Dàn nhạc giao hưởng 200 người sẽ biểu diễn ở công viên Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) sẽ tham gia với vai trò sản xuất nội dung và biểu diễn tại chương trình đặc biệt Giao hưởng Non Sông. Sự kiện sẽ diễn ra vào 19h ngày 25/4 tại không gian Phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội).

Với sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ, nhạc công và lực lượng quân nhạc, chương trình được xây dựng như một “bữa tiệc âm nhạc” nhiều lớp lang. Đêm diễn quy tụ các ca sĩ như Vũ Thắng Lợi, Hồng Duyên, Hương Tràm, Hoàng Hải... cùng một số nhóm nhạc, tạo nên đội hình biểu diễn đa dạng.

Ban tổ chức thông tin về chương trình nghệ thuật "Giao hưởng Non sông" (Ảnh: Thanh Hà).

Chương trình do Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn chỉ đạo nghệ thuật; Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo làm đạo diễn âm nhạc; nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy dàn nhạc.

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, việc đưa dàn nhạc giao hưởng ra không gian công cộng giúp nghệ sĩ tiếp cận khán giả rộng rãi hơn, đồng thời thu hẹp khoảng cách vốn có giữa nghệ thuật hàn lâm và đời sống.

Trước đây, nhạc giao hưởng thường gắn với không gian nhà hát khép kín. Khi chuyển sang biểu diễn ngoài trời, công chúng có thể trực tiếp cảm nhận không khí biểu diễn, tạo sự kết nối gần gũi hơn giữa nghệ sĩ và khán giả, đồng thời giúp việc thưởng thức âm nhạc trở nên dễ tiếp cận hơn.

Không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, chương trình còn hướng tới lan tỏa hình ảnh người lính trong đời sống văn hóa. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện góp phần tăng cường sự gắn kết giữa quân đội và nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật quân đội trong bối cảnh đương đại.

Chia sẻ về chương trình, nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo cho biết đây là một dự án đặc biệt, hiếm có ở Việt Nam Tuy nhiên, việc đưa dàn nhạc giao hưởng ra không gian ngoài trời cũng đặt ra nhiều thách thức về kỹ thuật và tổ chức.

Theo ê-kíp, Giao hưởng Non sông” được chia thành 5 chương: Nhắc nhớ và tự hào; Tình yêu quê hương; Chúng ta; Tôi; và Việt Nam vươn mình. Nội dung dẫn dắt khán giả từ ký ức lịch sử đến suy ngẫm về vai trò cá nhân trong hiện tại.

Ở chương mở đầu, các tác phẩm quen thuộc như Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Bước chân trên dải Trường Sơn được phối lại dưới hình thức tổ khúc hoặc kết hợp với hợp xướng quy mô lớn. Các phần tiếp theo mở rộng sang âm nhạc trữ tình và yếu tố đương đại, hướng tới khán giả trẻ.

Đáng chú ý, chương trình còn kết hợp giao hưởng với các chất liệu hiện đại như pop và rap, tạo nên những bản phối mới, vừa mang hơi thở thời đại, vừa giữ được nền tảng hàn lâm.

Ban tổ chức kỳ vọng Giao hưởng Non sông không chỉ là một đêm biểu diễn, mà còn là sự kiện văn hóa có sức lan tỏa, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong cộng đồng.

Được biết, khán giả có thể nhận vé tham dự đêm nhạc Giao hưởng Non sông thông qua thực hiện thử thách trực tiếp tại không gian tương tác tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội) và các điểm trường đại học. Ngoài ra, người tham dự có thể đăng ký online để có cơ hội nhận vé đêm nhạc trên website của chương trình.