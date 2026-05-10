Cuốn sách về công thức may áo dài của NTK Việt nhận Bằng Kỷ lục Toàn cầu

Chia sẻ tại sự kiện diễn ra hôm 8/5, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho rằng, từ nhiều năm nay, việc học may áo dài chủ yếu được truyền dạy theo hình thức “nghề dạy nghề”.

Người học thường phải tự tích lũy kinh nghiệm qua thời gian dài, thiếu giáo trình hoặc công thức chuẩn để áp dụng đồng bộ. Điều này khiến không ít thợ may gặp khó khi mở rộng sản xuất hoặc đào tạo nhân sự.

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam tại sự kiện ra mắt sách "Công thức áo dài ly vuông" và đón nhận Bằng Kỷ lục Toàn cầu (Ảnh: Ban tổ chức).

Cũng vì lẽ đó, sau gần 40 năm làm nghề, anh đã dành nhiều thời gian hệ thống lại các kỹ thuật cắt may áo dài thành bộ công thức cụ thể, hướng tới 3 tiêu chí gồm “phẳng nách, êm cổ, eo thon”. Toàn bộ quy trình được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ.

“Tôi đã trải qua rất nhiều đêm thức trắng để "đo ni đóng giày" từng chi tiết, tìm ra công thức phù hợp nhất. Mong muốn lớn nhất của tôi là hệ thống hóa kiến thức nghề thành tài liệu để người học có nền tảng rõ ràng hơn, tránh việc tinh hoa nghề bị mai một”, anh nói.

Theo ban tổ chức, giá trị của cuốn sách không nằm ở các danh hiệu hay kỷ lục, mà ở khả năng ứng dụng thực tế trong đào tạo và tạo sinh kế.

Buổi tọa đàm về áo dài (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Nguyễn Hương Giang - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam - đánh giá cao tính ứng dụng của quyển sách. Bà cho biết, từ công thức này, đã có hơn 20.000 phụ nữ trên cả nước được đào tạo.

Trong số đó, hơn 10.000 chị em đã tự tin khởi nghiệp, mở xưởng may, cải thiện thu nhập và làm chủ cuộc sống. Cuốn sách chính là “cẩm nang khởi nghiệp” thực thụ, khơi dậy khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt.

Ở góc độ đào tạo, nhà giáo Vũ Chí Công nhận định Công thức áo dài ly vuông có thể trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên các ngành thiết kế, mỹ thuật ứng dụng và thời trang.

Ông cho rằng cuốn sách không chỉ là cẩm nang kỹ thuật mà còn góp phần xây dựng nền tảng học thuật cho việc nghiên cứu và giảng dạy áo dài theo hướng bài bản hơn trong các trường đại học.

Quyển "Công thức áo dài ly vuông" tổng hợp kỹ thuật may áo dài từ gần 40 năm làm nghề của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Không chỉ hướng tới đào tạo trong nước, áo dài còn được nhìn nhận như một công cụ quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế. Ông Saadi Salama - Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam - khẳng định, những thiết kế mang tính hội nhập cao của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam chính là “tấm hộ chiếu văn hóa”, giúp định vị hình ảnh Việt Nam văn minh, giàu bản sắc trên trường quốc tế.

Theo đại diện ban tổ chức, việc Công thức áo dài ly vuông nhận Bằng Kỷ lục Toàn cầu cho thấy nghề thủ công truyền thống hoàn toàn có thể phát triển theo hướng chuyên nghiệp nếu được chuẩn hóa và kết hợp với tư duy quản trị hiện đại.

Cuốn sách đang được phát hành dành cho người học nghề may, các cơ sở đào tạo và những người muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang truyền thống.