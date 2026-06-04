Cuộc thi Hương Giang giành Á hậu 2: BTC bị tố thiếu minh bạch

Cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026 vừa kết thúc vào cuối tuần trước tại Bangkok (Thái Lan) với chiến thắng thuộc về người đẹp Vanessa Pulgarin đến từ Colombia. Đại diện Việt Nam - Hương Giang - là Á hậu 2.

Tuy nhiên, thay vì những lời chúc mừng dành cho tân hoa hậu, dư luận quốc tế lại tập trung vào những phản ứng từ các thí sinh và người hâm mộ sau đêm thi quyết định.

Tân Hoa hậu Vanessa Pulgarin trong vòng tay chúc mừng của các thí sinh tại chung kết Miss Grand International All Stars 2026 (Ảnh: MGI).

Miss Grand International All Stars là phiên bản đặc biệt của cuộc thi Miss Grand International, lần đầu tiên được tổ chức nhằm quy tụ các cựu hoa hậu, á hậu và những người đẹp từng đạt thành tích nổi bật tại các đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế. Ngay từ khi công bố, cuộc thi nhận được sự quan tâm lớn nhờ quy mô đầu tư và dàn thí sinh được đánh giá có chất lượng cao.

Ban tổ chức áp dụng hình thức chấm điểm công khai, trong đó kết quả cuối cùng được tính theo tỷ lệ 70% từ hội đồng giám khảo và 30% từ hệ thống bình chọn toàn cầu của khán giả. Điểm số của từng giám khảo được hiển thị trực tiếp trên màn hình nhằm tạo cảm giác minh bạch và tăng tính tương tác.

Tuy nhiên, chính cơ chế này lại trở thành nguyên nhân dẫn đến nhiều tranh cãi. Ngay trong đêm chung kết, chương trình buộc phải tạm dừng gần một giờ do hệ thống bình chọn trực tuyến gặp sự cố. Nhiều khán giả cho biết họ không thể truy cập hoặc hoàn tất thao tác bình chọn trong khoảng thời gian quan trọng nhất của cuộc thi.

Chiến thắng của tân Hoa hậu Vanessa Pulgarin nhận được sự ủng hộ của các thí sinh tham dự cuộc thi (Ảnh: MGI).

Sau khi cuộc thi khép lại, đại diện Cộng hòa Czech, Mariana Beckova, là người đầu tiên công khai bày tỏ sự bất bình. Trước đêm chung kết, cô được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vương miện. Tuy nhiên, người đẹp chỉ dừng chân ở top 5 dù nhận được số điểm rất cao từ ban giám khảo.

Trên trang cá nhân, Mariana cho rằng cuộc thi đã không đảm bảo được tính công bằng khi hàng nghìn người hâm mộ của cô không thể truy cập hệ thống bình chọn. Theo người đẹp, nếu lá phiếu của khán giả có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc, việc vận hành ổn định hệ thống phải là ưu tiên hàng đầu.

"Nếu ban tổ chức biết hệ thống gặp vấn đề, lẽ ra phần bình chọn nên được hủy bỏ hoàn toàn trong đêm chung kết. Tôi nghĩ họ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền", Mariana thẳng thắn chia sẻ.

Đại diện Cộng hòa Czech, Mariana Beckova, dừng chân ở top 5 (Ảnh: MGI).

Người đẹp sinh năm 2000 cho biết cô cảm thấy thất vọng nhưng khẳng định những phát ngôn của mình không nhằm vào tân Hoa hậu Vanessa Pulgarin. Mariana cho rằng đại diện Colombia hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng và là lựa chọn mà cô ủng hộ từ đầu cuộc thi.

Trong khi đó, đại diện Cộng hòa Dominica, Yamilex Hernández, cũng không giấu được sự bức xúc khi chỉ dừng chân ở top 10. Sau chung kết, cô trực tiếp chỉ trích giám khảo Omar Harfouch vì đã chấm cho mình số điểm thấp bất thường.

Yamilex cho biết điểm số 7 mà vị giám khảo này dành cho cô có thể đã ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiến sâu hơn tại cuộc thi. Người đẹp khẳng định bản thân nhận được sự yêu mến từ hàng nghìn khán giả trên thế giới và cho rằng điều đó có ý nghĩa hơn bất kỳ số điểm nào.

Phát biểu của Yamilex nhanh chóng tạo nên cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội. Đáp trả những chỉ trích, Omar Harfouch cho biết ông hoàn toàn khách quan trong quá trình chấm thi. Theo ông, thái độ của Yamilex trong phần phỏng vấn kín đã tạo cho ông cảm giác cô là người quá quyết liệt và có phần thiếu thiện chí.

Đại diện Cộng hòa Dominica, Yamilex Hernández, dừng chân ở top 10 (Ảnh: MGI).

Nam giám khảo cũng nhấn mạnh việc ông từng chấm điểm tuyệt đối cho một thí sinh khác đến từ Cộng hòa Dominica là bằng chứng cho thấy ông không hề có thành kiến với đại diện quốc gia này.

Không khí căng thẳng càng gia tăng khi nhiều khán giả tiếp tục đặt câu hỏi về kết quả của đại diện Việt Nam - Hương Giang.

Trong các vòng thi quan trọng, Hương Giang liên tục nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ và được đánh giá có phong độ ổn định. Tuy nhiên, ở phần thi ứng xử quyết định, cựu Hoa hậu Hoàn vũ Mexico Lupita Jones đã chấm cho đại diện Việt Nam số điểm 5, thấp hơn đáng kể so với các giám khảo còn lại.

Điểm số này khiến tổng điểm của Hương Giang bị ảnh hưởng đáng kể và được cho là một trong những nguyên nhân khiến cô chỉ dừng lại ở vị trí Á hậu 2.

Trước làn sóng tranh luận từ cộng đồng mạng, Lupita Jones khẳng định bà không có bất kỳ ác cảm nào với Hương Giang hay các thí sinh châu Á. Nữ giám khảo cho biết mọi đánh giá đều dựa trên cảm nhận cá nhân và quá trình theo dõi thí sinh trong suốt cuộc thi.

Bên cạnh những tranh cãi về điểm số, cách trao thưởng của. Miss Grand International All Stars 2026 cũng gây nhiều ý kiến trái chiều.

Top 5 Miss Grand International All Stars 2026 chụp hình cùng ban tổ chức (Ảnh: MGI).

Theo công bố từ ban tổ chức, tân Hoa hậu Vanessa Pulgarin chỉ nhận trước 50.000 USD trong tổng số tiền thưởng 100.000 USD. Khoản tiền còn lại sẽ được trao khi cô trở lại bảo vệ danh hiệu ở mùa giải tiếp theo.

Đặc biệt, ban tổ chức còn đưa ra cơ chế thưởng lũy tiến. Nếu tiếp tục chiến thắng ở mùa sau, đương kim hoa hậu sẽ nhận thêm 100.000 USD. Trong trường hợp giành chiến thắng 3 lần liên tiếp, người đẹp sẽ nhận khoản thưởng đặc biệt lên tới 1 triệu USD.

Mô hình này được đánh giá là khá khác biệt so với các cuộc thi sắc đẹp truyền thống, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về tính khả thi và mục tiêu thương mại hóa của cuộc thi.

Dù đối mặt với hàng loạt ý kiến trái chiều, ban tổ chức Miss Grand International All Stars khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức mùa giải mới vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, sau những tranh cãi liên quan đến hệ thống bình chọn, cách chấm điểm và phản ứng từ chính các thí sinh tham dự, áp lực dành cho ban tổ chức trong việc cải thiện tính minh bạch và uy tín của cuộc thi chắc chắn sẽ lớn hơn.