Đạo diễn Bùi Tiến Huy nói gì về sự trở lại của Hồng Đăng với phim VTV

Chiều 22/1, VFC (Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam) ra mắt dòng phim ngắn chất lượng cao với 3 tác phẩm gồm: Đồng hồ đếm ngược, Lời hứa đầu tiên và Lửa trắng.

Trong khuôn khổ sự kiện, những thông tin xoay quanh dàn diễn viên của các dự án mới cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy chia sẻ tại buổi họp báo (Ảnh: Cẩm Tiên).

Tại phần giao lưu, chia sẻ với báo chí về bộ phim Đồng hồ đếm ngược, trước câu hỏi về việc Hồng Đăng có tham gia dự án hay không và nếu có thì sẽ đảm nhận vai diễn như thế nào, đạo diễn Bùi Tiến Huy không trả lời trực tiếp.

Thay vào đó, anh chia sẻ những cảm nhận và đánh giá cá nhân về nam diễn viên sau 15 năm cộng tác, qua đó gián tiếp bày tỏ quan điểm về khả năng Hồng Đăng tái xuất trên màn ảnh nhỏ.

"Lần đầu tôi làm việc với Hồng Đăng là năm 2010, trong phim Cầu vồng tình yêu. Ở góc độ cá nhân, tôi đánh giá Hồng Đăng là một diễn viên rất giỏi, đặc biệt ở thể loại tình cảm. Điểm mạnh nổi bật của bạn ấy là diễn xuất nội tâm và ánh mắt", đạo diễn Bùi Tiến Huy nói.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy cho biết, trong suốt 15 năm cộng tác qua khoảng 7 bộ phim, điều anh trân trọng nhất ở Hồng Đăng chính là thái độ làm việc và sự chuyên nghiệp trên phim trường.

Theo anh, nam diễn viên luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc và chưa bao giờ khiến đạo diễn thất vọng.

Dẫn chứng cụ thể ở dự án gần nhất là Thương ngày nắng về, đạo diễn Bùi Tiến Huy chia sẻ rằng, ngay cả khi đang ở nước ngoài, Hồng Đăng vẫn tự thu âm phần thoại, gửi về để kịp hoàn thiện tập cuối. Với nam đạo diễn, điều đó cho thấy sự chỉn chu đến phút cuối cùng với công việc của Hồng Đăng.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy bày tỏ: "Vì vậy, tôi đánh giá rất cao Hồng Đăng. Nếu sắp tới, VFC có một dự án Hồng Đăng tham gia, tôi nghĩ bộ phim đó thực sự cần Hồng Đăng và cũng là cái duyên để cậu ấy nên quay trở lại với màn ảnh nhỏ. Hy vọng rằng lúc đó, tôi mong anh chị em báo chí và quý vị khán giả có thể mở lòng hơn để đón nhận Hồng Đăng".

Hồng Đăng có màn "lột xác" với vai Đức xoăn trong "Thương ngày nắng về" (Ảnh: VFC).

Trước đó, những hình ảnh hậu trường của phim đã được chia sẻ, Hồng Đăng xuất hiện trong một cảnh quay khuya, tươi cười nhận hoa từ đoàn phim và chụp ảnh bên diễn viên nhí Cherry An Nhiên.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, trong phim Đồng hồ đếm ngược, Hồng Đăng sẽ vào vai người yêu của NSƯT Quách Thu Phương, còn diễn viên nhí Cherry An Nhiên đảm nhận vai con gái riêng của nữ diễn viên.

“Phim dự kiến cuối năm phát sóng nhưng có thể được chiếu sớm hơn để phục vụ khán giả. Vắng bóng 3 năm nhưng Hồng Đăng vẫn diễn rất chuyên nghiệp, có nhiều phân đoạn hay...”, nguồn tin cho biết.

Trước đó, trong một lần gặp và trò chuyện ngắn với phóng viên Dân trí, Hồng Đăng cho biết, thời gian qua, anh cũng nhận được một số lời mời làm phim và đang cân nhắc lựa chọn vai diễn phù hợp để trở lại phim trường.

Hồng Đăng (SN 1984), từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam, là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV với hàng loạt vai diễn trong các phim: Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng…

Năm 2018, Hồng Đăng được vinh danh Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards nhờ vai Phong trong Cả một đời ân oán - một nhân vật phức tạp, vừa đáng trách vừa đáng thương.

Dù vai Kiên trong Hướng dương ngược nắng từng gây tranh cãi vì tính cách nhân vật, sự ăn ý giữa Hồng Đăng và Hồng Diễm vẫn được khán giả ghi nhận.

Vai Đức trong Thương ngày nắng về (2022), do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện, đã cho thấy sự lột xác của Hồng Đăng khi hóa thân thành một ông bố trẻ hậu đậu nhưng chân thành, yêu thương vợ con. Vai diễn này nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ sự mới mẻ và cảm xúc chân thực.

Tuy nhiên, sau Thương ngày nắng về, Hồng Đăng tạm ngưng đóng phim do vướng vào ồn ào về đời tư. Vai diễn Đức của nam diễn viên bị xóa khỏi các tập cuối, chỉ được nhắc đến gián tiếp qua lời kể nhân vật.

Không lâu sau, Hồng Đăng rút khỏi Nhà hát Kịch Hà Nội và hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh suốt 3 năm. Trong thời gian này, anh vẫn duy trì tương tác với khán giả qua mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống gia đình, đi du lịch và tham gia một số sự kiện thời trang, thể thao.