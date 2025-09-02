Dàn diễn viên "Mưa đỏ" và 20.000 khán giả hát bùng nổ sân Mỹ Đình

Tối 1/9, chương trình nghệ thuật đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây là chương trình do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp các đơn vị nghệ thuật thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao đến dự đêm nhạc "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (Ảnh: Trần Huấn).

Đến dự chương trình có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng các vị khách quốc tế và khoảng 20.000 khán giả.

Chương trình nhằm tôn vinh hành trình 80 năm hình thành và phát triển của nước Việt Nam mới: Từ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới và hội nhập, đồng thời là lời tri ân đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ cả nước đã hy sinh vì độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển cũng như truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại mới, nhất là với thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Trần Huấn).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho biết, 80 năm qua, văn hóa nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam.

Chương trình không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Lịch sử đã khắc ghi, 80 năm về trước, khi khúc nhạc hùng Tiến quân ca vang vọng, đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập.

Từ âm hưởng thiêng liêng ấy, cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, chúng ta đã viết lên một bản trường ca vĩ đại với đầy đủ cung bậc cảm xúc - hào hùng và bi tráng, gian khổ và vinh quang, khát vọng và niềm tin tương lai tươi sáng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Chương trình gây chú ý trước tiên bởi tính quy mô và sân khấu hoành tráng. Mỗi tiết mục thường gồm cả trăm diễn viên múa phụ họa cho ca sĩ hát cùng dàn nhạc giao hưởng.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình tập trung nhiều ngôi sao giải trí lẫn giọng hát thính phòng đẳng cấp như: Thanh Lam, Tùng Dương, Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Đăng Dương, Đen Vâu, SOOBIN Hoàng Sơn, Mono, Double2T, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Oplus, Ngũ Cung, Dòng Thời Gian…

Nhiều bài hát nổi tiếng, hào hùng đi suốt chiều dài lịch sử được hát trong chương trình (Ảnh: Trần Huấn).

Chương trình có 3 chương: Con đường Độc lập - Thống nhất, Khát vọng Tổ quốc, Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ, đưa khán giả được trở về những thời khắc lịch sử hào hùng trong suốt chiều dài 80 năm gian khổ mà vinh quang của dân tộc ta bằng âm nhạc.

Đặc biệt, hoạt cảnh Tuyên ngôn Độc lập tái dựng thời khắc thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945 với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khiến nhiều người xúc động.

Nguyễn Hùng và dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" hát "Còn gì đẹp hơn" trên sân khấu gây xúc động (Video: VTV).

Ghi dấu ấn tại chương trình là màn kết hợp giữa ca sĩ Phạm Thu Hà và Nguyễn Hùng với 2 ca khúc Mẹ yêu con và Còn gì đẹp hơn. Trên sân khấu, dàn diễn viên phim Mưa đỏ cũng xuất hiện đầy bất ngờ.

Khi các ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, phía dưới nhiều người đã đứng dậy hát theo các giai điệu quen thuộc của bài hát Còn gì đẹp hơn, Mẹ yêu con. Kết thúc hoạt cảnh, các diễn viên rơm rớm nước mắt ôm nhau, nhiều khán giả cũng xúc động theo các hoạt cảnh của nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, khán giả còn được nghe các ca khúc như: Dấu chân phía trước, Quốc tế ca, Cùng nhau đi hồng binh, Chiến sĩ Việt Nam, Người Hà Nội, Sông Lô, Chiến thắng Điện Biên, Giải phóng miền Nam, Đất nước trọn niềm vui… với niềm tự hào về lịch sử, đất nước.

Từ trái qua: Hoàng Bách, Thanh Lam, Tùng Dương hát trên sân khấu (Ảnh: Trần Huấn).

Nhiều người xem xúc động khi được nghe lại những ca khúc đã lâu khán giả ít được nghe trên các sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp như: Em đi giữa biển vàng, Hát về cây lúa hôm nay. Và không thể thiếu các ca khúc như Khát vọng tuổi trẻ, Vinh quang đang chờ ta, Yêu nụ cười Việt Nam…

Tùng Dương, Thanh Lam, Hoàng Bách cùng hoà giọng trong ca khúc Yêu nụ cười Việt Nam với nhiều năng lượng tích cực. SOOBIN mang đến đầy năng lượng trẻ với màn trình diễn ca khúc Vinh quang đang chờ ta.

Chương trình thu hút 20.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Trần Huấn).

Ngoài âm nhạc, chương trình hun đúc lòng tự hào dân tộc cho khán giả với những phóng sự, hoạt cảnh cảm động, tái dựng thời khắc thiêng liêng qua nhiều giai đoạn lịch sử.