Đàm Vĩnh Hưng làm mới các ca khúc bất hủ, trải lòng về cuộc sống tuổi 55

Vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi biểu diễn tại Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026, xuất hiện trên sàn diễn thời trang cùng con trai Polo. Anh cũng tranh thủ dịp này đưa con khám phá Đà Nẵng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đàm Vĩnh Hưng nói, trải qua nhiều biến cố, anh thấy mọi thứ đều thay đổi. Sau những thăng trầm, anh có nhiều thời gian để chiêm nghiệm những điều nên làm, không nên làm, có thời gian để tư duy làm mới chính mình.

Nam ca sĩ cho biết việc làm bố mang lại cho anh nhiều trải nghiệm mới, từ việc sắp xếp thời gian công việc đến chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho con. Lịch trình biểu diễn, ghi hình và các dự án cá nhân vì thế cũng được điều chỉnh để phù hợp với vai trò mới.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân tại chương trình giao lưu nghệ thuật dành cho hơn 2.000 tân binh Công an tỉnh Long An.

Đoạn video ghi lại phần thể hiện giàu cảm xúc của anh được chia sẻ rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, cho thấy sức sống bền bỉ và khả năng kết nối mạnh mẽ của những ca khúc cách mạng trong đời sống đương đại.

Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, nam ca sĩ cũng quyết định ra mắt EP (đĩa mở rộng) mang tên Tổ quốc gọi tên mình với 5 ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, hào khí dân tộc.

Đây là những ca khúc quen thuộc, gắn liền nhiều thế hệ khán giả Việt Nam và từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện gồm: Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Tổ quốc gọi tên mình, Đất nước trọn niềm vui, Tìm em câu ví sông Lam, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh.

Nam ca sĩ cho biết dự án như lời tri ân gửi đến đất nước, đến thế hệ cha anh đã hy sinh vì hòa bình hôm nay, đồng thời cũng là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng khán giả trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm mới các ca khúc bất hủ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thể hiện lại những ca khúc đi cùng năm tháng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tạo dấu ấn riêng bằng cách xử lý và màu giọng đặc trưng, thể hiện tinh thần vừa hào sảng, vừa gần gũi. Nam ca sĩ cho biết đây là dự án được anh đầu tư chỉn chu về cảm xúc lẫn chuyên môn với mong muốn chạm đến trái tim khán giả.

Trước câu hỏi về những ý kiến trái chiều khi Đàm Vĩnh Hưng làm mới âm nhạc, nam ca sĩ từng khẳng định anh không bao giờ làm hài lòng được tất cả, chỉ hy vọng những khán giả yêu quý anh sẽ cởi mở đón nhận.

"Tôi nỗ lực làm mới chính mình, chọn cách hòa âm mới, cách hát mới để mở rộng sự nghiệp, làm sao để các khán giả trẻ cũng yêu thích âm nhạc của mình", ca sĩ cho hay.