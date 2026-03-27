Đạo diễn Lê Thiện Viễn: "Tôi muốn chọn đề tài khó và làm tốt nhất có thể"

Bộ phim Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn vừa ra mắt, xoay quanh câu chuyện tình giữa Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân) và An Thiên (Khương Lê) tại xóm đạo Trà Mây.

Từ những rung động ban đầu, mối quan hệ của hai nhân vật dần đối diện với áp lực từ gia đình, dư luận và những định kiến xã hội. Các mâu thuẫn, hiểu lầm liên tiếp phát sinh, đẩy câu chuyện từ không khí nhẹ nhàng sang cao trào kịch tính.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn và Hoa hậu Thiên Ân - nữ chính của phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau những suất chiếu đầu tiên, bộ phim ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt ở các phân đoạn cuối lấy nước mắt người xem. Mối tình giữa một ma sơ và một người thợ điện được nhận xét là có màu sắc lãng mạn nhưng cũng nhiều bi kịch.

Chia sẻ về tác phẩm, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết chất liệu tôn giáo và đời sống tại xóm đạo, cùng những trải nghiệm cá nhân, đã ảnh hưởng đến cách anh xây dựng tinh thần tác phẩm.

“Để thực hiện bộ phim này, tôi và nhà sản xuất Lý Minh Thắng đã dành thời gian ròng rã suốt 2 năm trời từ những khâu tìm hiểu, lên ý tưởng đến khi đi được đến bản hoàn chỉnh này. Tôi đã hỏi ý kiến của các cha xứ và các ma sơ cho những nội dung thực hiện để đảm bảo truyền tải được đúng câu chuyện và đức tin”, đạo diễn chia sẻ.

Nam đạo diễn cho biết anh mất 2 năm để tìm tư liệu cho bộ phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về việc lựa chọn Đoàn Thiên Ân cho vai nữ chính, đạo diễn cho biết anh bị thuyết phục bởi sự tự nhiên và cảm giác “mộc” mà người đẹp mang lại. Đây cũng là yếu tố anh tìm kiếm ở nhân vật.

“Thiên Ân diễn tự nhiên, không quá gồng, nhưng đôi khi ở những đoạn cảm xúc, vì quá nhập vai làm cho giọng của bạn nghe hơi “chói” một chút, nhưng không sao, tôi vẫn thích điểm này ở Ân", anh nói.

Nói về hành trình thực hiện Hẹn em ngày nhật thực, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết dự án kéo dài khoảng 2 năm, trong đó có hai giai đoạn khiến anh áp lực nhất là trước khi bấm máy và thời điểm chuẩn bị ra rạp. Theo anh, đây đều là những thời điểm nhạy cảm, đòi hỏi nhiều quyết định quan trọng nên không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết anh vẫn chịu áp lực về doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, anh xem đây là cơ hội để thử sức với một hướng đi khó hơn.

“Tôi muốn làm một đề tài khó và cố gắng làm tốt nhất có thể. Nếu làm đủ tốt, tôi tin khán giả sẽ đón nhận”, anh chia sẻ.

Trước câu hỏi về kỳ vọng doanh thu trong bối cảnh nhiều phim Việt gần đây đạt mốc trăm tỷ đồng, đạo diễn cho rằng đây là mong muốn chung của những người làm phim. Tuy nhiên, anh không đặt nặng một con số cụ thể, mà tập trung vào việc hoàn thiện tác phẩm. “Phần còn lại phụ thuộc vào sự đón nhận của khán giả”, anh nói.

Tại buổi ra mắt, ê-kíp cũng chia sẻ về việc đổi tên phim từ Thư tình gửi ma sơ sang Hẹn em ngày nhật thực. Theo đạo diễn, tên gọi ban đầu mang tính ẩn dụ và cảm xúc cá nhân, tuy nhiên có thể gây hiểu lầm về thể loại khi từ “ma” dễ khiến khán giả liên tưởng đến yếu tố kinh dị. Sau khi cân nhắc, ê-kíp quyết định lựa chọn tên mới nhằm phù hợp hơn với nội dung và tinh thần câu chuyện, đồng thời gần gũi với công chúng.