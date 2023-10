Dàn người mẫu đặc biệt trình diễn áo dài cho Hoa hậu Ngọc Hân

Bà Nomura Mone rất thích áo dài do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế. "Chiếc áo dài này có chất liệu vải may thắt lưng obi nên tôi có thể cảm nhận độ nặng của áo như khi mặc kimono. Bộ áo dài tuyệt vời và khác biệt so với những thiết kế tôi đã mặc", bà cho biết (Ảnh: Vũ Toàn).