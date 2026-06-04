Dáng vóc đồng hồ cát gợi cảm của hôn thê Cristiano Ronaldo

Người đẹp xuất hiện trong nhiều thiết kế áo tắm với tông màu đen - trắng, vàng mù tạt và cam đất, khoe vóc dáng đồng hồ cát săn chắc. Cô tạo dáng cùng ê-kíp trên du thuyền sang trọng giữa Địa Trung Hải. Sau buổi chụp hình, Georgina thư giãn bằng cách đạp xe trên boong tàu và bơi lội dưới biển.

Trong khi Georgina bận rộn với công việc người mẫu, Cristiano Ronaldo đang tập trung cho các mục tiêu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Georgina sở hữu dáng vóc đồng hồ cát gợi cảm (Ảnh: DM).

Là người mẫu, doanh nhân và ngôi sao mạng xã hội, Georgina Rodriguez luôn gây chú ý nhờ ngoại hình quyến rũ cùng phong cách sống năng động. Để duy trì vóc dáng đáng ngưỡng mộ, cô theo đuổi chế độ tập luyện và dinh dưỡng khoa học trong nhiều năm.

Người đẹp thường xuyên tập gym với các bài tập tăng cường cơ bụng, vòng ba và sức bền toàn thân. Bên cạnh đó, cô còn yêu thích yoga, khiêu vũ và bơi lội nhằm giữ cơ thể dẻo dai, cân đối.

Về dinh dưỡng, Georgina ưu tiên thực phẩm giàu protein, rau xanh và trái cây tươi, đồng thời hạn chế đồ ăn chế biến sẵn và thực phẩm chứa nhiều đường. Cô cũng duy trì thói quen uống đủ nước, ngủ đủ giấc và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể phục hồi.

Georgina tuân thủ chế độ dinh dưỡng và tập luyện nghiêm ngặt (Ảnh: IG).

Theo Georgina, vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được nuôi dưỡng bởi sự tự tin, tinh thần tích cực và việc chăm sóc bản thân mỗi ngày. Chính sự kiên trì với lối sống lành mạnh đã giúp cô giữ vững phong độ nhan sắc dù bận rộn với công việc và cuộc sống gia đình.

Mối tình của Georgina và Ronaldo bắt đầu vào năm 2016 khi cô còn là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng thời trang ở Madrid (Tây Ban Nha). Sau gần một thập kỷ gắn bó, cặp đôi thông báo đính hôn vào tháng 8/2025. Khi đó, Georgina chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn kim cương trên mạng xã hội cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Em đồng ý".

Hiện, họ có 2 con chung là Alana Martina và Bella Esmeralda. Ronaldo còn có 3 người con khác gồm Cristiano Ronaldo Jr. và cặp song sinh Eva Maria, Mateo. Gia đình chuyển đến Arab Saudi từ cuối năm 2022 sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập câu lạc bộ Al Nassr.

Không chỉ phụ thuộc vào danh tiếng của C.Ronaldo, Georgina cũng gây dựng sự nghiệp riêng (Ảnh: IG).

Bên cạnh cuộc sống gia đình viên mãn, Georgina cũng xây dựng được sự nghiệp riêng đáng chú ý. Theo nhiều nguồn, tài sản ròng của cô được ước tính khoảng 10-12 triệu USD.

Phần lớn tài sản của Georgina đến từ hoạt động người mẫu, quảng cáo và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Với hàng chục triệu người theo dõi trên Instagram, cô là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và trang sức cao cấp lựa chọn cho các chiến dịch quảng bá.

Ngoài ra, chương trình thực tế I Am Georgina phát sóng trên Netflix góp phần giúp cô gia tăng độ phủ sóng và mở rộng các cơ hội thương mại. Georgina cũng tham gia nhiều dự án kinh doanh, từng bước xây dựng thương hiệu cá nhân độc lập.

Từ một nhân viên bán hàng thời trang, Georgina Rodriguez đã trở thành một trong những WAGs (vợ/bạn gái cầu thủ) có sức ảnh hưởng và khả năng kiếm tiền nổi bật thế giới bóng đá.