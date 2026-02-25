Dâng hương khai Xuân Bính Ngọ tại Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long

Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Ngô Lê Văn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Lễ dâng hương khai xuân là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026, được tổ chức thường niên.

Theo ban tổ chức, lễ khai xuân là sự kiện văn hóa - tâm linh mở đầu cho một năm mới hanh thông, thịnh vượng; đồng thời là hoạt động mang ý nghĩa thiêng liêng, tái hiện không gian lễ nghi cung đình xưa kết hợp hài hòa với sắc thái hội xuân dân gian truyền thống của dân tộc.

Điện Kính Thiên là trung tâm quyền lực của kinh đô Thăng Long xưa, nơi hội tụ linh khí đất trời, biểu tượng cho quốc thống và chính mạch vương triều suốt nhiều thế kỷ.

Lễ dâng hương khai Xuân Bính Ngọ được tổ chức trang trọng tại Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long (Ảnh: H.H).

Việc tổ chức lễ khai xuân tại không gian linh thiêng này không chỉ mang giá trị nghi lễ đầu năm, mà còn khẳng định tinh thần kế thừa, tôn vinh truyền thống lịch sử, tri ân tiên tổ và hun đúc niềm tự hào dân tộc.

Lễ dâng hương khai Xuân Bính Ngọ 2026 đảm bảo tính chuẩn mực, trang nghiêm, giàu bản sắc và giá trị giáo dục lịch sử - văn hóa sâu sắc.

Tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang đã đọc diễn văn chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại lễ dâng hương, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết, việc tổ chức nghi lễ tại Hoàng thành Thăng Long không chỉ khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu mà còn tạo động lực tinh thần để hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

"Lễ dâng hương khai xuân trở thành biểu tượng của niềm tin và sự gắn kết, góp phần hun đúc ý chí, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo sự đồng thuận xã hội và cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

Khí thế của mùa xuân Bính Ngọ hôm nay chính là lời khẳng định cho niềm tin về một tương lai tươi sáng, một Việt Nam hùng cường", ông Nguyễn Thanh Quang nói.

Các nghi lễ được thể hiện theo nghi thức cung đình kết hợp yếu tố lễ hội dân gian truyền thống (Ảnh: H.H).

Chương trình Lễ dâng hương khai Xuân Bính Ngọ 2026 gồm phần lễ và hội. Trong đó phần lễ tái hiện nghi thức dâng hương cung đình theo hình thức sân khấu hóa.

Các đại biểu, người dân được chứng kiến và tham gia hành lễ Tế Nam quan theo nghi thức truyền thống, dâng hương bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Nghi thức tế lễ được thực hiện bởi Ban Tế Nam và Ban Tế Nữ thuộc Hội Di sản Văn hóa Thăng Long, gồm các cụ ông, cụ bà am tường lễ nghi cổ truyền.

Các động tác, bước đi, lời xướng, nhịp trống đều được chuẩn hóa theo nghi thức truyền thống, đảm bảo sự tôn nghiêm, chính thống và chuẩn mực.

Trong nghi thức, 3 hồi trống hội, 9 tiếng trống ngân vang mở đầu năm mới tượng trưng cho thiên - địa - nhân hòa hợp, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn sự hanh thông.