau khoảng ba tuần làm việc của nhà thiết kế Trí Đông Phong và một thương hiệu nội địa, với sự tham gia của đội ngũ thợ may, thợ dựng phom và nghệ nhân đính kết.

Trước khi thực hiện váy cưới cho Phương Nhi, thương hiệu nội địa này cũng từng thiết kế trang phục được các ngôi sao quốc tế và trong nước lựa chọn như: Jessica Jung (cựu thành viên SNSD), Giselle (nhóm Aespa), nữ diễn viên Thái Lan Baifern Pimchanok, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Tóc Tiên...