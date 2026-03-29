Danh tính cha con trai thứ 3 của Trương Bá Chi gây xôn xao

Theo Coco, cha của bé trai thứ 3 là một doanh nhân, thậm chí lớn tuổi hơn Tạ Hiền và đã có gia đình riêng. Người này được cho là từng hợp tác làm ăn với nam diễn viên gạo cội, đồng thời ông cũng biết về mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và doanh nhân nói trên.

Thông tin nhanh chóng lan truyền trên truyền thông Trung Quốc. Trước đó, năm 2018, Trương Bá Chi sinh con trai thứ 3 trong bí mật và chưa từng công khai danh tính cha của đứa trẻ.

Sau phát ngôn gây tranh cãi, tài khoản cá nhân của Coco bị nền tảng mạng xã hội khóa vĩnh viễn, đồng thời bị hạn chế các hoạt động kinh doanh. Nhiều ý kiến cho rằng cô bị xử lý do tiết lộ đời tư người khác nhằm thu hút sự chú ý, vi phạm quy định cộng đồng.

Trước đó, Coco cũng từng đưa ra những nhận xét gây chú ý về mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Theo chia sẻ từ Coco, Tạ Đình Phong được cho là kết hôn nhanh chóng với Trương Bá Chi do những yếu tố liên quan đến Vương Phi. Coco cho rằng nam diễn viên khi đó muốn thể hiện bản thân vẫn ổn sau khi không còn ở bên Vương Phi.

Người mẫu này cũng nhận xét cách Tạ Đình Phong đối xử với hai người phụ nữ có sự khác biệt. Theo đó, cô cho rằng nam diễn viên thể hiện sự quan tâm, chăm sóc rõ rệt hơn với Vương Phi, trong khi bị cho là khá lạnh nhạt và ít bộc lộ tình cảm với Trương Bá Chi. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được các bên liên quan xác nhận.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết hôn vào năm 2006, có 2 con trai trước khi ly hôn vào năm 2011. Đến năm 2014, Tạ Đình Phong tái hợp với Vương Phi và duy trì mối quan hệ cho đến nay.

Kể từ sau ly hôn, Trương Bá Chi khá kín tiếng về đời tư và không công khai mối quan hệ tình cảm nào. Nữ diễn viên nhiều lần khẳng định các con là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống.

Danh tính cha của con trai thứ 3 của nữ diễn viên xinh đẹp từng nhiều lần trở thành đề tài đồn đoán. Một số nguồn tin từng nhắc đến các nhân vật nổi tiếng như Châu Tinh Trì hay chính Tạ Đình Phong, tuy nhiên đều không có xác nhận chính thức từ phía Trương Bá Chi.

Doanh nhân Tôn Đông Hải cũng là một trong những cái tên từng bị nhắc đến. Trương Bá Chi và Tôn Đông Hải nhiều lần xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Năm 2015, nữ diễn viên bị bắt gặp đi mua sắm cùng doanh nhân này, trong đó có sự xuất hiện của con trai cô.

Ngoài ra, Trương Bá Chi từng được ghi nhận xuất hiện tại một biệt thự sang trọng được cho là của Tôn Đông Hải, trước khi di chuyển bằng chuyên cơ riêng rời Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tháng 3/2019, sau khi sinh con trai thứ 3, cô đăng tải hình ảnh tại một bữa tiệc, làm dấy lên đồn đoán được chụp trên máy bay riêng của vị doanh nhân.

Tôn Đông Hải được biết đến là doanh nhân thành công trong lĩnh vực bất động sản, sau đó mở rộng sang sản xuất điện ảnh. Ông có mối quan hệ thân thiết với Tạ Hiền (bố chồng cũ của Trương Bá Chi) và quen biết nhiều nghệ sĩ như Lý Tiểu Nhiễm, Ân Đào.

Về phía Trương Bá Chi, trong một chia sẻ năm 2015, cô cho biết bản thân có nhiều người theo đuổi và sẵn sàng mở lòng sau thời gian làm mẹ đơn thân. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện tin đồn hẹn hò giữa cô và Tôn Đông Hải.

Một số nguồn tin cho rằng cả hai thường xuyên tham dự sự kiện cùng nhau, song chưa từng công khai mối quan hệ. Những đồn đoán liên quan đến đời tư của nữ diễn viên đến nay vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Sinh năm 1980, Trương Bá Chi là một trong những minh tinh nổi bật của điện ảnh Hong Kong. Trong nhiều năm, Trương Bá Chi ghi dấu ấn với nhan sắc thanh khiết cùng khả năng diễn xuất qua các tác phẩm như Tinh nguyện, Sư tử Hà Đông, Vô cực, Bạch Lan, Vong bất liễu…

Sau khi kết hôn với Tạ Đình Phong vào năm 2006 và sinh con, cô tạm rút lui khỏi màn ảnh để chăm sóc gia đình. Hậu ly hôn, cô quay lại hoạt động nghệ thuật nhưng không đạt nhiều thành công về phim ảnh. Từ năm 2015, nữ diễn viên chuyển hướng sang các hoạt động truyền hình, kinh doanh và bán hàng trực tuyến, đồng thời chăm sóc 3 con trai.

Năm ngoái, nữ diễn viên 46 tuổi tiết lộ đã lập di chúc, thậm chí lên kế hoạch chi tiết cho hậu sự. “Con người sớm muộn gì cũng phải ra đi. Tôi không muốn khi mình nằm xuống, mọi người lại vì chuyện tiền bạc mà tranh giành đến mức khó coi. Đời người chỉ cần từng ghé qua thế gian này là đủ rồi. Tôi không sợ cái chết và luôn sẵn sàng cho mọi tình huống”, Trương Bá Chi chia sẻ.