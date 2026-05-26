Đạo diễn U70 nổi tiếng Hàn Quốc và “nàng thơ” kém 22 tuổi có con chung

Hong Sang Soo và Kim Min Hee vừa bị bắt gặp cùng đưa con trai đi dạo tại thành phố Hanam (Hàn Quốc). Những hình ảnh mới nhất của cặp đôi nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều tranh luận xoay quanh mối quan hệ từng gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc suốt gần một thập kỷ qua.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đạo diễn Hong Sang Soo xuất hiện với phong cách giản dị, đeo kính râm và trực tiếp đẩy xe nôi cho con trai. Trong khi đó, Kim Min Hee đi sát phía sau với trang phục rộng rãi, đội mũ kín đáo và gần như không trang điểm.

Hong Sang Soo và Kim Min Hee đã ở bên nhau hơn 10 năm và có 1 con trai chung (Ảnh: Spotv).

Nhiều nguồn tin cho biết em bé trong xe nôi chính là con trai chung của cặp đôi. Trước đó, hồi tháng 4 năm ngoái, báo chí Hàn Quốc đưa tin Kim Min Hee đã sinh con đầu lòng cho đạo diễn hơn cô 22 tuổi.

Đây không phải lần đầu hai nghệ sĩ bị bắt gặp xuất hiện cùng con. Hồi tháng 3 năm nay, họ từng lọt vào ống kính giới săn tin khi đưa quý tử đi chơi. Khi đó, cả hai tỏ ra khá thoải mái trước sự chú ý của người xung quanh.

Mối quan hệ giữa Hong Sang Soo và Kim Min Hee từ lâu được xem là một trong những chuyện tình gây tranh cãi nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Hai người gặp nhau vào năm 2015 khi hợp tác trong bộ phim Right Now, Wrong Then. Đến năm 2017, họ chính thức công khai chuyện tình cảm trước truyền thông, bất chấp làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng.

Thời điểm đó, Hong Sang Soo vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên Kim Min Hee bị xem là “người thứ ba” xen vào cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm của đạo diễn nổi tiếng.

Hình ảnh Hong Sang Soo và Kim Min Hee đưa con trai đi dạo phố thu hút truyền thông Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Năm 2016, Hong Sang Soo nộp đơn xin ly hôn với vợ thông qua hình thức hòa giải. Tuy nhiên, quá trình này không thể tiếp tục do phía vợ ông từ chối nhận hồ sơ và bày tỏ mong muốn duy trì gia đình.

Sau đó, đạo diễn sinh năm 1960 tiếp tục theo đuổi vụ kiện ly hôn nhưng thất bại. Tòa án nhận định ông là người gây ra rạn nứt hôn nhân nên bác yêu cầu chấm dứt quan hệ vợ chồng.

Cuối cùng, Hong Sang Soo từ bỏ quyền kháng cáo và duy trì tình trạng hôn nhân hợp pháp với vợ, trong khi vẫn sống cùng Kim Min Hee.

Thông tin cặp đôi có con chung càng khiến dư luận Hàn Quốc chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng chuyện tình của họ đi ngược chuẩn mực đạo đức truyền thống, trong khi số khác cho rằng đây là lựa chọn cá nhân và cần được tôn trọng.

Ở tuổi 66, đạo diễn Hong Sang Soo bận rộn làm "bố bỉm sữa" (Ảnh: Naver).

Nhiều nguồn tin cho biết Hong Sang Soo gần như cắt đứt liên lạc với con gái riêng trong những năm gần đây, khiến tranh cãi quanh đời tư của ông càng thêm gay gắt.

Khi truyền thông công bố việc chồng có con với Kim Min Hee, vợ hợp pháp của Hong Sang Soo được cho là hoàn toàn không biết trước sự việc. Trong cuộc trao đổi ngắn với báo giới, bà chỉ nói: “Cảm ơn vì đã thông báo”.

Cuộc tình ồn ào cũng ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của Kim Min Hee. Trước khi vướng bê bối đời tư, cô từng được xem là một trong những diễn viên thực lực của điện ảnh Hàn Quốc với nhiều tác phẩm nổi bật, đặc biệt là bộ phim The Handmaiden (Cô hầu gái) của đạo diễn Park Chan Wook.

Tuy nhiên, sau khi công khai mối quan hệ với Hong Sang Soo, Kim Min Hee gần như biến mất khỏi các chương trình truyền hình và hoạt động quảng bá trong nước. Cô chủ yếu tham gia các dự án do chính Hong Sang Soo đạo diễn.

Hong Sang Soo và Kim Min Hee là cặp tình nhân gây tranh cãi của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Osen).

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn ghi dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế. Năm 2024, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Locarno nhờ vai diễn trong bộ phim Suyucheon.

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Kim Min Hee cho biết cô lựa chọn sống trung thực với cảm xúc của bản thân.

Về phía Hong Sang Soo, ông là một trong những đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc, từng giành giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP quốc tế Berlin ở Đức.

Trong hơn 3 thập kỷ làm nghề, ông xây dựng dấu ấn bằng những bộ phim tối giản, giàu tính đối thoại và khai thác sâu tâm lý con người, đặc biệt là các mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Hong Sang Soo sinh tại Seoul (Hàn Quốc) trong một gia đình có truyền thống hoạt động điện ảnh. Mẹ ông, Jeon Ok Sook, là nhà sản xuất phim nổi tiếng và từng điều hành công ty điện ảnh lớn tại Hàn Quốc.

Nhờ xuất thân trong môi trường nghệ thuật, Hong Sang Soo sớm tiếp xúc với điện ảnh từ nhỏ. Ông theo học ngành điện ảnh tại Hàn Quốc trước khi sang Mỹ du học.

Sau thời gian học tập ở nước ngoài, Hong Sang Soo trở về Hàn Quốc và bắt đầu sự nghiệp đạo diễn vào giữa thập niên 1990.

Phong cách của Hong Sang Soo được nhận diện rõ qua những câu chuyện đời thường, ít cao trào nhưng giàu chiều sâu tâm lý. Nhân vật trong phim của ông thường là đạo diễn, nhà văn, giáo sư, diễn viên hoặc những người làm nghệ thuật đang loay hoay với tình yêu, sự cô đơn và cảm giác lạc lõng.

Hiện tại, Kim Min Hee chỉ tham gia các dự án của Hong Sang Soo (Ảnh: Getty).

Không sử dụng nhiều kỹ xảo hay các cảnh quay cầu kỳ, Hong Sang Soo chuộng lối quay tối giản với máy quay tĩnh, zoom chậm và đối thoại dài. Tuy nhiên, chính sự giản dị ấy lại tạo nên dấu ấn riêng, khiến phim của ông được ví như “những lát cắt chân thực của đời sống”.

Trong sự nghiệp, Hong Sang Soo duy trì nhịp độ làm phim đáng kinh ngạc. Có giai đoạn ông ra mắt tới 2-3 tác phẩm trong một năm.

Một trong những tác phẩm nổi bật nhất của ông là Right Now, Wrong Then. Bộ phim kể cùng một câu chuyện theo hai cách khác nhau, phản ánh sự mong manh trong giao tiếp và cảm xúc con người.

Giới chuyên môn vẫn thừa nhận Hong Sang Soo là đạo diễn có ngôn ngữ điện ảnh riêng biệt hiếm thấy. Các tác phẩm của ông ảnh hưởng tới nhiều nhà làm phim trẻ tại Hàn Quốc và châu Á nhờ phong cách kể chuyện tự nhiên, giàu tính cá nhân.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, đạo diễn 66 tuổi còn được cho là sở hữu khối tài sản lớn thừa hưởng từ gia đình có truyền thống làm điện ảnh. Theo Naver, Hong Sang Soo được thừa kế khối tài sản lên tới khoảng 120 tỷ won (hơn 2.000 tỷ đồng) từ gia đình.