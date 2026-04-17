"Để không còn xung đột": Cuốn sách về con đường để có hòa bình đích thực

Qua 200 trang sách Để không còn xung đột, Krishnamurti sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi này thông qua việc khám phá căn nguyên của xung đột và những những yếu tố khiến con người luôn sống trong chiến tranh, xung đột. Đã hơn 40 năm kể từ khi Krishnamurti trình bày những vấn đề này, nhưng giá trị và tính thời sự của chúng hầu như vẫn còn nguyên vẹn.

Một trong những luận điểm cốt lõi của cuốn sách là việc xác định lại bản chất của xung đột. Theo Krishnamurti, xung đột không đơn thuần là hệ quả của hoàn cảnh - chiến tranh, bất đồng chính trị hay mâu thuẫn cá nhân - mà là kết quả tất yếu của một cấu trúc tâm lý đã ăn sâu trong con người. Cấu trúc đó được xây dựng từ ký ức, kinh nghiệm và tư duy, những yếu tố tưởng chừng cần thiết cho con người, nhưng lại mang tính giới hạn.

Krishnamurti cho rằng từ khi còn là trẻ thơ, chúng ta đã được huấn luyện để so bì với nhau. Chúng ta đến trường và được thầy cô cho điểm. Chúng ta phải chịu sự so sánh suốt thời học sinh và sau đó là đại học. Rồi đến lúc đi làm chúng ta vẫn so sánh, hơn thua, chiến đấu, vật lộn. Tất cả những thứ đó cũng là một dạng của bạo lực, công kích.

Câu hỏi quan trọng và thiết yếu mà Krishnamurti đã đặt ra, đồng thời muốn tất cả chúng ta tự vấn là: nếu suy nghĩ và kinh nghiệm của con người bị rơi rụng, chúng ta sẽ còn lại gì?

Trong khi xã hội hiện đại tôn vinh tư duy như công cụ tối thượng của tiến bộ, Krishnamurti lại cho rằng tư duy không thể mang lại hòa bình. Nó có thể tạo ra công nghệ, xây dựng hệ thống, thậm chí tạo ra những công trình vĩ đại, nhưng đồng thời cũng chính nó gây ra chiến tranh, chia rẽ và khổ đau...

Vậy, ta phải tìm hòa bình ở nơi đâu? Và để chấm dứt xung đột, chấm dứt bạo lực, ta phải làm gì?

Điều duy nhất có thể giúp giải quyết vấn đề này là nhận thức mà không có định kiến. Ta cần phải nhìn thẳng vào bạo lực để thấy được trọn vẹn sự bạo lực. “Khi không còn truy tầm tình trạng phi bạo lực dưới bất kỳ hình thái nào thì toàn bộ sự chú tâm đều hướng về sự thật. Rồi sự thật di chuyển, tiết lộ, cho thấy nó là gì. Chính nhận thức đó cũng là sự chấm dứt của nó”.

“...Chúng ta đã chơi đùa với những thứ này thiên thu bất tận theo nhiều hình thức khác nhau, theo đuổi mọi kiểu triết học và đặt một niềm tin lớn lao vào một thứ gì đó hoặc ai đó, luôn là một thứ gì ở bên ngoài - một biểu tượng, một con người, một kết luận, một ý niệm. Tất cả đều thất bại bởi vì sau hàng thiên niên kỷ, chúng ta mới trở thành như hiện tại”, ông nói.

Cần hiểu những thứ mà ta đang nhận thức không phải là tư tưởng của riêng ta, mà là tư tưởng của toàn bộ nhân loại. Chỉ khi nhận thức được ta là phần còn lại của nhân loại và rằng tất cả chúng ta đều đang đứng trên cùng một cái nền, ta mới thôi bám chấp vào những thiên kiến của mình, từ đó tránh được sự chia rẽ và xung đột.

Hơn 70 quyển sách tập hợp những buổi nói chuyện, đối thoại và ghi chép của Krishnamurti được xuất bản và dịch ra nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới, có thể bạn sẽ hỏi: Vậy độc giả sẽ tìm được điều gì mới mẻ trong cuốn sách này? Đối với những người lần đầu tiếp cận tư tưởng của Krishnamurti, đây là một cánh cửa để tìm thấy những giải đáp về bản ngã và mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thế giới.

Còn với những độc giả đã quen thuộc với ông, cuốn sách vẫn mang lại những góc nhìn mới, đặc biệt là trong cách ông phân tích tác động của ngôn từ, sự cần thiết của “khoảng không” trong lắng nghe, và tính chặt chẽ trong tư duy.