Đan Trường, Võ Hạ Trâm hát mừng đại lễ trước hàng ngàn khán giả TPHCM

Chương trình Tình ca đất nước được tổ chức nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM...

Chương trình "Tình ca đất nước" thu hút sự quan tâm của khán giả TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Mở màn chương trình là liên khúc Còn gì đẹp hơn - Thưa Đảng do các ca sĩ Thành Tâm, Chính Hưng, Đăng Quân và Jack Long thể hiện, tạo không khí trang trọng, hào hùng.

Trong 90 phút, chương trình được chia thành 3 phần: Tình ca độc lập, Tri ân và Tự hào tiếp bước tương lai, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Võ Hạ Trâm, Đan Trường, Hiền Thục, Quốc Thiên, Hồ Trung Dũng, Thảo Trang, Phương Vy...

Điểm nhấn của chương trình là cách khai thác góc nhìn lãng mạn, kết hợp giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu đất nước, tái hiện hành trình từ những năm tháng chiến tranh đến giai đoạn hòa bình, phát triển. Toàn bộ ca khúc trong chương trình được dàn dựng liền mạch với sân khấu lớn đặt ngay trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ đã mang lại một đêm nhạc chất lượng về phần nghe lẫn phần nhìn cho khán giả.

Nhiều tiết mục khiến khán giả xúc động (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở phần đầu, đạo diễn Trần Vi Mỹ đưa khán giả trở lại ký ức thời đất nước chia cắt, với hình ảnh lớp lớp thanh niên lên đường ra trận và hậu phương kiên trung chờ đợi. Tiết mục Dòng sông phẳng lặng do Võ Hạ Trâm thể hiện gây xúc động khi tái hiện hình ảnh cầu Hiền Lương, biểu tượng của sự chia cắt Bắc - Nam.

Các ca khúc như Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Em vẫn đợi anh về tiếp tục khắc họa vẻ đẹp của tình yêu trong chiến tranh, xen lẫn tinh thần lạc quan, niềm tin vào ngày thống nhất.

Không khí chương trình được đẩy lên cao trào với loạt ca khúc cách mạng quen thuộc như Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Việt Nam ngày đại thắng... qua phần thể hiện của Phương Vy, Thảo Trang và các nghệ sĩ, nhận được sự hưởng ứng của hàng nghìn khán giả.

Phần hai với chủ đề Tri ân mang màu sắc lắng đọng, tái hiện hình ảnh người lính và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Nhiều khán giả xúc động trước những tiết mục kể về hành trình tìm đồng đội nơi nghĩa trang Trường Sơn.

Ở phần cuối, chương trình chuyển sang không khí tươi sáng, phản ánh tinh thần của thế hệ trẻ trong thời kỳ đổi mới. Trong đó, Quốc Thiên nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả khi thể hiện Nơi đảo xa - ca khúc về người lính biển giữ chủ quyền Tổ quốc.

Võ Hạ Trâm biểu diễn "Việt Nam kiêu hãnh" (Ảnh: Ban tổ chức).

Khép lại đêm nhạc, Võ Hạ Trâm lần đầu trình diễn ca khúc Việt Nam kiêu hãnh với sân khấu dàn dựng hoành tráng, quy tụ đông đảo vũ công và thiếu nhi, tạo ấn tượng mạnh với khán giả.

Sau chương trình, đạo diễn Trần Vi Mỹ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được góp phần thực hiện chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm đại lễ. Theo đạo diễn, việc hàng nghìn khán giả có mặt từ sớm và theo dõi trọn vẹn chương trình là minh chứng cho sức hút của các chương trình nghệ thuật mang chủ đề lịch sử, cũng như tinh thần yêu nước trong cộng đồng.