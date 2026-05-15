Danh ca Bảo Yến tuổi 68 trở lại sân khấu sau nhiều thăng trầm đời tư

Danh ca Bảo Yến trở lại sân khấu, hát “Tình cây và đất” ở tuổi 68 (Video: Mai Châm).

Tối 14/5, trong đêm nhạc True Concert - Tình đất diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), danh ca Bảo Yến xuất hiện trên sân khấu với ca khúc Tình cây và đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng.

Ở tuổi 68, giọng hát của nữ danh ca xứ Huế vẫn giữ được chất vang, dày và giàu cảm xúc, điều từng làm nên tên tuổi của bà suốt nhiều thập niên. Màn trình diễn của Bảo Yến nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả yêu nhạc.

Danh ca Bảo Yến tái xuất trên sân khấu âm nhạc ở Hà Nội tối 14/5 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Danh ca Bảo Yến tên thật là Nguyễn Khắc Kim Yến, sinh năm 1958 tại Huế. Bà được xem là một trong những giọng ca nữ nổi bật của nhạc Việt sau năm 1975, đặc biệt ở dòng nhạc trữ tình và nhạc nhẹ thập niên 1980.

Bảo Yến sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha bà là nghệ sĩ Thủy Triều - người trực tiếp rèn luyện và định hướng âm nhạc cho con gái từ nhỏ. Em gái bà là ca sĩ Nhã Phương.

Năm 1981, Bảo Yến được Đài Truyền hình TPHCM mời cộng tác ghi âm, thu hình cho các chương trình ca nhạc. Một năm sau, ở tuổi 24, bà lần đầu xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp tại Nhà hát Hòa Bình trong chương trình do nhạc sĩ Dương Thụ biên tập.

Sự kết hợp của chị em Nhã Phương - Bảo Yến nhanh chóng gây chú ý bởi phong cách biểu diễn mới lạ cùng chất giọng đặc biệt. Từ đây, Bảo Yến trở thành hiện tượng của làng nhạc với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Hương thầm, Mưa trên phố Huế, Ở hai đầu nỗi nhớ, Chiều hạ vàng, Thư tình cuối mùa thu, Hoa sứ nhà nàng...

Trong giai đoạn hoàng kim thập niên 1980, Bảo Yến được khán giả gọi là “Nữ hoàng sân khấu” hay “Nữ hoàng nhạc nhẹ”.

Bảo Yến chọn trang phục có kết cấu độc đáo màu xanh lá, kết hợp cùng với những chi tiết đính đá giúp bà tỏa sáng trên sân khấu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi, nữ danh ca từng chia sẻ bà đặc biệt yêu thích Mắt lệ cho người của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Theo bà, giai điệu và ca từ của bài hát giống như tâm sự của một người nghệ sĩ đã đi qua nhiều thăng trầm cuộc đời.

Thành công trong nghệ thuật nhưng cuộc sống riêng của Bảo Yến từng trải qua không ít sóng gió. Bà kết hôn với nhạc sĩ Quốc Dũng - tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Cơn gió thoảng, Chuyện ba người, Điệp khúc mùa xuân, Hoang vắng...

Trong một chương trình truyền hình phát sóng năm 2019, Bảo Yến từng thẳng thắn chia sẻ về tính đào hoa của chồng. Bà kể có thời điểm người yêu cũ của nhạc sĩ Quốc Dũng tìm đến tận nhà để tâm sự, thậm chí có người còn đề nghị được làm “vợ bé” nhưng bà kiên quyết từ chối.

Theo chia sẻ của Bảo Yến, dù trải qua nhiều tổn thương, bà vẫn chọn nhẫn nhịn và chờ chồng “hồi tâm chuyển ý”. Có giai đoạn, bà đưa 2 con ra ngoài sống riêng, dành thời gian tụng kinh, niệm Phật và tránh xa ánh đèn sân khấu.

Năm 2013, khi nhạc sĩ Quốc Dũng gặp tai nạn giao thông phải điều trị dài ngày, Bảo Yến trở về chăm sóc chồng. Sau biến cố này, mối quan hệ của hai người dần hàn gắn.

Danh ca từng tiết lộ, ở tuổi 57, nhạc sĩ Quốc Dũng viết ca khúc Trái tim tội lỗi như lời tự sự sau nhiều năm trải qua biến động tình cảm.

Bảo Yến thể hiện ca khúc "Tình cây và đất" trên sân khấu được thiết kế kỳ công, với một cây "cổ thụ" được hạ xuống bằng dây cáp (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Những năm gần đây, Bảo Yến sống kín tiếng hơn, chồng bà đã qua đời. Bà cho biết cuộc sống hiện tại giản dị, chủ yếu gắn với gia đình. Tuy nhiên, âm nhạc vẫn là điều bà chưa thể buông bỏ. Thỉnh thoảng, nữ danh ca vẫn đi hát vì nhớ sân khấu, nhớ cảm giác được sống trong âm nhạc.

Sau nhiều thập niên làm nghề, mỗi lần Bảo Yến cất giọng, khán giả vẫn nhận ra chất riêng rất khó trộn lẫn, một giọng hát sâu lắng, nhiều trải nghiệm, chất chứa nỗi niềm và dấu ấn của cả một thời kỳ nhạc Việt.