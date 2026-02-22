Đạo diễn Đặng Thái Huyền trò chuyện với Mai Thanh Hà về hậu trường "Mưa đỏ"

Sau hai mùa phát sóng, chương trình Phụ nữ làm film khai thác câu chuyện về phụ nữ trong lĩnh vực điện ảnh do nhà sản xuất - diễn viên Mai Thanh Hà thực hiện tiếp tục lên sóng mùa 3.

Tập 1 mang đến cuộc trò chuyện giữa Mai Thanh Hà cùng đạo diễn Đặng Thái Huyền - một trong những nữ đạo diễn hiếm hoi theo đuổi dòng phim chiến tranh, lịch sử tại điện ảnh Việt Nam

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng nhà sản xuất Mai Thanh Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước Mưa đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền ghi dấu ấn với các phim như Người trở về, Vũ khúc ánh trăng hay Mười ba bến nước... Ở từng tác phẩm, chị quan tâm đặc biệt tới số phận con người trong những bối cảnh lịch sử - xã hội nhiều biến động. Dòng chảy lịch sử trong phim của Đặng Thái Huyền không khô cứng, mà được kể lại qua những thân phận, những lựa chọn và chiều sâu giằng xé nội tâm.

Tại chương trình, đạo diễn Đặng Thái Huyền lần đầu chia sẻ sâu về hành trình theo đuổi nghề, từ những ngày đầu bước vào điện ảnh cho đến cách chị lựa chọn diễn viên cho từng dự án.

Đặc biệt, Đặng Thái Huyền thẳng thắn nói về những áp lực và thách thức khi thực hiện Mưa đỏ - một tác phẩm lịch sử quy mô lớn, đòi hỏi sự cân bằng giữa tính chính xác, trách nhiệm với lịch sử và cảm xúc điện ảnh.

Đạo diễn phim "Mưa đỏ" hé lộ nhiều câu chuyện thú vị về hậu trường phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ đạo diễn cho biết, chị nhớ như in cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy hàng loạt khí tài tại phim trường. Trong đó, phân đoạn quay trên sông được xem là phức tạp nhất do dòng chảy thay đổi liên tục, thể lực của diễn viên và ê-kíp cũng khác nhau.

Bài toán đặt ra là làm thế nào để có những cảnh quay tốt nhất. May mắn là đạo diễn Đặng Thái Huyền đã "giải" được bài toán này với nhiều cố vấn về nghệ thuật, nội dung, quân sự…

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, về phong cách chỉ đạo, trên phim trường chị rất ít khi to tiếng. Thay vào đó, chị tập trung hết sức cho công việc, đặc biệt là những cảnh cháy nổ, bởi hiểu rõ bản thân phải chịu trách nhiệm an toàn cho diễn viên và hiệu quả cảnh quay.

“Sau Mưa đỏ, tôi có thể tự hào nói rằng không có dự án phim chiến tranh nào làm khó được tôi nữa bởi những kinh nghiệm mà tôi có được giống như vừa du học lớp cao cấp về”, nữ đạo diễn nói vui.

"Phụ nữ làm film" mùa 3 quy tụ dàn khách mời nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trò chuyện với Mai Thanh Hà, đạo diễn Đặng Thái Huyền nhấn mạnh chị kiên định với dòng phim chính luận, không chạy theo trào lưu, dù thị trường điện ảnh liên tục biến động. Với chị, làm phim không chỉ là tạo ra một sản phẩm thành công về mặt doanh thu, mà còn là cách đối thoại với lịch sử, với xã hội và với chính người xem.

Theo chị, việc kể một câu chuyện chiến tranh bằng góc nhìn của nữ giới chính là đưa con người trở lại vị trí trung tâm của câu chuyện.

Mai Thanh Hà cũng đặt câu hỏi cho đạo diễn Đặng Thái Huyền về sự khác biệt của thế hệ diễn viên so với 20 năm trước. Nữ đạo diễn cho rằng, thế hệ diễn viên hiện nay có sự tươi mới, nếu khiêm tốn học hỏi, biết chắt lọc những gì tốt nhất, thì sẽ tiến xa.

Chương trình Phụ nữ làm film mùa 3 phát sóng lúc 20h thứ sáu hằng tuần, bắt đầu từ 20/2.