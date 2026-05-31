Cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu chấp nhận thí sinh 45 tuổi

Chiều 30/5 tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 (Miss Heritage Ao Dai Global) chính thức được khởi động.

Theo ban tổ chức, cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước và nước ngoài, độ tuổi từ 20 đến 45. Thí sinh phải tốt nghiệp THPT trở lên, có chiều cao từ 1,62m, ngoại hình cân đối, tư cách đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật, không chuyển đổi giới tính…

Bà Đàm Hương Thủy - người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 - tại cuộc họp báo chiều 30/5 (Ảnh: Ban tổ chức).

Về lý do mở rộng đối tượng thí sinh tới 45 tuổi, bà Đàm Hương Thủy cho biết là vì ban tổ chức muốn cuộc thi có sự đa dạng về độ tuổi. Theo bà, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở tuổi trẻ hay ngoại hình. Những người phụ nữ trưởng thành còn mang trong mình vốn sống, chiều sâu tư duy, sự thấu hiểu về văn hóa, lịch sử và trách nhiệm với cộng đồng.

“Nhiều người cho rằng các thí sinh trẻ có lợi thế về ngoại hình, nhưng ở chiều ngược lại, những thí sinh lớn tuổi hơn thường có nhiều trải nghiệm, có chiều sâu tư duy và khả năng ứng xử tốt hơn. Có rất nhiều phụ nữ ở độ tuổi 40-45 vẫn trẻ trung, tự tin, thành đạt và giàu sức sống.

Thực tế, Ban tổ chức mong muốn mở rộng độ tuổi dự thi lên 55 tuổi. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, độ tuổi được chấp thuận là từ 20 đến 45. Dù vậy, chúng tôi vẫn rất vui vì có thể tạo cơ hội cho nhiều phụ nữ trưởng thành tham gia cuộc thi”, bà Đàm Hương Thuỷ nói.

TS Nhân trắc học Vũ Thu Hương, thành viên Ban cố vấn cuộc thi cũng cho rằng, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở những số đo hình thể mà còn được thể hiện qua thần thái, tri thức, cách ứng xử và khả năng lan tỏa các giá trị văn hóa. Thông qua tà áo dài, vẻ đẹp hình thể vẫn được tôn lên một cách tinh tế, duyên dáng và giàu bản sắc.

Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhà thiết kế Cao Thu Vân - Trưởng Ban tổ chức – khẳng định tại cuộc họp báo, cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 không chỉ hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt nổi bật về nhan sắc, mà còn là một sân chơi tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống.

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi nhan sắc được tổ chức với định hướng gắn chặt việc tôn vinh di sản áo dài với sứ mệnh kết nối phụ nữ Việt Nam trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, cuộc thi hướng tới việc truyền cảm hứng để việc mặc áo dài trở thành một nét đẹp trong đời sống thường ngày của người phụ nữ Việt Nam.

“Đối với tôi, áo dài chưa bao giờ đơn thuần là một bộ trang phục mà là một di sản mang hơi thở của thời gian. Trong mỗi nếp áo thướt tha là vẻ đẹp đoan trang, dịu dàng nhưng đầy kiên cường của người phụ nữ Việt Nam”, bà Cao Thu Vân chia sẻ.

Theo kế hoạch, vòng sơ tuyển sẽ diễn ra ngày 10/6 tại Hà Nội. Các thí sinh sẽ trình diễn áo dài và thể hiện tài năng thông qua MV dài 3 phút được chuẩn bị trước. Kết quả Top 30 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết sẽ được công bố ngày 11/6.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 20/6 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Các thí sinh sẽ tranh tài ở các phần thi trình diễn áo dài sắc màu di sản, áo dài cách tân hội nhập, áo váy dạ hội di sản và phần thi ứng xử xoay quanh các chủ đề về áo dài, giá trị người phụ nữ hiện đại, trách nhiệm xã hội.