Đạo diễn Lê Thiện Viễn trở lại sau 5 năm, không xem điện ảnh là "dạo chơi"

Phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn vừa công bố trailer. Sau những dấu ấn phòng vé từ các tác phẩm trước, dự án mới của nam đạo diễn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ khi công bố những thông tin đầu tiên.

Dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như NSND Lê Khanh, NSND Kim Xuân, Hứa Vĩ Văn, Đoàn Thiên Ân, Khương Lê, Thanh Sơn…

Trong trailer, Thiên Ân (Hoa hậu Đoàn Thiên Ân) và An Thiên (Khương Lê) có những khoảnh khắc tán tỉnh dí dỏm và nhiều câu thoại giàu cảm xúc được lồng ghép khéo léo. Song song đó, đoạn video cũng hé lộ loạt bi kịch, hiểu lầm và xung đột căng thẳng giữa các nhân vật. Khán giả khen phim có hình ảnh chỉn chu và giàu cảm xúc.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn hướng dẫn diễn xuất cho Hoa hậu Thiên Ân trên phim trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đạo diễn Lê Thiện Viễn từng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trước khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã thực hiện các phim như Vu quy đại náo (2019), Em là của em (2021)...

Trở lại với điện ảnh sau 5 năm, đạo diễn Lê Thiện Viễn bộc bạch: “Tôi xác định sẽ gắn bó lâu dài với điện ảnh, nên động lực lớn nhất hiện tại chính là được khán giả nhận ra một giọng nói điện ảnh riêng của mình giữa thị trường đang rất sôi động”.

Lê Thiện Viễn cho biết, anh theo đuổi sự hoàn hảo, nét đẹp duy mỹ để mọi khung hình đều đạt độ chính xác và cảm xúc như mong muốn. Vì thế, nam đạo diễn chăm chút tỉ mỉ, từ việc nghiên cứu bối cảnh, thử nghiệm cách thể hiện cho đến việc kiểm soát từng chi tiết.

Nhờ sự kiên trì theo đuổi phong cách riêng, Lê Thiện Viễn dần vượt qua hình ảnh một nhiếp ảnh gia “lấn sân” để trở thành một đạo diễn có dấu ấn rõ nét.

"Với tôi, mỗi bộ phim là một hành trình cảm xúc được kể bằng hình ảnh. Trong Hẹn em ngày nhật thực, tôi cố gắng chăm chút từng khung hình như một bức ảnh có đời sống riêng. Sự tỉ mỉ này không phải để phô diễn kỹ thuật, mà là cách tôi trân trọng khán giả. Tôi mong muốn mỗi thước phim đều mang hơi thở thật nhất của nhân vật, nơi ánh sáng hay màu sắc đều 'biết nói' để thay lời muốn kể", nam đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn hướng dẫn diễn xuất cho Hoa hậu Thiên Ân trên phim trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, phim còn đánh dấu màn kết hợp của bộ ba: Đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà sản xuất - giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng và biên kịch Toto Chan. Trước đó, Lý Minh Thắng từng thành công khi đứng sau các phim: Vu quy đại náo (2019), Công tử Bạc Liêu (2024), Nhà gia tiên (2025)...

Hẹn em ngày nhật thực dự kiến ra rạp vào ngày 3/4.